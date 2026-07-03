4 sai lầm khi tắm khiến người sau 50 tuổi dễ đột quỵ

Đi tắm rõ ràng là biểu hiện của sự sạch sẽ, vậy làm sao có thể trở thành "kẻ sát nhân bất ngờ" được?

Đột tử là cái chết không do chấn thương, xảy ra đột ngột trong thời gian ngắn, trước đó bệnh nhân không có triệu chứng nguy hiểm đến tính mạng. WHO gọi là tử vong trong vòng 6 giờ kể từ khi phát bệnh là đột tử.

Nguyên nhân gây tử vong đột ngột bao gồm đột tử do tim và đột tử không do tim. Rối loạn nhịp tim và bệnh tim mạch vành là những nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong đột ngột do tim. Bóc tách động mạch chủ, mất cân bằng điện giải, có nguồn gốc từ phổi và có nguồn gốc từ não là những cái chết đột ngột không do tim.