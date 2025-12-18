Tháng Hành động quốc gia về Dân số 2025: Quảng Ninh tăng cường các hoạt động về công tác dân số và trẻ em năm 2025

Người dân đưa trẻ đến khám bệnh tại Trạm Y tế xã Ba Chẽ.

Đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng dân số

Trong năm 2025, Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì hoạt động hệ thống thông tin quản lý hậu cần phương tiện tránh thai tuyến tỉnh. Thực hiện bảo quản vận chuyển phương tiện tránh thai và thông tin báo cáo kịp thời, chính xác. Chi cục Dân số tham gia Đoàn giám sát của Cục Dân số tại huyện Vân Đồn và đã tổ chức giám sát cộng tác viên dân số về tuyên truyền, tư vấn và cung cấp biện pháp tránh thai tại cộng đồng năm 2025 tại 7 huyện: TP. Đông Triều, H. Vân Đồn, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ.

Chi cục Dân số đã tăng cường công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức về các vấn đề dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi… Đồng thời, tăng cường tuyên truyền và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ, trẻ em gái; tuyên truyền về tác hại của phá thai, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho nhóm đối tượng tại các vùng cao, vùng dân tộc thiểu số; đẩy mạnh xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng.

Ngoài ra, trong năm 2025, Chi cục Dân số Quảng Ninh đã thực hiện nhiều chương trình, mô hình, dự án như Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh; Dự án 7 và Dự án 9 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi. Ngoài ra, tỉnh đã triển khai hoạt động tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân tại 52 xã phường, 2 đặc khu duy trì câu lạc bộ Tiền hôn nhân. Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị, một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh được thực hiện và duy trì đến năm 2030. Tại vùng ven biển, đảo thực hiện tư vấn truyền thông tại hộ gia đình các nội dung về dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số.

Những nỗ lực này không chỉ mang lại hiệu quả trong năm 2025 mà còn góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho chiến lược nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số và phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em

Ngành y tế - dân số Quảng Ninh tăng cường chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em gái vùng dân tộc thiểu số.

Nhằm thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh và Thư vận động ủng hộ, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh, trong năm qua, Sở Y tế Quảng Ninh đã chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Ninh vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh với tổng kinh phí trên 1,1 tỷ đồng, hỗ trợ cho 732 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Chi cục Dân số Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị, cá nhân tiếp tục duy trì nguồn kinh phí đỡ đầu cho 453 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mất nguồn nuôi dưỡng trên địa bàn tỉnh đến năm 18 tuổi. Qua đó lan tỏa vòng tay yêu thương, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cộng đồng, xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động ý nghĩa, cùng chung tay để chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục duy trì việc học tập và ổn định cuộc sống, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vượt khó, vươn tới tương lai tươi đẹp.

Để tạo hiệu quả trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, Chi cục Dân số đã tổ chức 5 hội nghị tập huấn cho Đội tuyên truyền viên măng non và cán bộ, giáo viên trong các trường Trung học cơ sở (THCS) và các trường liên cấp Tiểu học và THCS thuộc các phường: An Sinh, Bình Khê, Đông Triều, Hoàng Quế, Mạo Khê. Đồng thời tiếp nhận và hỗ trợ khẩn cấp đối với các vụ việc trẻ em bị xâm hại trên địa bàn tỉnh.

Ngành Y tế Quảng Ninh chú trọng công tác quản lý thông tin trẻ em và chăm sóc sức khỏe tâm thần thông qua các hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý thông tin trẻ em; tập huấn chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc trẻ em mồ côi cho cán bộ y tế cơ sở và các đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em công lập, ngoài công lập.

Song song với đó, công tác nâng cao kiến thức, kỹ năng nuôi dạy trẻ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng được đẩy mạnh thông qua các lớp tập huấn tại cơ sở giáo dục hòa nhập, can thiệp, trị liệu trẻ khuyết tật, trẻ tự kỷ; tập huấn mô hình ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn, trường học an toàn tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Năm 2026, Chi cục Dân số Quảng Ninh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về quy mô, cơ cấu, phân bổ và chất lượng dân số gắn với phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực và tai nạn thương tích. Đồng thời duy trì mức sinh thay thế, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trẻ em; nâng cao tỷ lệ tầm soát, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và khám sức khỏe trước hôn nhân.

Thùy Dung