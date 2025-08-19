Mới nhất
4 khung giờ Âm lịch sinh ra những đứa trẻ hiếu thảo, mang phúc khí trọn đời cho cha mẹ

Thứ ba, 08:30 19/08/2025 | Đời sống
GĐXH - Trong tử vi phương Đông, khung giờ sinh Âm lịch không chỉ ảnh hưởng đến vận mệnh, tính cách mà còn phản chiếu cả phúc khí của gia đình.

Đặc biệt, có những đứa trẻ sinh vào khung giờ nhất định được cho là không chỉ may mắn, thành công mà còn hết lòng hiếu thảo với cha mẹ, mang đến hạnh phúc viên mãn cho cả dòng tộc.

Dưới đây là 4 khung giờ Âm lịch được dự báo sẽ sinh ra những người con hiếu nghĩa, làm rạng danh gia đình.

Khung giờ Dần Âm lịch (03:00 – 05:00)

4 khung giờ Âm lịch sinh ra những đứa trẻ hiếu thảo, mang phúc khí trọn đời cho cha mẹ - Ảnh 1.

Trong gia đình, người sinh vào khung giờ Dần Âm lịch sống chan hòa, kính trên nhường dưới và đặc biệt hiếu thảo với cha mẹ, trở thành niềm tự hào lớn lao. Ảnh minh hoạ

Người sinh vào khung giờ Dần Âm lịch thường mang trong mình sự ngoan ngoãn, chân thành và biết nghĩ cho cha mẹ từ thuở nhỏ. 

Dù có thể sinh ra trong hoàn cảnh không mấy dư dả, họ luôn sớm ý thức được giá trị của sự cố gắng và kiên cường vươn lên để đổi thay số phận.

Khi trưởng thành, họ nổi bật bởi tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương gia đình. Cha mẹ có con sinh vào giờ này thường được phù trợ về tài vận, công việc ngày một thuận lợi, buôn bán phát đạt. 

Người sinh giờ Dần không chỉ có phúc khí dồi dào mà còn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, từng bước đạt đến thành công.

Trong gia đình, họ sống chan hòa, kính trên nhường dưới và đặc biệt hiếu thảo với cha mẹ, trở thành niềm tự hào lớn lao.

Khung giờ Tỵ Âm lịch (09:00 – 11:00)

4 khung giờ Âm lịch sinh ra những đứa trẻ hiếu thảo, mang phúc khí trọn đời cho cha mẹ - Ảnh 2.

Trẻ sinh vào khung giờ Tỵ Âm lịch không chỉ thành công cho riêng mình mà còn hết lòng hỗ trợ gia đình, luôn nghĩ cách để cha mẹ có cuộc sống sung túc hơn. Ảnh minh hoạ

Trẻ sinh vào khung giờ Tỵ Âm lịch được tử vi đánh giá là mang theo may mắn cho cả gia đình. 

Ngay từ nhỏ, các em đã có tính cách can đảm, thông minh và giàu lòng trắc ẩn. Dù không đòi hỏi quá nhiều, các em vẫn luôn hết lòng thương yêu cha mẹ.

Khi lớn lên, người sinh giờ Tỵ Âm lịch thường chăm chỉ học hành, nỗ lực không ngừng. Nhờ vậy, họ đạt được sự nghiệp ổn định, vững chắc, đặc biệt từ sau tuổi 35 trở đi.

Điều đáng quý là, họ không chỉ thành công cho riêng mình mà còn hết lòng hỗ trợ gia đình, luôn nghĩ cách để cha mẹ có cuộc sống sung túc hơn. 

Họ chính là hình mẫu của người con hiếu thảo, biết ơn và báo đáp công lao sinh thành.

Khung giờ Thân Âm lịch (15:00 – 17:00)

4 khung giờ Âm lịch sinh ra những đứa trẻ hiếu thảo, mang phúc khí trọn đời cho cha mẹ - Ảnh 3.

Với cha mẹ, những đứa trẻ sinh vào khung giờ Thân Âm lịch luôn giữ trọn đạo hiếu, xem gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Ảnh minh hoạ

Những đứa trẻ sinh vào khung giờ Thân Âm lịch thường được xem là có phúc khí hiếm có. 

Cuộc đời họ được dự báo khá thuận buồm xuôi gió, cha mẹ có con sinh giờ này cũng gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống, "cầu được ước thấy".

Khi trưởng thành, họ thường "hóa rồng, hóa phượng", không chỉ thành công vang dội mà còn làm rạng danh tổ tiên. 

Tài năng thiên bẩm cùng ý chí kiên định giúp họ đạt đến vinh hiển, được mọi người kính nể.

Với cha mẹ, họ luôn giữ trọn đạo hiếu, xem gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Không chỉ thành đạt, họ còn lan tỏa phúc khí, giúp cả dòng tộc thêm phần thịnh vượng.

Khung giờ Hợi Âm lịch (21:00 – 23:00)

4 khung giờ Âm lịch sinh ra những đứa trẻ hiếu thảo, mang phúc khí trọn đời cho cha mẹ - Ảnh 4.

Khi đã có chỗ đứng trong xã hội, trẻ sinh vào khung giờ Hợi Âm lịch không chỉ báo hiếu cha mẹ mà còn thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh minh hoạ

Theo tử vi, trẻ sinh vào khung giờ Hợi Âm lịch thường sở hữu tính cách hiền lành, nhân hậu và giàu lòng trắc ẩn. 

Họ mang trong mình số mệnh phú quý, được dự báo sẽ gặt hái nhiều thành tựu khi trưởng thành.

Dù sinh ra trong hoàn cảnh nào, họ vẫn kiên trì học tập, nỗ lực vươn lên và thành công rực rỡ trong sự nghiệp. 

Chính sự thật thà, ngay thẳng và sống có nguyên tắc khiến họ luôn được mọi người tin tưởng.

Khi đã có chỗ đứng trong xã hội, họ không chỉ báo hiếu cha mẹ mà còn thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. 

Đây chính là mẫu người con hiếu nghĩa, sống nhân ái và để lại nhiều phước lành cho gia đình.

Khung giờ Âm lịch sinh ra những đứa trẻ hiếu thảo

Khung giờ sinh Âm lịch phần nào phản ánh vận mệnh và tính cách của mỗi người. 

Bốn khung giờ trên được xem là "giờ vàng" để sinh ra những người con hiếu thảo, vừa thành công, vừa biết trân trọng và báo đáp công ơn cha mẹ.

Cha mẹ có phúc sinh con vào những khung giờ này chẳng khác nào sở hữu một báu vật vô giá, đó chính là tình cảm hiếu nghĩa, thứ gắn kết gia đình bền lâu hơn bất kỳ vật chất nào.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tháng sinh Âm lịch đại phú đại quý: Sinh ra định sẵn giàu sang, hậu vận an nhànTháng sinh Âm lịch đại phú đại quý: Sinh ra định sẵn giàu sang, hậu vận an nhàn

GĐXH - Theo tử vi, có 4 tháng sinh Âm lịch được xem là "mùa vàng" của vận mệnh. Người sinh vào những thời điểm này thường được quý nhân phù trợ, cuộc sống no đủ và viên mãn đến cuối đời.

Bách Hợp (t/h)
