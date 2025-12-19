Quảng Ninh: Hội nghị truyền thông hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số
Trạm Y tế phường Quang Hanh tổ chức hội nghị truyền thông hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số (tháng 12) và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2025 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng đối với công tác dân số trong tình hình mới.
Vừa qua, Trạm Y tế phường Quang Hanh (Quảng Ninh) tổ chức Hội nghị truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 /2025.
Hội nghị có sự tham dự của nhiều đại biểu là lãnh đạo UBND phường, lãnh đạo Trạm Y tế, viên chức làm công tác dân số, đội ngũ cộng tác viên xã hội, bí thư, trưởng khu phố, đại diện các tổ chức đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng.
Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân số và phát triển trong giai đoạn hiện nay; đồng thời tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng trong triển khai các hoạt động dân số trên địa bàn.
Với chủ đề “Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững”, hội nghị tập trung truyền tải nhiều thông điệp quan trọng như: dân số là yếu tố hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công tác dân số là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân; khuyến khích tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống; không mang thai và sinh con ở tuổi vị thành niên; tăng cường giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản cho thế hệ trẻ.
Hội nghị cũng ôn lại truyền thống ngành Dân số và ý nghĩa Ngày Dân số Việt Nam 26/12; phổ biến các chính sách dân số trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là những nội dung liên quan đến duy trì mức sinh thay thế và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Bên cạnh đó, hội nghị tổng kết, đánh giá khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân số năm 2025, đồng thời định hướng phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Thông qua hoạt động này, Trạm Y tế phường Quang Hanh kỳ vọng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu công tác dân số năm 2025, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên, tri ân lực lượng làm công tác dân số và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về dân số – phát triển bền vững trong cộng đồng.
Tiến Sinh
