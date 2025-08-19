Dự báo bất ngờ với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất

4 con giáp thoát kiếp 'nghèo khó', càng về cuối tuần này càng đón nhiều tài lộc GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 4 con giáp thoát kiếp 'nghèo khó', đón nhận nhiều cát khí và thành công, hứa hẹn một tuần nhiều niềm vui.

1. Con giáp Tý

Tiếp nối tử vi tuần trước, người tuổi Tý sẽ đón nhận một làn gió tích cực trên nhiều phương diện nhờ sao Tử Vi chiếu mệnh. Đây là thời điểm để bạn giải quyết triệt để những vướng mắc còn tồn đọng, mở ra những bước tiến mới. Tuần này con giáp Tý có sự thuận lợi trong công việc và tài chính.

Trong công việc, con giáp Tý nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, các mối quan hệ. Từ đó, giúp con giáp này giải quyết các vấn đề một cách suôn sẻ và đạt được thành tựu đáng kể.

Về tài chính của con giáp Tý cũng thuận lợi, có cơ hội mở rộng các nguồn thu. Những kế hoạch đầu tư hoặc kinh doanh bạn ấp ủ từ lâu nay đã đến lúc gặt hái thành quả, nhưng cần nhớ thành công đến từ sự chủ động, chứ đừng chỉ trông chờ vào may mắn.

Trong tuần, con giáp Tý cũng đón nhận tín hiệu tích cực về tình cảm. Các mối quan hệ hiện tại sẽ trở nên khăng khít, thăng hoa hơn. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ và tạo ấn tượng tốt với đối tượng tiềm năng.

2. Con giáp Sửu

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 18 - 24/8/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, con giáp Sửu cần lưu ý vận trình trong tuần. Con giáp này có thể gặp những biến động, đòi hỏi cần chuẩn bị tinh thần. Thời điểm này, Sửu nên ưu tiên sự ổn định, an toàn.

Trong công việc, con giáp Sửu có thể gặp phải một vài trở ngại và xung đột cá nhân. Để vượt qua, bạn cần giữ thái độ khiêm tốn, tránh gây mâu thuẫn không đáng có. Thời điểm này là lúc để bạn tập trung củng cố nền tảng, hoàn thiện bản thân, chờ cơ hội tốt hơn.

Tài chính trong tuần không ổn định, với sự xuất hiện của Đại Hao cho thấy, con giáp Sửu cần thắt chặt chi tiêu và quản lý tài sản một cách cẩn thận. Điều này giúp bạn bảo toàn tài chính và vượt qua giai đoạn này một cách an toàn.

Trong chuyện tình cảm cần tăng cường giao tiếp, lắng nghe để tránh những cãi vã vì chuyện nhỏ nhặt. Người độc thân tuổi Sửu chưa phải thời điểm thuận lợi để tìm kiếm tình yêu, hãy tập trung vào bản thân và sức khỏe.

3. Con giáp Dần

Chính Quan xuất hiện từ đầu tuần cho thấy, con giáp Dần có những diễn biến tích cực. Đây là thời điểm tuyệt vời để người tuổi dần theo đuổi các mục tiêu và nắm bắt những cơ hội mới. Nhìn chung, vận trình tuần này của con giáp Dần đang đi lên.

Trong sự nghiệp có những bước tiến, dù bạn vẫn cần phải nỗ lực nhiều. Tuy nhiên, giai đoạn này lạ rất tốt để bạn đặt nền móng cho những cơ hội, thành công trong tương lai.

Vận may tài chính có những dấu hiệu tốt, nhưng bạn vẫn cần cẩn trọng vì trong tuần có xuất hiện Tiểu Hao. Con giáp Dần Tuần có những cơ hội nhỏ để kiếm tiền, nhưng hãy làm việc chăm chỉ và quản lý tài chính một cách khôn ngoan.

Các mối quan hệ của người tuổi Dần trong tuần cũng tiến triển đáng kể. Người độc thân nên tăng cường tham gia các hoạt động và dễ tìm thấy đối tượng ưng ý. Các cặp đôi hãy tranh thủ thời gian nay vun đắp tình cảm thêm sâu sắc.

4. Con giáp Thìn

Nhờ sao Thái Âm, người tuổi Thìn sẽ trải qua một tuần đầy ắp những điều tốt lành. Vận trình rất tích cực, mang đến nhiều cơ hội để bạn phát triển sự nghiệp, tài chính và tình cảm. Đây là thời điểm để bạn làm việc chăm chỉ, cống hiến hết mình và đón nhận những thành quả ngọt ngào.

