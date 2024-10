9 tháng 2024, ABBANK ghi nhận kết quả tích cực trong chuyển đổi số, tín dụng tăng trưởng, khung vốn vững chắc

Quý 3/2024, tổng dư nợ của ABBANK tăng 3,5% so với đầu năm.

Cụ thể, tổng tài sản của ABBANK tại thời điểm cuối quý 3/2024 đạt 164.115 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối quý 2/2024, tăng 1,3% so với đầu năm; Tổng huy động đạt 147.018 tỷ đồng, tăng 8,8% so với quý 2, tăng 1,6% so với đầu năm; Tổng dư nợ tăng 6,3% so với quý 2 và tăng 3,5% so với đầu năm.

Khung vốn vững chắc của ABBANK tiếp tục được thể hiện thông qua việc hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 11,02% - luôn ở trong nhóm các ngân hàng có mức an toàn vốn cao so với mức 8% theo quy định của NHNN.

Với nỗ lực không ngừng nâng cao trải nghiệm và chất lượng dịch vụ cho khách hàng, ABBANK đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ công tác chuyển đổi số với số lượng giao dịch trên một khách hàng có xu hướng tăng đều từ đầu năm. Riêng trong Quý 3/2024, số lượng giao dịch qua Ngân hàng số của khách hàng tại ABBANK có sự tăng trưởng mạnh mẽ: với khách hàng cá nhân tăng 47% so với Quý 2 và tăng 82% so với cùng kỳ 2023; với khách hàng doanh nghiệp tăng ấn tượng 248% so với Quý 2 và tăng 145% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, số lượng giao dịch online của khách hàng doanh nghiệp tăng xuất phát từ việc ABBANK đã bắt đầu giới thiệu đến các khách hàng nền tảng Ngân hàng số ABBANK Business hoàn toàn mới với nhiều tính năng tiện ích, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản trị tài chính doanh nghiệp.

Nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao trải nghiệm và chất lượng dịch vụ cho khách hàng, ABBANK được đánh giá là một Ngân hàng uy tín, là người bạn đồng hành tin cậy của hàng triệu Khách hàng.

Quý 3/2024, ABBANK cũng đạt lãi từ hoạt động dịch vụ ở mức 290 tỷ đồng, tăng 43% so với cuối Quý 2/2024.

Tỷ lệ nợ xấu của ABBANK tính đến ngày 30/9/2024 tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ và duy trì dưới mức 3% theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Nhằm chủ động thận trọng hơn trong hoạt động cấp tín dụng, ABBANK thực hiện trích lập 1.166 tỷ đồng cho dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 53%, cùng với đó là danh mục tài sản đảm bảo có giá trị cao.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2024 của ABBANK đạt 252 tỷ đồng. Mức lợi nhuận đạt thấp hơn so với kỳ vọng do: Ngân hàng tăng cường trích lập dự phòng theo diễn biến thực tế cũng như bối cảnh chung về tổng cầu thị trường bị tác động tiêu cực do ảnh hưởng của thiên tai.

ABBANK có khung vốn vững chắc với hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 11,02% - luôn ở trong nhóm các ngân hàng có mức an toàn vốn cao theo quy định của NHNN.

Nhằm tiếp sức cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, trong tháng 9/2024 ABBANK đã công bố áp dụng giảm lãi suất cho vay lên tới 1,5%/năm cho các khách hàng cá nhân có khoản vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng và giảm lãi suất tối đa 1%/năm cho khách hàng SMEs hiện hữu.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ khách hàng khắc phục sau thiên tai, nhiều chương trình hỗ trợ về lãi suất phát triển sản xuất kinh doanh tiếp tục được ABBANK triển khai xuyên suốt từ đầu năm 2024, như: chương trình "Kết nối nhu cầu – Mở rộng giải pháp" dành cho khách hàng SME với tổng hạn mức lên đến 8.000 tỷ đồng, lãi suất đặc biệt ưu đãi từ 5%/năm; hay chương trình "Vay vốn dễ dàng - Kinh doanh như ý" dành cho khách hàng cá nhân với lãi suất chỉ từ 4,99%/năm cùng nhiều gói giải pháp tiện ích khác.

Thu Nguyễn