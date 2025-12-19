Đông Triều vận động người dân thực hiện tốt các chính sách dân số

Vừa qua, Trạm Y tế phường Đông Triều (Quảng Ninh) tổ chức Hội nghị truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 năm 2025.

Hội nghị có sự tham dự của nhiều đại biểu là lãnh đạo UBND phường, lãnh đạo, viên chức Trạm Y tế, đội ngũ cộng tác viên dân số, bí thư, trưởng khu phố, đại diện các tổ chức đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng.

Các đại biểu tham dự tập huấn về tuyên truyền công tác dân số tại phường Đông Triều Quảng Ninh.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân số và phát triển trong giai đoạn hiện nay; đồng thời tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng trong triển khai các hoạt động dân số trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến một số chính sách về công tác dân số trong giai đoạn hiện nay, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm như duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; đồng thời lồng ghép đánh giá khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân số năm 2025 và định hướng nhiệm vụ năm 2026 trên địa bàn phường.

Báo cáo tại hội nghị cũng nhấn mạnh những kết quả đạt được trong triển khai các chương trình dân số – kế hoạch hóa gia đình thời gian qua, chỉ ra những khó khăn, thách thức cần tiếp tục tập trung giải quyết trong thời gian tới, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chính sách dân số; đồng thời ôn lại truyền thống Ngành Dân số và ý nghĩa Ngày Dân số Việt Nam 26/12.