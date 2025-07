Nhiều dự án chung cư chưa bàn giao tại phường Hà Đông, giá rao bán đã chạm ngưỡng 70 triệu đồng/m2

Từ ngày 1/7/2025, theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập phường Hà Đông mới trên cơ sở sáp nhập phần lớn các phường Vạn Phúc, Phúc La, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mỗ Lao, Hà Cầu, Văn Quán, Quang Trung, La Khê thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Đại Mỗ, Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì.

Như vậy, sau sáp nhập, dù chỉ là phường nhưng diện tích, quy mô dân số của phường Hà Đông mới tương đối rộng lớn, có quy hoạch đồng bộ, là một trong những khu vực trung tâm thủ đô. Việc sáp nhập này không chỉ thay đổi bản đồ hành chính mà còn tạo ra hiệu ứng dây chuyền trong thị trường bất động sản đặc biệt là phân khúc căn hộ chung cư. Thậm chí nhiều dự án chung cư chưa hoàn thiện, đã được rao bán với giá khá cao.

Cụ thể, khảo sát trên sàn thương mại điện tử batdongsan.com.vn tại thời điểm đầu tháng 7, dự án Tháp đôi Kepler Land được xây dựng tại KĐT Mỗ Lao, phường Hà Đông (tức phường Mỗ Lao cũ) do chủ đầu tư TSQ Việt Nam, với quy mô gồm 2 tòa căn hộ HH-01 41 tầng, HH-02 37 tầng. Mặc dù, dự kiến bàn giao vào quý I/2027, tuy nhiên, đã đang được rao bán với giá khá cao. Một căn hộ 3 phòng ngủ, rộng 98m2, thuộc dự án này đã được rao bán với giá 7,74 tỷ đồng, tương đương 78,98 triệu đồng/m2.

Dự án chung cư The Charm An Hưng, đường Tố Hữu, phường Hà Đông (tức phường La Khê trước đây) do Công ty CP ĐT Đô thị An Hưng làm chủ đầu tư, dự kiến bàn giao vào tháng 9/2026, tuy nhiên tại thời điểm tháng 7/2025 giá bán của dự án này đã vượt ngưỡng trên 60 triệu đồng 1 mét vuông. Cụ thể giá một căn hộ 2 phòng ngủ, rộng 72m2, hiện đang được rao bán với giá 5,2 tỷ đồng, tương đương 72,72 triệu đồng/m2.

Quận Hà Đông trước đây từng được coi là một trong những quận mới của thủ đô, được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, bởi thế mà đây cũng là một trong những khu vực có mật độ chung cư khá dày. Những năm trước đây, chung cư trên địa bàn quận Hà Đông cũ, phường Hà Đông sau sáp nhập thường có giá mềm hơn những khu vực trung tâm vùng lõi thủ đô. Tuy nhiên những năm gần đây, cùng với mức độ tăng giá chung cư trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội, giá chung cư tại khu vực này cũng đã tăng cao.