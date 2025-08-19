Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

'Chuyến tàu di sản' The Hanoi train chính thức vận hành

Thứ ba, 14:52 19/08/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngày 19/8, Thành phố Hà Nội chính thức vận hành đoàn tàu hai tầng du lịch đầu tiên, kết nối di sản với hiện đại, mở lối phát triển kinh tế đêm và sản phẩm văn hóa mang dấu ấn thủ đô.

Ngày 19/8, Thành phố Hà Nội chính thức vận hành đoàn tàu hai tầng du lịch đầu tiên mang tên The Hanoi Train.

Trong cao điểm du lịch dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Hà Nội ra mắt đoàn tàu hai tầng đầu tiên mang tên The Hanoi Train (hay còn được gọi là “Hà Nội 5 cửa ô”), chính thức vận hành từ ngày 19/8/2025, với 3 chuyến mỗi ngày, gồm các điểm: ga Hà Nội, ga Long Biên, ga Gia Lâm, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, Cổ Loa, Yên Viên và Từ Sơn (Bắc Ninh).

'Chuyến tàu di sản' The Hanoi train chính thức vận hành - Ảnh 2.

Ông Hoàng Gia Khánh - Tổng giám đốc công ty đường sắt VN phát biểu tại buổi lễ.

Ông Hoàng Gia Khánh (Tổng giám đốc công ty đường sắt Việt Nam) phát biểu, việc tích hợp kiểm soát vé bằng công nghệ sinh trắc học không chỉ mang lại sự tiện lợi, an toàn cho hành khách, mà còn giúp ngành đường sắt tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý, tạo tiền đề phát triển hiện đại hóa trong giai đoạn tới.

5 toa khách lần lượt được đặt tên 5 cửa ô của Hà Nội: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa.

5 toa khách mang 5 chủ đề khác nhau gắn với tên gọi 5 cửa ô của Hà Nội: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa. Lấy cảm hứng từ những lớp văn hóa đan xen qua bao biến thiên lịch sử, mỗi toa tàu là một không gian nghệ thuật kể. Những cửa ô xưa trở thành cánh cổng dẫn lối về những thăng trầm, vàng son của Hà Nội.

Đoàn tàu được thiết kế nội thất mới sang trọng, tích hợp quầy bar, sân khấu biểu diễn nghệ thuật dân gian như xẩm, chèo, chầu văn cùng không gian ngắm cảnh qua mái kính trời. Đây sẽ là sản phẩm du lịch đường sắt đầu tiên kết nối nội đô Hà Nội với vùng di sản Bắc Ninh có Đền Đô, các chợ quê truyền thống, thông qua điểm dừng ga Từ Sơn.

Tàu sẽ khai thác ba chuyến mỗi ngày, xuất phát từ ga Hà Nội, mỗi tuyến kéo dài khoảng 3 tiếng. Trong đó có tuyến Hà Nội – Bắc Ninh mang tên "Hà thành hẹn hò Kinh Bắc", khởi hành lúc 8h sáng và 14h chiều, đi qua các ga Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm và Từ Sơn.

'Chuyến tàu di sản' The Hanoi train chính thức vận hành - Ảnh 6.

The Hanoi Train có thể được xem bước đệm tích cực, mở ra hướng đi khả thi trong việc bảo tồn di sản đô thị gắn với sinh hoạt xã hội hiện đại.

Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tớiTin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới thời tiết cả nước ban ngày có nắng, trời ít mưa. Đến chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và dông.

2

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9

GĐXH - Những ngày này, phố Hàng Mã rực rỡ trong sắc đỏ cờ hoa, trở thành địa điểm check-in thu hút đông đảo người dân và du khách.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tin sáng 16/8: Diễn biến thời tiết các khu vực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; cấm, tạm cấm nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình ngày 17/8

Tin sáng 16/8: Diễn biến thời tiết các khu vực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; cấm, tạm cấm nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình ngày 17/8

Tin sáng 24/10: Phương án nghỉ lễ Quốc khánh và 30/4 - 1/5 năm 2025; Ủy ban kiểm tra vào cuộc vụ 'Chủ tịch xã rời nhà nghỉ cùng phụ nữ lạ'

Tin sáng 24/10: Phương án nghỉ lễ Quốc khánh và 30/4 - 1/5 năm 2025; Ủy ban kiểm tra vào cuộc vụ 'Chủ tịch xã rời nhà nghỉ cùng phụ nữ lạ'

Đường sắt giảm giá vé, tăng thêm tàu dịp lễ Quốc khánh 2/9

Đường sắt giảm giá vé, tăng thêm tàu dịp lễ Quốc khánh 2/9

Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024 mới nhất

Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024 mới nhất

Phố phường Hà Nội thanh bình ngày nghỉ lễ Quốc khánh

Phố phường Hà Nội thanh bình ngày nghỉ lễ Quốc khánh

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Đỗ xe sang chắn trước cửa quán cà phê, tài xế lao vào nhà đánh người khi bị nhắc nhở

Hà Nội: Đỗ xe sang chắn trước cửa quán cà phê, tài xế lao vào nhà đánh người khi bị nhắc nhở

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Bị nhắc nhở đỗ xe gây cản trở giao thông, một nhóm đối tượng trên chiếc xe hiệu Mercedes đã lao vào nhà đánh người. Sự việc xảy ra tại phường Bạch Mai (TP Hà Nội) khiến 2 người bị thương, trong đó 1 người phải nhập viện điều trị.

