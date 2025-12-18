Lạc nội mạc tử cung: Chị em nên biết để phòng bệnh

Mất máu nặng do lạc nội mạc tử cung

Ba năm trước, chị Trang sinh sống tại nước ngoài, khám phụ khoa vì đau bụng dữ dội, xuất huyết nhiều trong mỗi kỳ kinh. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) ghi nhận chị Trang bị u lạc nội mạc tử cung trong cơ tử cung và buồng trứng cả hai bên.

Bác sĩ tại đây chỉ định đặt một dụng cụ vào tử cung điều trị rong kinh nhưng triệu chứng thuyên giảm thời gian ngắn. Một năm sau, chị rong kinh kéo dài, thường đau đầu kèm hoa mắt chóng mặt, tim đập nhanh, sức khỏe giảm sút trầm trọng. Đặt lịch hẹn với bác sĩ tại đây phải đợi 3 tháng.

Ảnh minh họa.

Đầu tháng 12, trong lần về nước, chị Trang bị rong kinh ồ ạt, xuất huyết nặng nên đã đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cấp cứu.

Bác sĩ Hoàng Mỹ Kim, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết chị Trang gặp tình trạng thiếu máu. Lượng huyết sắc tố (Hbg) 4,7 g/dl (người bình thường 11-14,7 g/dl), chỉ số các tế bào hồng cầu (Hct) 12% (mức tiêu chuẩn là 35-46,7%). Các bác sĩ đánh giá chị đã mất gần 45% thể tích tuần hoàn do chảy máu kéo dài vì lạc nội mạc tử cung trong cơ, lập tức chỉ định thuốc và truyền bù máu khẩn cấp.

"Người bệnh có thể suy tim nếu không được điều trị kịp thời", bác sĩ Kim nói, sau đó chỉ định điều trị nội khoa bằng thuốc ức chế nội tiết giảm nguy cơ tái xuất huyết.

Bệnh lạc nội mạc tử cung nguy hiểm thế nào?

Bệnh lạc nội mạc tử cung tuy không gây ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng nhưng những trường hợp xuất huyết quá nhiều có thể dẫn tới thiếu máu mạn tính. Một số trường hợp như chị Trang có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Theo các bác sĩ, mỗi bệnh nhân lạc nội mạc tử cung cần được điều trị theo phác đồ cá thể hóa, tùy thuộc vào mức độ bệnh hoặc độ tuổi,… Với những trường hợp bệnh nhẹ hoặc chưa có mong muốn sinh con, bác sĩ ưu tiên ổn định triệu chứng bằng thuốc giảm đau hoặc nội tiết, sau đó duy trì theo dõi định kỳ để kiểm soát diễn tiến bệnh.

Ảnh minh họa.

Với những bệnh nhân có khối u lớn, đau nhiều không đáp ứng thuốc hoặc có nguy cơ biến chứng, bác sĩ sẽ can thiệp bằng kỹ thuật nội soi hiện đại nhằm bóc tách tổn thương và bảo tồn tối đa chức năng sinh sản.

Riêng nhóm bệnh nhân vô sinh, hướng điều trị được cân nhắc phẫu thuật trước hay chuyển sang hỗ trợ sinh sản như IUI, IVF, tùy thuộc vào mức độ tổn thương và dự trữ buồng trứng. Sau điều trị, các bác sĩ sẽ duy trì theo dõi dài hạn, hỗ trợ tâm lý, hướng dẫn người bệnh xây dựng lối sống lành mạnh hạn chế nguy cơ tái phát.

Dấu hiệu bệnh lạc nội mạc tử cung

Theo Bác sĩ Kim, lạc nội mạc tử cung là bệnh lý phụ khoa phổ biến, ảnh hưởng khoảng 10% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Do triệu chứng không điển hình, nhiều trường hợp chẩn đoán muộn.

Các biểu hiện thường gặp của lạc nội mạc tử cung gồm: đau bụng kinh dữ dội, đau khi quan hệ tình dục, rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy, táo bón, đầy bụng, buồn nôn), đặc biệt nặng hơn trong kỳ kinh.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên thăm khám sớm khi có triệu chứng nghi ngờ. Những người có kinh nguyệt kéo dài cần khám xác định nguyên nhân, tránh thiếu máu và các biến chứng.