Người chơi pickleball nhất định phải biết điều này để giảm nguy cơ chấn thương
GĐXH - Theo các chuyên gia y học thể thao, chơi pickleball việc khởi động không đầy đủ, sai kỹ thuật có thể làm tăng nguy cơ chấn thương ở đầu gối, cổ chân, vai, tay và cột sống.
Vì sao pickleball dễ chơi nhưng dễ gây chấn thương?
Pickleball là một môn thể thao đang ngày càng phổ biến vì dễ chơi, phù hợp với mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người cao tuổi. Tuy nhiên, chính sự “dễ chơi” này khiến nhiều người chủ quan, không khởi động đúng cách hoặc chưa quen với các động tác, dẫn đến nguy cơ chấn thương.
Theo BS.CKII Ngô Thành Ý, Phó Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu - Y học thể thao, một trong những đặc điểm của pickleball là sân thi đấu có diện tích nhỏ, khiến người chơi phải di chuyển liên tục với các động tác tăng tốc, giảm tốc và đổi hướng đột ngột. Điều này tạo áp lực đáng kể lên đầu gối, mắt cá chân và khớp hông.
Bên cạnh đó, bóng pickleball thường bay thấp, buộc người chơi phải thường xuyên cúi người hoặc bước dài về phía trước để đỡ bóng. Nếu thực hiện sai tư thế hoặc lặp đi lặp lại trong thời gian dài, các khớp gối, hông và vùng thắt lưng có thể bị quá tải.
Các trận đấu pickleball cũng diễn ra với tốc độ khá nhanh, thời gian nghỉ ngắn. Khi thể lực không đảm bảo hoặc cơ thể chưa được khởi động đầy đủ, nguy cơ căng cơ, chuột rút và chấn thương sẽ tăng lên đáng kể.
Ngoài ra, nhiều người có thói quen đứng yên chờ bóng rồi mới phản ứng bằng các động tác xoay người hoặc bật nhảy đột ngột. Điều này khiến cơ bắp phải chịu lực bất ngờ, làm tăng nguy cơ tổn thương dây chằng và gân cơ.
Làm thế nào để giảm nguy cơ chấn thương khi chơi pickleball?
Theo BS.CKII Ngô Thành Ý, người chơi pickleball nên thực hiện một số nguyên tắc sau để bảo vệ cơ thể:
Khởi động kỹ trước khi chơi
Dành khoảng 10-15 phút để làm nóng cơ thể, xoay các khớp cổ chân, đầu gối, hông, vai và cổ tay. Việc khởi động giúp tăng lưu thông máu đến cơ bắp, giảm nguy cơ căng cơ và chấn thương.
Lựa chọn giày phù hợp
Giày nên có độ bám tốt, hỗ trợ cổ chân và phù hợp với các môn thể thao có nhiều động tác đổi hướng. Người chơi cần thay giày khi đế đã mòn để hạn chế nguy cơ trượt ngã.
Sử dụng vợt phù hợp thể lực
Người mới chơi nên chọn vợt nhẹ từ 170-210g để giảm áp lực lên cổ tay và khuỷu tay. Loại vợt có trọng lượng 210-240g phù hợp với đa số người chơi, trong khi vợt nặng trên 240g thường dành cho những người có kinh nghiệm và thể lực tốt hơn.
Ngoài trọng lượng, kích thước tay cầm cũng cần vừa vặn để tránh đau cổ tay khi sử dụng trong thời gian dài.
Thực hiện đúng kỹ thuật
Khi cúi người đỡ bóng, cần giữ lưng thẳng và sử dụng lực từ chân thay vì dồn áp lực lên cột sống thắt lưng.
Khi thực hiện động tác bước dài về phía trước, đầu gối không nên vượt quá mũi chân nhằm giảm áp lực lên khớp gối.
Trong các pha đánh bóng, nên phối hợp lực từ chân, hông và thân người thay vì chỉ sử dụng cổ tay hoặc khuỷu tay.
Tăng cường thể lực để chơi bền bỉ hơn
Bên cạnh việc luyện tập kỹ thuật, người chơi nên kết hợp các bài tập tăng cường sức mạnh cơ chân, cơ lưng và vai. Điều này giúp cơ thể chịu được cường độ vận động cao hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ chấn thương do quá tải.
Người mới chơi cũng không nên tập luyện quá sức ngay từ đầu mà cần tăng dần thời gian và cường độ vận động. Nghỉ ngơi hợp lý giữa các hiệp đấu giúp cơ bắp phục hồi và giảm nguy cơ quá tải.
Các chuyên gia khuyến cáo, nếu cảm thấy thể lực chưa đáp ứng hoặc gặp khó khăn trong việc di chuyển liên tục, người chơi có thể lựa chọn hình thức đánh đôi để giảm áp lực vận động, đồng thời tăng tính an toàn trong quá trình tập luyện.
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