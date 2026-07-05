Bác sĩ cảnh báo 2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn dùng mỗi ngày

Theo các chuyên gia y tế, nhiều yếu tố gây bệnh như tuổi tác hay di truyền nằm ngoài khả năng kiểm soát của mỗi người. Tuy nhiên, chế độ ăn uống và lối sống hàng ngày vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc làm tăng hoặc giảm nguy cơ mắc ung thư. Trong đó, rượu bia và thịt chế biến sẵn là hai nhóm thực phẩm đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm có liên quan đến nguy cơ ung thư.

2 nhóm thực phẩm làm tăng nguy cơ gây ung thư

Rượu bia

Theo chuyên gia xạ trị ung thư - Bác sĩ Jiri Kubes cho biết, một số nguyên nhân gây ung thư không thể thay đổi, chẳng hạn yếu tố di truyền và tuổi tác. Tuy nhiên, chế độ ăn uống và lối sống có thể tác động đáng kể đến nguy cơ mắc bệnh.

Theo bác sĩ Kubes, việc hạn chế tiêu thụ rượu bia và thịt chế biến sẵn có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể cũng như góp phần giảm nguy cơ ung thư.

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Giải thích về điều này, ông cho rằng rượu bia có thể gây tổn thương tế bào và làm cản trở quá trình sửa chữa tự nhiên của cơ thể. Ngoài ra, đồ uống có cồn còn ảnh hưởng đến hormone, khiến các tế bào phân chia thường xuyên hơn, từ đó làm tăng khả năng xuất hiện các tế bào bất thường.

"Uống rượu làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, trong đó có ung thư gan và ung thư đại trực tràng. Hiện chưa xác định được mức tiêu thụ nào là hoàn toàn an toàn, nhưng chúng ta biết rằng uống càng nhiều thì nguy cơ càng cao", bác sĩ Kubes nhấn mạnh.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy việc sử dụng rượu bia thường xuyên có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh ung thư vùng đầu cổ, thực quản, gan, đại trực tràng và ung thư vú.

Thịt chế biến sẵn

Bên cạnh rượu bia, thịt chế biến sẵn cũng là nhóm thực phẩm được WHO cảnh báo có liên quan đến nguy cơ ung thư.

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Thịt chế biến sẵn là các sản phẩm được bảo quản bằng phương pháp hun khói, ướp muối, lên men hoặc xử lý công nghiệp nhằm kéo dài thời gian sử dụng. Các loại thực phẩm phổ biến thuộc nhóm này gồm xúc xích, thịt xông khói, lạp xưởng, giăm bông, thịt hộp và nhiều sản phẩm chế biến sẵn khác.

Theo WHO, đã có đủ bằng chứng khoa học cho thấy việc tiêu thụ thịt chế biến sẵn có liên quan đến ung thư đại trực tràng. Nguy cơ có xu hướng tăng lên khi lượng tiêu thụ và tần suất sử dụng thực phẩm này ngày càng nhiều.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn nhưng nên hạn chế tiêu thụ thường xuyên, đồng thời ưu tiên các nguồn protein lành mạnh như cá, thịt gia cầm, đậu và các loại hạt.

10 dấu hiệu cảnh báo ung thư không nên bỏ qua

Ung thư ở giai đoạn sớm thường diễn tiến âm thầm, khiến nhiều người chủ quan hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Các bác sĩ khuyến cáo cần lưu ý những dấu hiệu bất thường kéo dài dưới đây:

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Sụt cân không rõ nguyên nhân

Nếu trọng lượng cơ thể giảm nhanh trong thời gian ngắn, đặc biệt giảm trên 10% cân nặng mà không do ăn kiêng, tập luyện hay căng thẳng, người bệnh nên đi kiểm tra sức khỏe.

Mệt mỏi, suy nhược kéo dài

Tình trạng mệt mỏi không cải thiện dù đã nghỉ ngơi đầy đủ có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý, trong đó có ung thư.

Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân

Sốt tái diễn nhiều lần hoặc sốt kéo dài, đặc biệt vào chiều tối hoặc ban đêm kèm vã mồ hôi, có thể liên quan đến một số bệnh ung thư, nhất là ung thư máu.

Rối loạn tiêu hóa kéo dài

Đầy hơi, chán ăn, buồn nôn, đau bụng, nuốt nghẹn hoặc nuốt khó kéo dài có thể là dấu hiệu của ung thư đường tiêu hóa hoặc ung thư vùng đầu cổ.

Xuất hiện khối u hoặc hạch bất thường

Các khối cứng hoặc hạch nổi ở cổ, nách, vú, bẹn hoặc bất kỳ vị trí nào trên cơ thể đều cần được kiểm tra sớm.

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Thay đổi bất thường trên da

Nốt ruồi thay đổi kích thước, màu sắc, bờ không đều hoặc xuất hiện các vết loét lâu lành có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư da.

Ho khan hoặc khàn tiếng kéo dài

Ho kéo dài trên 2-4 tuần không đáp ứng điều trị thông thường hoặc tình trạng khàn giọng kéo dài cần được thăm khám chuyên khoa.

Thay đổi thói quen đại tiện hoặc tiểu tiện

Táo bón, tiêu chảy kéo dài, đi ngoài ra máu, tiểu khó hoặc tiểu nhiều lần bất thường đều có thể là những tín hiệu cảnh báo bệnh lý nghiêm trọng.

Chảy máu bất thường

Ho ra máu, nôn ra máu, đi tiểu ra máu, xuất huyết âm đạo bất thường hoặc bầm tím kéo dài không rõ nguyên nhân đều cần được kiểm tra sớm.

Không phải mọi dấu hiệu bất thường đều là ung thư

Các chuyên gia lưu ý rằng những triệu chứng trên không đồng nghĩa chắc chắn mắc ung thư. Nhiều bệnh lý lành tính cũng có thể gây ra các biểu hiện tương tự.

Tuy nhiên, nếu các dấu hiệu kéo dài nhiều tuần, tái diễn hoặc ngày càng nghiêm trọng, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và tầm soát kịp thời. Việc phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm giúp tăng hiệu quả điều trị, cải thiện chất lượng sống và nâng cao cơ hội khỏi bệnh.

Bên cạnh việc khám sức khỏe định kỳ, mỗi người nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia, giảm tiêu thụ thịt chế biến sẵn, tăng cường rau xanh, trái cây và vận động thường xuyên để góp phần giảm nguy cơ ung thư cũng như nhiều bệnh mạn tính khác.