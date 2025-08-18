Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Biết lý do này, người dân nên làm sổ đỏ trước năm 2026 kẻo bị thiệt

Thứ hai, 07:19 18/08/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, bảng giá đất tại các tỉnh, thành sẽ được cập nhật hằng năm thay vì 5 năm/lần như trước đây. Theo đó, chi phí làm sổ đỏ sẽ tăng.

Từ 1/1/2026, bảng giá đất được điều chỉnh, lệ phí làm sổ đỏ tăng giá?

Theo khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai 2024 quy định về bảng giá đất như sau:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất. Trong quá trình thực hiện, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất để xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất.

Theo quy định trên của Luật Đất đai năm 2024, bảng giá đất sẽ được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và ban hành mỗi một lần, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 của năm đó, thay vì ban hành mỗi 5 năm một lần so với quy định cũ tại Luật Đất đai 2013 (đã hết hiệu lực từ 31/7/2024).

Điều này có thể dẫn đến việc giá đất tăng lên, kéo theo đó là các khoản phí liên quan đến cấp sổ đỏ như tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ cũng sẽ cao hơn. Do đó, việc làm sổ đỏ trước năm 2026 có thể giúp tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể.

Từ ngày 1/1/2026, bảng giá đất mới sẽ được áp dụng, có khả năng tăng so với bảng giá đất hiện hành. Khi áp dụng bảng giá đất mới, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và lệ phí trước bạ đều có thể tăng theo.

2 khoản tiền cao nhất bắt buộc phải nộp khi làm sổ đỏ trong năm 20252 khoản tiền cao nhất bắt buộc phải nộp khi làm sổ đỏ trong năm 2025

GĐXH - Theo quy định của pháp luật, người dân chỉ được cấp sổ đỏ sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Trong các khoản phải nộp có hai khoản tiền chiếm tỷ trọng cao nhất.

Biết lý do này, người dân nên làm sổ đỏ trước năm 2026 kẻo bị thiệt- Ảnh 2.

Từ ngày 1/1/2026, khi áp dụng bảng giá đất mới, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và lệ phí trước bạ đều có thể tăng theo. Ảnh minh họa: TL

Các trường hợp áp dụng bảng giá đất từ 1/1/2026

Các trường hợp áp dụng bảng giá đất từ 1/1/2026 cũng theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 như sau:

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

- Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

- Tính thuế sử dụng đất;

- Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

- Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

- Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Những trường hợp nào được áp dụng giá đất cụ thể?

Giá đất cụ thể được áp dụng cho các trường hợp sau đây:

- Tính tiền sử dụng đất đối với tổ chức khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho nhà đầu tư trúng thầu hoặc tổ chức kinh tế do nhà đầu tư trúng thầu thành lập thực hiện dự án có sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất;

- Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, trừ trường hợp thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

- Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa;

- Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 159 của Luật Đất đai 2024;

- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết; cho phép chuyển hình thức sử dụng đất;

- Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

(khoản 1 Điều 160 Luật Đất đai 2024)

Làm thế nào để tính toán được khoản tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ?

Theo Điều 6 Nghị định 103/2024/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất như sau:

Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất

1. Tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất được tính như sau:

Tiền sử dụng đất

=

Diện tích đất tính tiền sử dụng đất

x

Giá đất tính tiền sử dụng đất

Trong đó:

- Diện tích đất tính tiền sử dụng đất được xác định theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.

- Giá đất tính tiền sử dụng đất được xác định theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

- Thời điểm tính tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 155 Luật Đất đai. Riêng trường hợp giao đất tái định cư thì thời điểm xác định giá đất và tính tiền sử dụng đất là thời điểm cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật Đất đai.

2. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất theo tiến độ của dự án đầu tư, tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại khoản 4 Điều 116 Luật Đất đai thì việc tính tiền sử dụng đất, xử lý kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo từng quyết định giao đất.

3. Trường hợp nhà ở nhiều tầng gắn liền với đất được Nhà nước giao trực tiếp cho nhiều đối tượng sử dụng thì tiền sử dụng đất được phân bổ cho từng đối tượng sử dụng. Việc phân bổ tiền sử dụng đất cho từng đối tượng sử dụng đất được thực hiện như sau:

Tiền sử dụng đất phân bổ cho từng đối tượng

=

Tiền sử dụng đất tính theo quy định khoản 1 Điều này

x

Diện tích sàn sử dụng của từng đối tượng được giao

Tổng diện tích sàn sử dụng

Trong đó:

Diện tích sàn sử dụng được xác định theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở.

