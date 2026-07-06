Mệt mỏi, sụt cân tưởng do tuổi già, người phụ nữ 73 tuổi phát hiện cường giáp gây suy tim

Mệt mỏi, sụt cân, tim đập nhanh nhưng nghĩ do tuổi già

Đến khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (cơ sở phường Tân Sơn Hòa – Tân Bình cũ), bà Chuyên cho biết gần đây thường xuyên mệt mỏi, mất ngủ, sụt cân, đau lưng và tim đập nhanh. Bà cho rằng đây là biểu hiện tuổi già và ảnh hưởng của bệnh nền tiểu đường, tăng huyết áp đã mắc nhiều năm nay.

BS.CKI Phạm Huyền Thu, khoa Nội Tổng hợp, cho biết kết quả xét nghiệm máu ghi nhận nồng độ hormone kích thích tuyến giáp (TSH) giảm còn 0,007 uIU/mL (bình thường 0,34 – 5,6), trong khi nồng độ hormone tuyến giáp tự do (FT4) tăng lên mức 68,26 pmol/L (bình thường 7,59 – 19,82).

Siêu âm tim phát hiện chức năng co bóp giảm, giãn buồng tim, hở van tim mức độ trung bình và tăng áp phổi.

Bác sĩ chẩn đoán bà Chuyên mắc cường giáp thể nặng, suy tim trên nền bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường và đa nhân tuyến giáp. Đây là tình trạng tuyến giáp hoạt động quá mức, giải phóng ồ ạt hormone vào máu.

Bác sĩ khám và tư vấn cho người bênh. Ảnh: BVCC.

Cường giáp âm thầm gây biến chứng suy tim

Do không được phát hiện và can thiệp sớm, bệnh đã âm thầm tiến triển gây biến chứng tim mạch.

Cụ thể, hormone tuyến giáp tăng cao khiến tim người bệnh đập nhanh tới 126 lần/phút (bình thường 60 – 100 lần/phút), gây cảm giác trống ngực liên hồi và khó thở. Tình trạng tim bị kích thích kéo dài làm biến đổi cấu trúc cơ tim, khiến thất trái bị dày, hở các van tim, tăng áp phổi và dẫn đến suy tim.

Ngoài ra, độc tính từ hormone giáp liều cao còn hủy hoại tế bào gan gây tăng men gan, đồng thời làm rối loạn chuyển hóa khiến chỉ số acid uric máu của người bệnh tăng cao, ảnh hưởng chức năng thận và làm tăng nguy cơ biến chứng như gout.

Sau hơn một tháng điều trị, sức khỏe cải thiện rõ rệt

Bà Chuyên được kiểm soát hormone giáp bằng thuốc kháng giáp tổng hợp, kết hợp thuốc chẹn beta, thuốc huyết áp, kiểm soát nhịp tim, bảo vệ cơ tim, đồng thời dùng thuốc hỗ trợ gan và hạ acid uric, duy trì điều trị các bệnh nền.

Sau hơn một tháng tuân thủ phác đồ, nhịp tim của người bệnh giảm còn 85 lần/phút, chức năng gan ổn định, nồng độ FT4 giảm còn 14,76 pmol/L về ngưỡng an toàn. Bà Chuyên không còn tình trạng hụt hơi, khó thở, run tay chân.

Theo bác sĩ Thu, hormone tuyến giáp đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất và hoạt động của tim. Khi hormone tăng cao kéo dài, tim luôn trong tình trạng bị kích thích quá mức, rất dễ gây suy tim, rối loạn nhịp tim nghiêm trọng như rung nhĩ, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông gây đột quỵ.

Người cao tuổi cần cảnh giác với các dấu hiệu cường giáp

Bác sĩ khuyến cáo ở người cao tuổi, triệu chứng cường giáp thường không điển hình và khó nhận biết. Đặc biệt, các dấu hiệu dễ bị chồng lấp, lu mờ bởi các bệnh nền sẵn có.

Để phát hiện sớm bệnh, người dân nên khám sức khỏe định kỳ mỗi 6-12 tháng. Những người đang điều trị bệnh tuyến giáp không nên tự ý bỏ thuốc, cần tái khám theo đúng chỉ định để được điều chỉnh liều phù hợp và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.