Nghệ An: Đầu tư cho dân số là đầu tư cho phát triển bền vững
GĐXH - Trong bối cảnh Nghệ An đang chuyển trọng tâm từ kiểm soát quy mô sang nâng cao chất lượng dân số, lễ kỷ niệm 64 năm Ngày Dân số Việt Nam và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2025 là dịp khẳng định rõ quan điểm: đầu tư cho công tác dân số chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững, lâu dài của tỉnh và của đất nước.
Chiều 19/12, Trung tâm Y tế TP Vinh (Nghệ An) tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 – 26/12/2025) và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2025. Chương trình là dịp nhìn lại chặng đường bền bỉ của ngành dân số, đồng thời khẳng định quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng dân số trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh: dân số luôn là yếu tố nền tảng, tác động lâu dài đến chất lượng nguồn nhân lực, an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của địa phương.
Theo ông Nam, Nghệ An đã đạt nhiều kết quả quan trọng khi mức sinh giảm từ 2,76 con/phụ nữ năm 2021 xuống còn 2,25 con/phụ nữ năm 2024, tiệm cận mức sinh thay thế – một bước chuyển quan trọng để ngành dân số chuyển trọng tâm từ kiểm soát quy mô sang nâng cao chất lượng toàn diện.
Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức mang tính chiến lược mà công tác dân số đang đối mặt, như già hóa dân số diễn ra nhanh, biến động dân cư ở khu vực đô thị và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. "Công tác dân số không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành y tế, mà cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị", ông Nam nhấn mạnh.
Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Nam đánh giá cao ý nghĩa của việc Quốc hội thông qua Luật Dân số, coi đây là dấu mốc quan trọng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để chuyển đổi toàn diện tư duy từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.
Trên tinh thần đó, ông đề nghị các địa phương tập trung triển khai Luật Dân số một cách thực chất; đổi mới truyền thông phù hợp với giới trẻ, dân cư đô thị; chủ động ứng phó với già hóa dân số; đồng thời quan tâm đầu tư, củng cố đội ngũ cán bộ dân số cơ sở – lực lượng "cánh tay nối dài" của ngành y tế.
Với thông điệp "Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững", lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An khẳng định ngành y tế sẽ tiếp tục đồng hành, chỉ đạo quyết liệt để công tác dân số thực sự trở thành trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.