Dự báo bất ngờ với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất

Dự báo bất ngờ với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH – Xem tử vi tuần mới 12 con giáp tuần mới từ 18/8 đến 24/8/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo các phương diện đến với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất dưới đây.

4 khung giờ Âm lịch sinh ra những đứa trẻ hiếu thảo, mang phúc khí trọn đời cho cha mẹ

4 khung giờ Âm lịch sinh ra những đứa trẻ hiếu thảo, mang phúc khí trọn đời cho cha mẹ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tử vi phương Đông, khung giờ sinh Âm lịch không chỉ ảnh hưởng đến vận mệnh, tính cách mà còn phản chiếu cả phúc khí của gia đình.

Tử vi bật mí top con giáp nhát gan: Bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong dễ tổn thương

Tử vi bật mí top con giáp nhát gan: Bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong dễ tổn thương

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người luôn mang trong mình sự lo lắng, ngập ngừng và thiếu quyết đoán.

4 con giáp thoát kiếp 'nghèo khó', càng về cuối tuần này càng đón nhiều tài lộc

4 con giáp thoát kiếp 'nghèo khó', càng về cuối tuần này càng đón nhiều tài lộc

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 4 con giáp thoát kiếp 'nghèo khó', đón nhận nhiều cát khí và thành công, hứa hẹn một tuần nhiều niềm vui.

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ vận mệnh: Người sinh vào những tháng này cả đời thuận lợi, hanh thông

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ vận mệnh: Người sinh vào những tháng này cả đời thuận lợi, hanh thông

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu bạn hoặc người thân thuộc vào 4 tháng sinh Âm lịch dưới đây, xin chúc mừng, bởi cuộc sống của họ có nhiều cơ hội thăng hoa cả về sự nghiệp lẫn đời sống tinh thần.

Biết lý do này, người dân nên làm sổ đỏ trước năm 2026 kẻo bị thiệt

Biết lý do này, người dân nên làm sổ đỏ trước năm 2026 kẻo bị thiệt

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, bảng giá đất tại các tỉnh, thành sẽ được cập nhật hằng năm thay vì 5 năm/lần như trước đây. Theo đó, chi phí làm sổ đỏ sẽ tăng.

Người mẹ kể lại chuyện ‘chuộc’ 50 triệu đồng để đưa thi thể con dâu về nhà

Người mẹ kể lại chuyện ‘chuộc’ 50 triệu đồng để đưa thi thể con dâu về nhà

Đời sống - 2 ngày trước

Một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu 20, xã Vạn Xuân (Phú Thọ) đã mất 50 triệu đồng để đưa thi thể chị H.T.H. (45 tuổi) về nhà lo hậu sự.

Vi phạm quy định này liên quan đến sổ đỏ có thể bị phạt lên đến 100 triệu đồng

Vi phạm quy định này liên quan đến sổ đỏ có thể bị phạt lên đến 100 triệu đồng

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Việc hiểu rõ các quy định liên quan đến sổ đỏ là rất quan trọng để người dân tránh vi phạm pháp luật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng và buộc phải khắc phục hậu quả.

Khung giờ sinh Âm lịch cực đẹp: Trẻ mang 'mệnh quý nhân', cả đời cha mẹ nở mày nở mặt

Khung giờ sinh Âm lịch cực đẹp: Trẻ mang 'mệnh quý nhân', cả đời cha mẹ nở mày nở mặt

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Những em bé chào đời vào 5 khung giờ Âm lịch dưới đây được dự báo sẽ mang theo phúc khí, may mắn và tài lộc, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình.

Xem nhiều

Dự báo bất ngờ với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất

Dự báo bất ngờ với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất

Đời sống

GĐXH – Xem tử vi tuần mới 12 con giáp tuần mới từ 18/8 đến 24/8/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo các phương diện đến với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất dưới đây.

4 con giáp thoát kiếp 'nghèo khó', càng về cuối tuần này càng đón nhiều tài lộc

4 con giáp thoát kiếp 'nghèo khó', càng về cuối tuần này càng đón nhiều tài lộc

Đời sống
4 khung giờ Âm lịch sinh ra những đứa trẻ hiếu thảo, mang phúc khí trọn đời cho cha mẹ

4 khung giờ Âm lịch sinh ra những đứa trẻ hiếu thảo, mang phúc khí trọn đời cho cha mẹ

Đời sống
Biết lý do này, người dân nên làm sổ đỏ trước năm 2026 kẻo bị thiệt

Biết lý do này, người dân nên làm sổ đỏ trước năm 2026 kẻo bị thiệt

Đời sống
Hà Nội: Đỗ xe sang chắn trước cửa quán cà phê, tài xế lao vào nhà đánh người khi bị nhắc nhở

Hà Nội: Đỗ xe sang chắn trước cửa quán cà phê, tài xế lao vào nhà đánh người khi bị nhắc nhở

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top