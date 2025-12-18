Lạc nội mạc tử cung: Chị em nên biết để phòng bệnh
GĐXH - Nhập viện cấp cứu, các bác sĩ đánh giá chị Trang đã mất gần 45% thể tích tuần hoàn do chảy máu kéo dài do bị lạc nội mạc tử cung.
Mất máu nặng do lạc nội mạc tử cung
Ba năm trước, chị Trang sinh sống tại nước ngoài, khám phụ khoa vì đau bụng dữ dội, xuất huyết nhiều trong mỗi kỳ kinh. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) ghi nhận chị Trang bị u lạc nội mạc tử cung trong cơ tử cung và buồng trứng cả hai bên.
Bác sĩ tại đây chỉ định đặt một dụng cụ vào tử cung điều trị rong kinh nhưng triệu chứng thuyên giảm thời gian ngắn. Một năm sau, chị rong kinh kéo dài, thường đau đầu kèm hoa mắt chóng mặt, tim đập nhanh, sức khỏe giảm sút trầm trọng. Đặt lịch hẹn với bác sĩ tại đây phải đợi 3 tháng.
Đầu tháng 12, trong lần về nước, chị Trang bị rong kinh ồ ạt, xuất huyết nặng nên đã đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cấp cứu.
Bác sĩ Hoàng Mỹ Kim, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết chị Trang gặp tình trạng thiếu máu. Lượng huyết sắc tố (Hbg) 4,7 g/dl (người bình thường 11-14,7 g/dl), chỉ số các tế bào hồng cầu (Hct) 12% (mức tiêu chuẩn là 35-46,7%). Các bác sĩ đánh giá chị đã mất gần 45% thể tích tuần hoàn do chảy máu kéo dài vì lạc nội mạc tử cung trong cơ, lập tức chỉ định thuốc và truyền bù máu khẩn cấp.
"Người bệnh có thể suy tim nếu không được điều trị kịp thời", bác sĩ Kim nói, sau đó chỉ định điều trị nội khoa bằng thuốc ức chế nội tiết giảm nguy cơ tái xuất huyết.
Bệnh lạc nội mạc tử cung nguy hiểm thế nào?
Bệnh lạc nội mạc tử cung tuy không gây ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng nhưng những trường hợp xuất huyết quá nhiều có thể dẫn tới thiếu máu mạn tính. Một số trường hợp như chị Trang có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Theo các bác sĩ, mỗi bệnh nhân lạc nội mạc tử cung cần được điều trị theo phác đồ cá thể hóa, tùy thuộc vào mức độ bệnh hoặc độ tuổi,… Với những trường hợp bệnh nhẹ hoặc chưa có mong muốn sinh con, bác sĩ ưu tiên ổn định triệu chứng bằng thuốc giảm đau hoặc nội tiết, sau đó duy trì theo dõi định kỳ để kiểm soát diễn tiến bệnh.
Với những bệnh nhân có khối u lớn, đau nhiều không đáp ứng thuốc hoặc có nguy cơ biến chứng, bác sĩ sẽ can thiệp bằng kỹ thuật nội soi hiện đại nhằm bóc tách tổn thương và bảo tồn tối đa chức năng sinh sản.
Riêng nhóm bệnh nhân vô sinh, hướng điều trị được cân nhắc phẫu thuật trước hay chuyển sang hỗ trợ sinh sản như IUI, IVF, tùy thuộc vào mức độ tổn thương và dự trữ buồng trứng. Sau điều trị, các bác sĩ sẽ duy trì theo dõi dài hạn, hỗ trợ tâm lý, hướng dẫn người bệnh xây dựng lối sống lành mạnh hạn chế nguy cơ tái phát.
Dấu hiệu bệnh lạc nội mạc tử cung
Theo Bác sĩ Kim, lạc nội mạc tử cung là bệnh lý phụ khoa phổ biến, ảnh hưởng khoảng 10% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Do triệu chứng không điển hình, nhiều trường hợp chẩn đoán muộn.
Các biểu hiện thường gặp của lạc nội mạc tử cung gồm: đau bụng kinh dữ dội, đau khi quan hệ tình dục, rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy, táo bón, đầy bụng, buồn nôn), đặc biệt nặng hơn trong kỳ kinh.
Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên thăm khám sớm khi có triệu chứng nghi ngờ. Những người có kinh nguyệt kéo dài cần khám xác định nguyên nhân, tránh thiếu máu và các biến chứng.
Để hoàn thành các mục tiêu dân số trong năm 2025, Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp, tăng cường truyền thông chuyển đổi hành vi; mở rộng tư vấn và khám sức khỏe sinh sản; chú trọng chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em…, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn toàn tỉnh.
GĐXH - Anh Cường, 36 tuổi, nhiều lần bị gia đình thúc giục sinh con dẫn đến căng thẳng, mất ham muốn tình dục.
GĐXH - Ở tuổi 30, anh Hoàng được chẩn đoán vô sinh, khả năng có con tự nhiên rất thấp do trong mẫu tinh dịch chỉ ghi nhận 1–2 tinh trùng. Nhờ được bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, cơ hội làm cha của anh đã được giữ lại.
GĐXH - Theo Bộ Y tế, hiện nay tình trạng kết hôn muộn, sinh con muộn, sinh ít con hoặc không muốn sinh con ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các đô thị và vùng có mức sinh thấp.
GĐXH - Phường Bãi Cháy, Quảng Ninh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong thực hiện chính sách dân số
GĐXH - Tháng Hành động quốc gia về dân số năm 2025, Hải Phòng đã chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm, nhấn mạnh lồng ghép mục tiêu dân số, trẻ em vào phát triển KTXH..
GĐXH - Thông tin trên được đưa ra tại lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12) và hội nghị tổng kết công tác dân số năm 2025 do Bộ Y tế tổ chức.
Bên cạnh việc vệ sinh răng miệng hàng ngày, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò nền tảng giúp ngăn ngừa sâu răng và các bệnh lý về nướu. Tìm hiểu 6 loại vitamin và khoáng chất quan trọng giúp nuôi dưỡng răng chắc khỏe từ bên trong.
GĐXH - Hà Nội đang tiên phong xây dựng các mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhóm dân số đang già hóa nhanh chóng, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo dựng môi trường sống thuận lợi, sáng tạo cho người cao tuổi.
Chu kỳ kinh nguyệt đóng vai trò quyết định đối với khả năng có con, bởi vì các hormone điều khiển chu kỳ này cũng chính là những hormone giúp thụ thai và giữ thai an toàn.
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.