'Chuyến tàu di sản' The Hanoi train chính thức vận hành

Ngày 19/8, Thành phố Hà Nội chính thức vận hành đoàn tàu hai tầng du lịch đầu tiên mang tên The Hanoi Train.

Trong cao điểm du lịch dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Hà Nội ra mắt đoàn tàu hai tầng đầu tiên mang tên The Hanoi Train (hay còn được gọi là “Hà Nội 5 cửa ô”), chính thức vận hành từ ngày 19/8/2025, với 3 chuyến mỗi ngày, gồm các điểm: ga Hà Nội, ga Long Biên, ga Gia Lâm, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, Cổ Loa, Yên Viên và Từ Sơn (Bắc Ninh).

Ông Hoàng Gia Khánh - Tổng giám đốc công ty đường sắt VN phát biểu tại buổi lễ.

Ông Hoàng Gia Khánh (Tổng giám đốc công ty đường sắt Việt Nam) phát biểu, việc tích hợp kiểm soát vé bằng công nghệ sinh trắc học không chỉ mang lại sự tiện lợi, an toàn cho hành khách, mà còn giúp ngành đường sắt tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý, tạo tiền đề phát triển hiện đại hóa trong giai đoạn tới.

5 toa khách lần lượt được đặt tên 5 cửa ô của Hà Nội: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa.

5 toa khách mang 5 chủ đề khác nhau gắn với tên gọi 5 cửa ô của Hà Nội: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa. Lấy cảm hứng từ những lớp văn hóa đan xen qua bao biến thiên lịch sử, mỗi toa tàu là một không gian nghệ thuật kể. Những cửa ô xưa trở thành cánh cổng dẫn lối về những thăng trầm, vàng son của Hà Nội.

Đoàn tàu được thiết kế nội thất mới sang trọng, tích hợp quầy bar, sân khấu biểu diễn nghệ thuật dân gian như xẩm, chèo, chầu văn cùng không gian ngắm cảnh qua mái kính trời. Đây sẽ là sản phẩm du lịch đường sắt đầu tiên kết nối nội đô Hà Nội với vùng di sản Bắc Ninh có Đền Đô, các chợ quê truyền thống, thông qua điểm dừng ga Từ Sơn.

Tàu sẽ khai thác ba chuyến mỗi ngày, xuất phát từ ga Hà Nội, mỗi tuyến kéo dài khoảng 3 tiếng. Trong đó có tuyến Hà Nội – Bắc Ninh mang tên "Hà thành hẹn hò Kinh Bắc", khởi hành lúc 8h sáng và 14h chiều, đi qua các ga Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm và Từ Sơn.

The Hanoi Train có thể được xem bước đệm tích cực, mở ra hướng đi khả thi trong việc bảo tồn di sản đô thị gắn với sinh hoạt xã hội hiện đại.

