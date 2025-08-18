4 con giáp thoát kiếp 'nghèo khó', càng về cuối tuần này càng đón nhiều tài lộc

1. Con giáp Mão

Xem tử vi tuần mới 18/8 - 24/8/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tuổi Mão là một trong những con giáp may mắn của tuần. Con giáp Mão đón nhận tin vui cát lành trong tuần khi mà bản mệnh được cát tinh soi chiếu, đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn.

Đầu tuần là lúc cát khí vượng, tài vận vượng phát, Tuổi Mão nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần. Giữa tuần, con giáp này cần có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí.

Con giáp Mão sẽ có một tuần nhiều niềm vui

Công việc bận rộn, áp lực lớn khiến cho tuổi Mão nhiều lúc thấy áp lực. Bạn nên thay đổi cách làm việc của mình để đảm bảo chất lượng, tiến độ mà cấp trên yêu cầu. Càng về cuối tuần, con giáp này càng khởi sắc hơn về tài lộc.

Về tình cảm, con giáp tuổi Mão không có nhiều tiến triển. Trong tuần nên dành thời gian nhiều hơn với nửa kia của mình.

2. Con giáp Mùi

Tuổi Mùi tuần này đường tài lộc hưng vượng, có nhiều cơ hội để phát tài nên chẳng lo túng thiếu. Trong tuần này người làm kinh doanh sẽ bán buôn tốt vô cùng, lợi nhuận theo đó tăng thêm.

Những người làm công ăn lương, ngoài thu nhập chính có thêm khoản thu nhập phụ. Tuy nhiên, nhắc con giáp này nên tập trung làm việc để tiết kiệm thời gian, tránh để cơ hội vụt mất vì không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt.

Trong công việc, tuổi Mùi nên chú ý vì dễ có tiểu nhân lừa gạt, lấy mất vận may của mình để tránh bị cướp công. Đến cuối tuần, con giáp này sẽ có những khởi sắc nhiều hơn ở mọi mặt.

Tình duyên trong tuần này của con giáp Mùi lại khởi sắc thấy rõ. Con Giáp này còn độc thân dễ có được người tâm đầu ý hợp với mình lắm đó. Nam mạng Tuổi Mùi đào hoa vượng hơn hẳn, có thể sẽ đi tới hôn nhân.

3. Con giáp Dậu

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, con giáp Dậu trong tuần này có dấu hiệu khởi phát. Dậu có nhiều cơ hội để vượt qua thử thách mà cấp trên đưa ra. Có những chuyện tưởng chừng khó khăn nhưng khi bắt tay vào làm lại trở nên đơn giản, kết quả tốt đẹp.

Tài chính trong tuần của con giáp Dậu cũng tốt, có thêm những nguồn thu mới. Con giáp này tránh vội tin vào những lời mời gọi đầu tư vì mất tiền.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Dậu khởi sắc hơn. Những người tuổi Dậu độc thân có nhiều lựa chọn, nhưng vẫn chưa thể xác định được ai là người thực sự khiến cho trái tim mình rung động. Bạn nên dành thời gian để suy nghĩ thấu đáo.

4. Con giáp Hợi

Mong muốn có được tình yêu đẹp như trong mộng thì tuần này, tuổi Hợi này sẽ được thỏa nguyện đó. Đào hoa khởi vượng, tình cảm đôi lứa như được thăng hoa lên tầm cao mới, thậm chí có người tính đến chuyện trăm năm.

Tình cảm của con giáp Hợi trong tuần rất tốt

Bên cạnh niềm vui trong chuyện tình cảm, sự nghiệp của con giáp Hợi trong tuần cũng tốt. Trong tuần, con giáp này sẽ tạo được điểm nhấn cho mình bởi những thành quả có được sau bao công sức bỏ ra. Bản mệnh có sự sáng tạo mà không phải ai cũng có được.

Tài chính trong tuần của tuổi Hợi ở mức vừa phải. Muốn giữ được tiền, Hợi hãy kiềm chế trong chi tiêu, mua những thứ thực sự rất cần, không mua vì khuyến mãi... Chú ý hạn Tam Tai và Xung Thái Tuế trong năm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.