Tổng diện tích sàn sử dụng gồm tổng diện tích sàn sử dụng sở hữu riêng của các chủ sở hữu nhà ở nhiều tầng (nhà chung cư) tính theo diện tích thông thủy của các căn hộ, phần diện tích kinh doanh thương mại, dịch vụ mà phải nộp tiền sử dụng đất (không bao gồm phần diện tích sàn sử dụng thuộc sở hữu chung cho các chủ sở hữu).

Việc phân bổ tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản này không áp dụng đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (nay là nhà ở thuộc tài sản công theo quy định của pháp luật về nhà ở) cho người đang thuê.

4. Khi bán lại nhà ở xã hội là nhà ở riêng lẻ sau thời hạn 5 năm theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 89 Luật Nhà ở, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì ngoài các khoản phải nộp theo quy định của pháp luật, bên bán phải nộp 50% tiền sử dụng đất được tính theo công thức quy định tại khoản 1 Điều này; trong đó:

a) Diện tích đất để tính tiền sử dụng đất là diện tích đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) quy định tại điểm e khoản 1 Điều 89 Luật Nhà ở.

b) Giá đất để tính tiền sử dụng đất là giá đất trong bảng giá đất.

c) Thời điểm tính tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

5. Trường hợp đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 83 của Luật Nhà ở, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì số tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội mà chủ đầu tư phải nộp được xác định bằng tiền sử dụng đất được tính theo công thức quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó:

a) Diện tích đất để tính tiền sử dụng đất là phần diện tích đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội mà chủ đầu tư được cấp có thẩm quyền cho phép đóng tiền tương đương.

b) Giá đất để tính tiền sử dụng đất là giá đất cụ thể của đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.

c) Thời điểm tính tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 

Quá hạn 3 mốc thời gian này có thể sẽ không được sang tên sổ đỏQuá hạn 3 mốc thời gian này có thể sẽ không được sang tên sổ đỏ

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, có 3 mốc thời gian người dân cần lưu ý khi sang tên sổ đỏ để tránh bị chậm trễ các thủ tục. Dưới đây là thông tin cụ thể.

4 điểm mới về làm sổ đỏ từ ngày 1/7/2025, người dân cần nắm rõ4 điểm mới về làm sổ đỏ từ ngày 1/7/2025, người dân cần nắm rõ

GĐXH - Từ ngày 1/7/2025, nhiều quy định mới liên quan đến việc cấp sổ đỏ chính thức có hiệu lực. Dưới đây là các thông tin cụ thể người dân có thể tham khảo.

8 trường hợp cần đổi sổ đỏ từ 1/7/20258 trường hợp cần đổi sổ đỏ từ 1/7/2025

GĐXH - Nghị định 151/2025/NĐ-CP quy định rõ nhiều trường hợp cần đổi sổ đỏ từ ngày 1/7/2025. Những trường hợp nào thuộc diện phải đi đổi sổ đỏ?

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người dân cần lưu ý: Không được thiếu những loại giấy tờ này khi làm sổ đỏ lần đầu

Người dân cần lưu ý: Không được thiếu những loại giấy tờ này khi làm sổ đỏ lần đầu

Làm sổ đỏ trong năm 2025, khoản tiền cao nhất bắt buộc phải nộp là khoản nào?

Làm sổ đỏ trong năm 2025, khoản tiền cao nhất bắt buộc phải nộp là khoản nào?

Thông tin không phải ai cũng biết: Những trường hợp được giảm tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ theo quy định mới

Thông tin không phải ai cũng biết: Những trường hợp được giảm tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ theo quy định mới

Theo quy định mới, những trường hợp này được cấp sổ đỏ không phải nộp tiền sử dụng đất

Theo quy định mới, những trường hợp này được cấp sổ đỏ không phải nộp tiền sử dụng đất

Quá hạn 3 mốc thời gian này có thể sẽ không được sang tên sổ đỏ

Quá hạn 3 mốc thời gian này có thể sẽ không được sang tên sổ đỏ

Cùng chuyên mục

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ vận mệnh: Người sinh vào những tháng này cả đời thuận lợi, hanh thông

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ vận mệnh: Người sinh vào những tháng này cả đời thuận lợi, hanh thông

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Nếu bạn hoặc người thân thuộc vào 4 tháng sinh Âm lịch dưới đây, xin chúc mừng, bởi cuộc sống của họ có nhiều cơ hội thăng hoa cả về sự nghiệp lẫn đời sống tinh thần.

Người mẹ kể lại chuyện ‘chuộc’ 50 triệu đồng để đưa thi thể con dâu về nhà

Người mẹ kể lại chuyện ‘chuộc’ 50 triệu đồng để đưa thi thể con dâu về nhà

Đời sống - 18 giờ trước

Một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu 20, xã Vạn Xuân (Phú Thọ) đã mất 50 triệu đồng để đưa thi thể chị H.T.H. (45 tuổi) về nhà lo hậu sự.

