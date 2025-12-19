Đông Triều vận động người dân thực hiện tốt các chính sách dân số
GĐXH - Trạm Y tế phường Đông Triều tổ chức hội nghị truyền thông hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số (tháng 12) và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng đối với công tác dân số trong tình hình mới.
Vừa qua, Trạm Y tế phường Đông Triều (Quảng Ninh) tổ chức Hội nghị truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 năm 2025.
Hội nghị có sự tham dự của nhiều đại biểu là lãnh đạo UBND phường, lãnh đạo, viên chức Trạm Y tế, đội ngũ cộng tác viên dân số, bí thư, trưởng khu phố, đại diện các tổ chức đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng.
Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân số và phát triển trong giai đoạn hiện nay; đồng thời tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng trong triển khai các hoạt động dân số trên địa bàn.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến một số chính sách về công tác dân số trong giai đoạn hiện nay, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm như duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; đồng thời lồng ghép đánh giá khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân số năm 2025 và định hướng nhiệm vụ năm 2026 trên địa bàn phường.
Báo cáo tại hội nghị cũng nhấn mạnh những kết quả đạt được trong triển khai các chương trình dân số – kế hoạch hóa gia đình thời gian qua, chỉ ra những khó khăn, thách thức cần tiếp tục tập trung giải quyết trong thời gian tới, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chính sách dân số; đồng thời ôn lại truyền thống Ngành Dân số và ý nghĩa Ngày Dân số Việt Nam 26/12.
Nghệ An: Đầu tư cho dân số là đầu tư cho phát triển bền vữngDân số và phát triển - 1 giờ trước
GĐXH - Trong bối cảnh Nghệ An đang chuyển trọng tâm từ kiểm soát quy mô sang nâng cao chất lượng dân số, lễ kỷ niệm 64 năm Ngày Dân số Việt Nam và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2025 là dịp khẳng định rõ quan điểm: đầu tư cho công tác dân số chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững, lâu dài của tỉnh và của đất nước.
Quảng Ninh: Hội nghị truyền thông hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân sốDân số và phát triển - 6 giờ trước
Trạm Y tế phường Quang Hanh tổ chức hội nghị truyền thông hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số (tháng 12) và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2025 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng đối với công tác dân số trong tình hình mới.
Lạc nội mạc tử cung: Chị em nên biết để phòng bệnhDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Nhập viện cấp cứu, các bác sĩ đánh giá chị Trang đã mất gần 45% thể tích tuần hoàn do chảy máu kéo dài do bị lạc nội mạc tử cung.
Tháng Hành động quốc gia về Dân số 2025: Quảng Ninh tăng cường các hoạt động về công tác dân số và trẻ em năm 2025Dân số và phát triển - 1 ngày trước
Để hoàn thành các mục tiêu dân số trong năm 2025, Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp, tăng cường truyền thông chuyển đổi hành vi; mở rộng tư vấn và khám sức khỏe sinh sản; chú trọng chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em…, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn toàn tỉnh.
Người đàn ông 36 tuổi bị áp lực sinh con đến căng thẳng, mất cả ham muốnDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Anh Cường, 36 tuổi, nhiều lần bị gia đình thúc giục sinh con dẫn đến căng thẳng, mất ham muốn tình dục.
"Cứu' cơ hội làm cha cho người đàn ông tuổi 30: Nam giới vô sinh, thấy dấu hiệu này cần khám sớmDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi 30, anh Hoàng được chẩn đoán vô sinh, khả năng có con tự nhiên rất thấp do trong mẫu tinh dịch chỉ ghi nhận 1–2 tinh trùng. Nhờ được bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, cơ hội làm cha của anh đã được giữ lại.
Việt Nam đối mặt với thách thức mức sinh thấp và già hóa dân số nhanhDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Theo Bộ Y tế, hiện nay tình trạng kết hôn muộn, sinh con muộn, sinh ít con hoặc không muốn sinh con ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các đô thị và vùng có mức sinh thấp.
Quảng Ninh đẩy mạnh truyền thông dân số, hướng tới phát triển bền vữngDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Phường Bãi Cháy, Quảng Ninh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong thực hiện chính sách dân số
Tháng Hành động quốc gia về Dân số 2025: Lồng ghép mục tiêu dân số, trẻ em vào phát triển KTXHDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Tháng Hành động quốc gia về dân số năm 2025, Hải Phòng đã chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm, nhấn mạnh lồng ghép mục tiêu dân số, trẻ em vào phát triển KTXH..
Mức sinh trung bình mỗi phụ nữ là 1,93 con, thấp hơn mức sinh thay thếDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Thông tin trên được đưa ra tại lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12) và hội nghị tổng kết công tác dân số năm 2025 do Bộ Y tế tổ chức.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.