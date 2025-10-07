Á hậu Trương Thị May ăn chay trường từ nhỏ, tuổi U40 sống an yên, nhan sắc ngày càng thăng hạng
GĐXH - Á hậu Trương Thị May tuổi U40 có nhan sắc thăng hạng, bí quyết giữ được vóc dáng và tinh thần an yên của cô nhờ vào ăn chay trường từ nhỏ.
Việc ăn chay có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho người trưởng thành nếu được thực hiện đúng cách nhưng đối với trẻ em, đây là một quyết định cần sự hiểu biết và chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh những rủi ro về dinh dưỡng. Trẻ nhỏ là đối tượng có nhu cầu dinh dưỡng rất cao để phục vụ quá trình lớn lên và hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể. Nếu cho trẻ ăn chay cần có sự tham khảo kỹ lưỡng bác sĩ nhi khoa hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng một kế hoạch ăn chay phù hợp và an toàn cho bé, đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất.
Thực đơn cho trẻ ăn chay cần được lên kế hoạch cực kỳ cẩn thận và đa dạng để đảm bảo cung cấp đủ 4 nhóm thực phẩm: Chất bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ sự phát triển của trẻ và các dấu hiệu thiếu chất để có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời chất dinh dưỡng bị thiếu hụt.
Theo ThS.BS. Đặng Ngọc Hùng, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng, đối với trẻ em, không nên cho trẻ ăn chay bởi trẻ đang trong độ tuổi tăng trưởng cần lượng dinh dưỡng đầy đủ cho quá trình phát triển. Nên cho trẻ ăn theo chế độ dinh dưỡng đa dạng nguồn thức ăn (thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh, trái cây...) để trẻ được cung cấp đủ dinh dưỡng phát triển tốt về thể chất và trí não.
(Theo SK&ĐS)
(Ảnh: Tư liệu, FB nhân vật)