Vi phạm quy định này liên quan đến sổ đỏ có thể bị phạt lên đến 100 triệu đồng

Vi phạm quy định này liên quan đến sổ đỏ có thể bị phạt lên đến 100 triệu đồng

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Việc hiểu rõ các quy định liên quan đến sổ đỏ là rất quan trọng để người dân tránh vi phạm pháp luật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng và buộc phải khắc phục hậu quả.

Khung giờ sinh Âm lịch cực đẹp: Trẻ mang 'mệnh quý nhân', cả đời cha mẹ nở mày nở mặt

Khung giờ sinh Âm lịch cực đẹp: Trẻ mang 'mệnh quý nhân', cả đời cha mẹ nở mày nở mặt

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Những em bé chào đời vào 5 khung giờ Âm lịch dưới đây được dự báo sẽ mang theo phúc khí, may mắn và tài lộc, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình.

Dự báo những khu vực mưa lớn hôm nay và 10 ngày tới

Dự báo những khu vực mưa lớn hôm nay và 10 ngày tới

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng thủy văn, hôm nay nhiều vùng trên cả nước tiếp tục mưa lớn dữ dội.

Nữ chiến sĩ khối Cảnh sát đặc nhiệm gây sốt với clip hiến tóc hút triệu lượt xem

Nữ chiến sĩ khối Cảnh sát đặc nhiệm gây sốt với clip hiến tóc hút triệu lượt xem

Đời sống - 1 ngày trước

Xuất hiện trong một video chưa đầy 2 phút ghi lại khoảnh khắc hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư, một nữ chiến sĩ gây sốt, thu hút gần 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội bởi gương mặt xinh đẹp, cử chỉ dịu dàng.

Nắm rõ quy định này, người dân dễ dàng đổi thẻ căn cước miễn phí trên VNeID

Nắm rõ quy định này, người dân dễ dàng đổi thẻ căn cước miễn phí trên VNeID

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, người dân có thể cấp đổi thẻ căn cước khi thay đổi địa giới hành chính trên ứng dụng VNeID.

Tuổi trẻ cả nước vang khúc tráng ca ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ trong lễ chào cờ

Tuổi trẻ cả nước vang khúc tráng ca ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ trong lễ chào cờ

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH- Sáng 16/8, Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) được tổ chức đồng loạt trên cả nước, từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến đất mũi Cà Mau.

Nghe lời ngọt ngào, trao hết tin yêu: 5 con giáp nữ dễ gặp 'trái đắng' trong tình yêu

Nghe lời ngọt ngào, trao hết tin yêu: 5 con giáp nữ dễ gặp 'trái đắng' trong tình yêu

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp nữ luôn sống hết mình, yêu bằng cả trái tim. Nhưng cũng vì quá cảm tính nên dễ trở thành "con mồi" của những lời ngọt ngào, những hứa hẹn không thành.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lại

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lại

Đời sống - 1 ngày trước

Bé gái bị bỏ rơi cùng đồ sơ sinh trước cổng một công ty ở Đồng Nai. Chính quyền phát thông báo tìm thân nhân, hy vọng mẹ quay lại nhận con.

Xem nhiều

Quy định mới về giấy phép lái xe: Hàng triệu tài xế cần biết

Quy định mới về giấy phép lái xe: Hàng triệu tài xế cần biết

Đời sống

GĐXH - Từ năm 2025, giấy phép lái xe sẽ tăng lên 15 hạng theo quy định của Luật Trật tự an toàn, giao thông đường bộ 2024. Theo đó, thời hạn của giấy phép lái xe được quy định thế nào?

Tin sáng 16/8: Diễn biến thời tiết các khu vực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; cấm, tạm cấm nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình ngày 17/8

Tin sáng 16/8: Diễn biến thời tiết các khu vực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; cấm, tạm cấm nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình ngày 17/8

Đời sống
Nghe lời ngọt ngào, trao hết tin yêu: 5 con giáp nữ dễ gặp 'trái đắng' trong tình yêu

Nghe lời ngọt ngào, trao hết tin yêu: 5 con giáp nữ dễ gặp 'trái đắng' trong tình yêu

Đời sống
Người mẹ kể lại chuyện ‘chuộc’ 50 triệu đồng để đưa thi thể con dâu về nhà

Người mẹ kể lại chuyện ‘chuộc’ 50 triệu đồng để đưa thi thể con dâu về nhà

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch đại phú đại quý: Sinh ra định sẵn giàu sang, hậu vận an nhàn

Tháng sinh Âm lịch đại phú đại quý: Sinh ra định sẵn giàu sang, hậu vận an nhàn

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top