Á hậu Thụy Vân sinh con gái ở tuổi 39
GĐXH - Sau nửa năm sinh con gái, Á hậu Thụy Vân khoe sắc vóc sau sinh và hé lộ chuyện mang bầu vẫn dẫn bản tin VTV.
Sau nửa năm đón con gái thứ hai chào đời, Á hậu Thụy Vân lần đầu xuất hiện trước công chúng trong một sự kiện, thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ ngoài rạng rỡ, vóc dáng thon gọn. Dù mới sinh con nhưng người đẹp nhanh chóng lấy lại phong độ lẫn vóc dáng.
Đặc biệt, trong suốt thời gian mang thai, Á hậu Thụy Vân vẫn đều đặn lên sóng, dẫn các bản tin của VTV. Theo người đẹp chia sẻ, khi mang thai ở tháng thứ 5, cô vẫn lên sóng truyền hình như bình thường.
"Thời điểm ấy, rất ít người biết tôi đang mang bầu. Tôi vẫn muốn hoàn thành tốt công việc và tận hưởng khoảng thời gian ý nghĩa đó", Thụy Vân chia sẻ.
Việc có em bé nằm trong kế hoạch của gia đình, và với Thụy Vân, đây là niềm hạnh phúc trọn vẹn. Cô được chồng và người thân yêu thương, chăm sóc chu đáo trong suốt thai kỳ. "Dù là lần thứ hai làm mẹ, tôi vẫn thấy mình bỡ ngỡ như lần đầu. Cảm xúc được ôm con trong tay luôn đặc biệt và thiêng liêng", cô tâm sự.
Không để khán giả phải chờ lâu, chỉ nửa nam sau sinh, Á hậu Thụy Vân đã nhanh chóng trở lại với công việc. Cô chia sẻ, vì quá nhớ khán giả và đam mê sân khấu nên ngay khi sức khỏe ổn định, cô đã nhận lời dẫn nhiều chương trình, sự kiện lớn.
"May mắn lớn nhất của tôi là luôn có gia đình bên cạnh, đặc biệt là chồng và người thân luôn ủng hộ để tôi được sống với đam mê. Việc quay lại công việc không chỉ là vì khán giả, mà còn là cách tôi giữ cho mình năng lượng tích cực, sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống", cô chia sẻ thêm.
Song song với công việc tại Đài Truyền hình Việt Nam, Thụy Vân hiện vẫn là một trong những gương mặt MC được săn đón. Với gần hai thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực dẫn chương trình, cô đã khẳng định vị thế vững chắc trong lòng khán giả và giới chuyên môn. Phong cách dẫn thông minh, chuyên nghiệp cùng sự duyên dáng, tinh tế giúp Thụy Vân luôn tạo được dấu ấn riêng – dù ở các bản tin chính luận, chương trình truyền hình hay những lễ trao giải lớn, các sự kiện giải trí…
Sau sinh nửa năm, Thụy Vân gần lấy lại sắc vóc.
Sau nhiều năm gắn bó với nghề, Á hậu Thụy Vân không chỉ được yêu mến bởi tài năng và nhan sắc, mà còn bởi hình ảnh người phụ nữ hiện đại – bản lĩnh trong công việc, dịu dàng trong đời sống gia đình.
