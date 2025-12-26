Mới nhất
Không gian sống

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản

Thứ sáu, 16:15 26/12/2025
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Sống trong căn hộ thuê tại quận 4, Hứa Đặng Thanh Trúc tự tay cải tạo gian bếp hơn 3 m2 thành không gian mộc mạc, an yên mang cảm hứng Ghibli.

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 1.

Gian bếp của Hứa Đặng Thanh Trúc có diện tích 1,6 m x 1,9 m, vốn là một góc nhỏ trong căn hộ thuê. Trước khi cải tạo, tủ bếp trên - dưới có màu không đồng nhất, phần ốp tường bằng kính xanh bơ nhạt, các ngăn tủ không có tay nắm khiến việc sử dụng bất tiện.

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 2.

Yêu thích thế giới cổ tích trong các bộ phim của , Thanh Trúc quyết định mang hơi thở ấy vào căn bếp. Cô chọn chất liệu gỗ, màu sắc trầm ấm và những họa tiết hoa lá nhỏ nhắn gợi liên tưởng đến khung cảnh thiên nhiên trong phim hoạt hình Nhật Bản hay .

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 3.

Việc cải tạo kéo dài khoảng ba tháng, với tổng chi phí gần 15 triệu đồng. Ngoài hạng mục cắt đá lắp chậu mới do thợ đảm nhiệm, tất cả các công đoạn còn lại như dán giấy giả gỗ cho tủ, may rèm, vẽ hoa lá, trang trí viền gỗ, gắn tay nắm tủ, dựng khung cho trầu bà leo... đều do Thanh Trúc tự làm.

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 4.

Trước khi bắt tay vào thi công, Thanh Trúc chuẩn bị một bản thiết kế đơn giản trên ứng dụng đồ họa miễn phí. "Nhờ có bản thiết kế sẵn, mình dễ so sánh, thay đổi và tính toán để mọi thứ phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh lãng phí vật liệu hay phát sinh ngoài dự kiến", cô cho biết.

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 5.

Thay đổi quan trọng nhất trong lần cải tạo là bộ chậu - vòi rửa một hố. Trúc cho biết, thiết kế mới với đáy bo tròn, bề mặt chống trầy giúp việc rửa chén nhẹ nhàng hơn và khơi lại cảm giác thân thuộc từ quãng thời gian cô từng sống ở Nhật.

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 6.

Các chậu cây nhỏ và giàn trầu bà leo phủ quanh cửa sổ mang đến cảm giác thiên nhiên len lỏi vào không gian. Ánh đèn handmade ánh vàng khiến căn bếp trở nên ấm cúng hơn vào buổi tối.

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 7.

Yêu thích sự gọn gàng, Thanh Trúc còn tự lắp thêm kệ gỗ mở để treo xoong nồi và gia vị, giúp mọi thao tác nấu nướng diễn ra trong tầm tay.

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 8.

"Ông xã thích nấu ăn cũng không cần phải hỏi vị trí đồ đạc ở đâu mỗi dịp cuối tuần cùng nhau vào bếp nữa, khiến niềm vui chung trong căn bếp càng thêm trọn vẹn", cô nói.

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 9.

Toàn bộ hệ tủ bếp được dán giấy giả vân gỗ để thống nhất màu sắc.

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 10.

Cô thêm những thanh gỗ trang trí gợn sóng và hoa văn nhỏ vẽ tay ở cánh tủ, tạo nét duyên dáng như trong truyện cổ tích.

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 11.

"Mỗi lần bước vào bếp, nhìn thấy những họa tiết hoa lá xanh, đỏ, vàng rực rỡ ấy, mình cảm giác như gia vị trong món ăn cũng đậm đà hơn phần nào", cô kể.

8X biến góc nhà 3 m2 thành căn bếp cảm hứng Ghibli Nhật Bản - Ảnh 12.

Trước khi cải tạo, Thanh Trúc đã được chủ nhà đồng ý cho thay đổi không gian. Dù chỉ là nơi thuê tạm, cô tin rằng "những khoảnh khắc bình yên và niềm vui nhỏ được tạo nên nơi đây sẽ vẫn ở lại thật lâu trong ký ức".

