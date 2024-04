8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Khi các mùa thay đổi, nhu cầu của cơ thể cũng thay đổi. Cũng giống như việc chúng ta điều chỉnh thói quen chăm sóc da và thói quen ăn kiêng, chị em nên chú ý đến sức khỏe âm đạo trong những giai đoạn chuyển mùa, nhất là từ xuân sang hè.

Sự biến động về thời tiết, độ ẩm và các hoạt động có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng âm đạo , dẫn đến khó chịu hoặc nhiễm trùng nếu không được chăm sóc đúng cách.

Trong khi nghiên cứu mối liên quan giữa viêm âm đạo do vi khuẩn và nồng độ vitamin D thấp, các nhà nghiên cứu từ Đại học Y khoa bang Ohio (Hoa Kỳ) phát hiện ra rằng tỷ lệ mắc bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn là 40% vào mùa đông, 38% vào mùa xuân và 41% vào mùa hè và mùa thu. Mặc dù vẫn có những tranh luận về các lý do nhưng điều đó không thay đổi thực tế là chúng ta cần điều chỉnh các hoạt động tự chăm sóc bản thân cho phù hợp với môi trường xung quanh. Dưới đây là một số lời khuyên giúp chị em duy trì sức khỏe âm đạo tối ưu trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa.

1. Giữ nước giúp môi trường âm đạo khỏe mạnh

Hydrat hóa thích hợp rất quan trọng cho sức khỏe tổng thể, bao gồm cả sức khỏe âm đạo. Trong những tháng xuân hè, độ ẩm cao và nhiệt độ cao hơn, cơ thể có xu hướng đổ mồ hôi nhiều hơn, dẫn đến mất nước nhiều hơn. Mất nước gây khô, khiến vùng âm đạo dễ bị kích ứng và nhiễm trùng hơn. Phụ nữ cần uống đủ lượng nước hàng ngày để giữ ẩm cho cơ thể và giữ ẩm cho các mô âm đạo.

Uống đủ nước cũng là một cách giúp môi trường âm đạo khỏe mạnh.

2. Đảm bảo mặc quần áo thoáng khí

Mặc quần áo chật hoặc không thoáng khí, đặc biệt là trong thời tiết nóng ẩm, có thể tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm men phát triển. Lựa chọn các loại vải thoáng khí như cotton hoặc chất liệu hút ẩm cho phép không khí lưu thông, giữ cho vùng âm đạo khô ráo và giảm nguy cơ nhiễm trùng.

ThS. BSCKII Diêm Thị Thanh Thủy - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Vi khuẩn kỵ khí tồn tại trong âm đạo khi gặp môi trường thuận lợi sẽ phát triển, ví dụ như mặc quần áo quá chật, quá bí trong một thời gian dài.

3. Thực hành thói quen vệ sinh tốt

Duy trì thực hành vệ sinh tốt là nền tảng cho sức khỏe âm đạo. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải đạt được sự cân bằng vì rửa quá nhiều hoặc sử dụng xà phòng có chất tẩy rửa mạnh làm phá vỡ sự cân bằng độ pH tự nhiên của âm đạo. Hãy sử dụng các chất tẩy rửa nhẹ nhàng, không có mùi thơm dành riêng cho vùng âm đạo và tránh thụt rửa sâu vì nó có thể dẫn đến nhiễm trùng và kích ứng.

Bạn gái nên duy trì thói quen vệ sinh tốt, đặc biệt trong chu kỳ kinh nguyệt.

4. Hãy chú ý đến các hoạt động ở hồ bơi và bãi biển

Bơi trong hồ bơi có clo hoặc dành thời gian ở bãi biển có thể ảnh hưởng đến sức khỏe âm đạo do các hóa chất trong nước hồ bơi hoặc nước mặn. Sau khi bơi, hãy nhanh chóng thay đồ bơi ướt để ngăn ngừa sự tích tụ hơi ẩm, góp phần tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Rửa sạch vùng kín bằng nước sạch và lau khô nhẹ nhàng để duy trì sự sạch sẽ.

5. Theo dõi vệ sinh kinh nguyệt

Với chị em độ tuổi sinh sản thì việc chú ý vệ sinh kinh nguyệt quanh năm là điều cần thiết. Trong những tháng nóng hơn, hãy thay băng vệ sinh hoặc tampon thường xuyên để ngăn ngừa vi khuẩn phát triển quá mức. Cân nhắc sử dụng các sản phẩm vệ sinh kinh nguyệt làm từ cotton, thoáng khí và tránh các sản phẩm có mùi thơm có thể gây kích ứng.

PGS. TS. BS. Lưu Thị Hồng, Tổng thư ký Hội Phụ Sản Việt Nam lưu ý, trong thời gian có kinh nguyệt phải đảm bảo thời gian thay băng vệ sinh tối đa là từ 4-6 giờ / lần. Đối với những ngày máu kinh ra nhiều thì cần thay băng vệ sinh sau mỗi 3-4 giờ. Trước và sau khi thay băng vệ sinh cần rửa tay sạch sẽ để tránh vi khuẩn xâm nhập.

6. Duy trì chế độ ăn uống cân bằng

Dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, bao gồm cả sức khỏe âm đạo. Ăn thực phẩm giàu men vi sinh , chẳng hạn như sữa chua, kefir và rau lên men, để thúc đẩy sự cân bằng lành mạnh của hệ thực vật âm đạo. Ngoài ra, hãy tiêu thụ nhiều loại trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc để hỗ trợ chức năng miễn dịch tổng thể và sức khỏe âm đạo.

7. Quản lý mức độ căng thẳng

Căng thẳng gây ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác nhau của sức khỏe, bao gồm cả sức khỏe âm đạo. Thực hành các kỹ thuật giảm căng thẳng như thiền, yoga, tập thở sâu hoặc tham gia vào những sở thích mà bạn yêu thích. Kiểm soát căng thẳng giúp ngăn ngừa sự mất cân bằng nội tiết tố có thể ảnh hưởng đến việc bôi trơn âm đạo và sự thoải mái tổng thể.

8. Tìm kiếm sự trợ giúp y tế khi cần thiết

Nếu bạn cảm thấy khó chịu dai dẳng ở âm đạo, tiết dịch bất thường , ngứa hoặc có mùi, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa ngay. Những triệu chứng này có thể chỉ ra tình trạng nhiễm trùng hoặc vấn đề tiềm ẩn cần được chăm sóc y tế. Tránh tự chẩn đoán hoặc điều trị không kê đơn mà không có hướng dẫn thích hợp từ chuyên gia y tế.