8 loại biển báo tốc độ trên đường cao tốc phổ biến nhất lái xe phải nắm rõ

Biển báo tốc độ là gì?

Các loại biển báo giao thông có nhiệm vụ chỉ dẫn hoặc cảnh báo cho người lái về đoạn đường phía trước. Trong đó biển báo tốc độ có chức năng quy định về tốc độ được phép di chuyển của phương tiện.

Tùy theo tính chất và đặc điểm của mỗi cung đường, biển báo tốc độ sẽ được gắn với những quy định khác nhau, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn.

Các loại biển báo tốc độ

Một số loại biển báo tốc độ theo Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT được ban hành kèm theo Thông tư 54/2019/TT-BGTVT.

Nhóm biển báo tốc độ được phân loại thành nhiều loại khác nhau bao gồm biển báo tốc độ tối thiểu, biển báo tốc độ tối đa, biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa hoặc biển báo dừng các lệnh cấm tốc độ... Lái xe cần nắm rõ ý nghĩa biển báo tốc độ dựa trên kí hiệu và màu sắc khác nhau để đảm bảo điều khiển xe đúng theo quy định.

Biển báo tốc độ tối đa

Biển báo tốc độ tối đa cho phép P.127

Biển số P.127.

Khoản 27 Phụ lục B thuộc Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT được ban hành kèm theo Thông tư 54/2019/TT-BGTVT đã quy định về ý nghĩa và cách sử dụng biển báo giới hạn tốc độ tối đa. Trong đó, P.127 là loại biển báo có hiệu lực quy định mức tốc độ tối đa các chủ xe cần lưu ý khi tham gia giao thông. Dựa trên số vận tốc km/h được in trên biển báo, người lái xe cần căn cứ vào các điều kiện khác như thời tiết, tình trạng mặt đường hoặc mật độ lưu thông để kiểm soát tốc độ dưới mức quy định.

Biển báo tốc độ tối đa cho phép về ban đêm P.127a

Biển số P.127a.

Biển số P.127a áp dụng cho một số trường hợp qua khu đông dân cư vào ban đêm nhằm mục đích nâng cao tốc độ vận hành khi đường ít xe chạy. Biển chỉ có hiệu lực trong thời gian ghi trên biển và trong phạm vi từ vị trí đặt biển đến vị trí biển số R.421 "Hết đoạn đường qua khu đông dân cư". Biển được đặt sau vị trí biển số R.420 "Đoạn đường qua khu đông dân cư".

Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường P.127b

Biển số P.127b.

Khi quy định tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường, nếu chỉ sử dụng biển đặt bên đường hoặc trên cột cần vươn hay giá long môn, sử dụng biển số P.127b. Xe chạy trên làn nào phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên làn đường đó.

Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường P.127c

Biển số P.127c.

Biển số P.127c sử dụng khi quy định tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện trên từng làn đường. Các loại phương tiện phải đi đúng làn đường và tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên làn đường đó.

Biển báo tốc độ tối thiểu

Biển có giá trị báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của biển số R.306 hết tác dụng, kể từ biển này các xe được phép chạy chậm hơn trị số ghi trên biển nhưng không được gây cản trở các xe khác.

Biển báo hết hạn chế tốc độ giới hạn

Biển báo hết tốc độ tối đa cho phép DP.134

Biển số DP.134.

Biển có giá trị báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của biển số P.127 hết tác dụng. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong Luật Giao thông đường bộ.

Biển báo hết tất cả các lệnh cấm DP.135

Biển số DP.135.

Biển có giá trị báo hết đoạn đường mà nhiều biển báo cấm cùng hết hiệu lực.

Biển hết tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép DP.127

Biển số DP.127.

Biển này có giá trị báo hết đoạn đường tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép. Từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong Luật Giao thông đường bộ.

Cách nhận diện biển báo tốc độ tối đa và tối thiểu trên đường cao tốc

Biển báo tốc độ tối đa và tối thiểu nhằm đảm bảo các xe di chuyển trong cao tốc một cách hiệu quả và an toàn nhất. Trong khi biển báo tốc độ tối đa (tròn, nền trắng, viền đỏ, số ở giữa) thì biển báo tốc độ tối thiểu (tròn, nền xanh, số ở giữa).

Vị trí cắm biển báo tốc độ

Theo Thông tư 31/2019/TT-BGTVT, việc đặt các loại biển báo hạn chế tốc độ sẽ được thực hiện căn cứ vào nhiều điều kiện khác nhau. Trong đó, kết cấu hạ tầng, mật độ giao thông, loại phương tiện di chuyển và khoảng thời gian trong ngày sẽ đều được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đặt biển báo tốc độ.

Một số lưu ý về vị trí cắm biển báo hạn chế tốc độ người lái xe nên nắm rõ:

Trường hợp đường đôi, mỗi chiều di chuyển sẽ có các biển báo hạn chế tốc độ.

Đối với mỗi khoảng thời gian trong ngày, biển báo hạn chế tốc độ cũng sẽ thay đổi dựa theo lưu lượng trên tuyến đường.

Các loại phương tiện tiềm ẩn nguy cơ gây va chạm cao cũng sẽ được quy định một loại biển báo hạn chế tốc độ riêng biệt.

Tuyến đường nhánh ra và vào đường cao tốc sẽ được đặt biển báo hạn chế tốc độ tối thiểu là 50km/h.

Ảnh: TL

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ tối đa trên đường cao tốc

Căn cứ Điểm a Khoản 3, Điểm i Khoản 5, Điểm a Khoản 6, Điểm c Khoản 7 và Điểm b, Điểm c Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, bị thay thế bởi Điểm c, Điểm đ Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định như sau:

– Nếu người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h thì bị phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng.

– Nếu người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h thì bị phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

– Nếu người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h thì bị phạt tiền từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

– Nếu người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định trên 35 Km/h thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 đến 04 tháng.