Mặc dù có thể gặp một vài vấn đề nhỏ trong giao tiếp, nhưng chỉ cần bạn nỗ lực hơn, công việc sẽ tiến triển rất tốt. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên, giúp mọi việc trở nên suôn sẻ hơn. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn làm việc hết mình, thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu.

Về kinh tế, bạn sẽ có nhiều dấu hiệu tích cực. Các nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng, tình hình tài chính được cải thiện rõ rệt. Những thử nghiệm hoặc kế hoạch đầu tư của bạn có thể mang lại kết quả tốt. Hãy chủ động thúc đẩy các dự án của mình, khả năng thành công trong tuần này sẽ rất cao.

Các mối quan hệ cá nhân của bạn sẽ rất tốt đẹp. Tương tác với người khác giới thuận lợi, mang đến nhiều lợi ích về mặt tình cảm. Với người độc thân, đây là thời điểm tuyệt vời để bạn mở lòng và tìm kiếm một nửa của mình. Các cặp đôi sẽ có một tuần tràn đầy yêu thương, gắn bó.

5. Con giáp Tỵ

Mặc dù không quá bứt phát trong tuần này, nhưng con giáp Tỵ có vận trình tích cực. Cơ hội sẽ xuất hiện trong sự nghiệp và tài chính, chỉ cần bạn chăm chỉ và nắm bắt. Trong công việc, con giáp này có thể gặp một vài va chạm nhỏ. Bạn nên chú ý duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và bạn bè. Bạn nên dành thời gian để củng cố nền tảng sẽ giúp bạn có những bước tiến vững chắc hơn trong tương lai.

Tài chính cũng có những nguồn thu nhập mới. Tuy nhiên, con giáp Tỵ phải biết quản lý tài chính một cách cẩn thận, tránh đầu tư mạo hiểm trong tuần này.

Về tình cảm có nhiều xáo trộn, mối quan hệ với người khác giới không ổn định, dễ gặp trục trặc. Bạn nên dành thời gian để lắng nghe và thấu hiểu đối phương, tránh những hiểu lầm không đáng có.

6. Con giáp Ngọ

Sự nghiệp và tài chính của con giáp Ngọ tích cực hơn so với thời điểm trước, mang đến cơ hội để bạn đạt được thành công. Mặc dù có thể hơi bận rộn, nhưng mọi nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trong công việc, con giáp Ngọ phải sử lý khối lượng công việc lớn, nhưng đây lại là cơ hội để chứng minh năng lực. Điều này sẽ giúp bạn có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Mọi nỗ lực của bạn sẽ được ghi nhận và mang lại những thành quả ngọt ngào.

Tài chính trong tuần ở mức ổn định. Thu nhập chính và phụ đều có dấu hiệu tốt, nhưng khuyên con giáp Ngọ cẩn thận, đừng quá tham lam.

Mối quan hệ tình cảm của con giáp Ngọ trong tuần có tiến triển. Người độc thân có nhiều cơ hội lãng mạn và có thể tìm thấy nửa kia của mình. Các cặp đôi nên tranh thủ thời gian này để vun đắp tình cảm.

7. Con giáp Thân

Tuổi Thân tuần này có những trở ngại, cần chăm chỉ và tập trung để giải quyết. Con giáp này có thể gặp phải những vướng mắc trong công việc, ảnh hưởng tới sự nghiệp. Bạn nên tập trung giải quyết những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, chủ động lên kế hoạch và hành động một cách quyết đoán.

Điểm sáng trong tuần là tài chính của tuổi Thân. Bạn có nhiều cơ hội để mở rộng tài chính và tăng thêm thu nhập, hãy chủ động nắm bắt cơ hội.

Đây cũng là thời điểm để củng cố các mối quan hệ. Người độc thân có một tuần nhiều cơ hội gặp gỡ và tìm thấy một nửa của mình. Các cặp đôi sẽ có một tuần tràn ngập niềm vui và sự gắn kết.

8. Con giáp Tuất

Trong tuần này, con giáp Tuất đón nhận nhiều sự kiện tích cực. Thời điểm này, Tuất hãy lên kế hoạch chi tiết và hành động để thay đổi trong sự nghiệp và tài chính.

Có thể sẽ có những cơ hội mới tại nơi làm việc, nhưng sự tiến triển vẫn đòi hỏi bạn phải nỗ lực. Nhờ công việc tốt, tài chính của tuổi Tuất cũng tiến triển hơn trong tuần này.

Mối quan hệ tình cảm của bạn sẽ rất thuận lợi. Các cặp đôi đã kết hôn sẽ có sự phát triển tình cảm tốt đẹp, nhưng cần chú ý đến sức khỏe, nhất là hệ tiêu hóa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.