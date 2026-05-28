Á hậu vừa nhận bằng Thạc sĩ MBA tại Mỹ: Từng là BTV VTV, Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ

Thứ năm, 13:07 28/05/2026 | Giải trí
GĐXH - Sau 2 năm nỗ lực, Á hậu/BTV Quỳnh Nga gây chú ý khi hoàn thành chương trình học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Mỹ.

GĐXH - Về việc cử đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe lần thứ 72, BTV Quỳnh Nga - giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam cho biết: "Đến ngày 13/3 nếu vẫn chưa nhận được hồi đáp từ đơn vị nắm bản quyền cũ kiêm chủ quản Top 3 năm vừa rồi, chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức tuyển chọn đại diện".

Mới đây, Á hậu Miss Charm 2024 Quỳnh Nga gây chú ý khi vừa hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Chapman University - California (Mỹ). "2 năm trôi qua trong chớp mắt", Quỳnh Nga cảm thán.

Ngoài ra, cô còn được vinh dự nhận thành tích học tập Xuất sắc - giải thưởng danh giá dành cho sinh viên có thành tích học tập nổi bật nhất trong mỗi chương trình.

Quỳnh Nga cũng được mời tham gia Beta Gamma Sigma - hội danh dự quốc tế vinh danh 10% sinh viên năm cuối đại học xuất sắc nhất và 20% sinh viên thạc sĩ xuất sắc nhất có thành tích học tập cao nhất đến từ các trường kinh doanh trên toàn thế giới. Theo tìm hiểu, Beta Gamma Sigma là một trong những hội danh dự uy tín nhất thế giới trong lĩnh vực giáo dục kinh doanh, chuyên vinh danh 20% sinh viên thạc sĩ xuất sắc nhất đến từ các trường kinh doanh hàng đầu toàn cầu.

Trước khi có bằng Thạc sĩ, Quỳnh Nga từng tham gia khóa học chất lượng cao tại Đại học Tel Aviv (Israel) hồi tháng 8/2018. Cũng trong năm đó, cô vượt qua gần 4.000 đối thủ để giành học bổng về khởi nghiệp trị giá 6.000 USD (khoảng 142 triệu đồng) tại Israel.

Quỳnh Nga tên đầy đủ là Nguyễn Thị Quỳnh Nga, sinh năm 1995. Cô từng đoạt giải Á khôi Sinh viên Việt Nam 2017, Hoa khôi Tài năng của Duyên dáng Ngoại thương 2015, Top 10 Miss World Vietnam 2019... Năm 2024, Quỳnh Nga đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Charm và giành ngôi Á hậu 2.

Đáng chú ý, Quỳnh Nga từng là gương mặt quen với nhiều khán giả trên sóng VTV khi đảm nhận vai trò biên tập viên, MC của chương trình Chuyển động 24h đồng thời phụ trách tin tức văn hóa, quốc tế tại VTV24.

Năm 2023, tại họp báo công bố đơn vị mới nắm bản quyền Miss Universe Vietnam, Quỳnh Nga được bổ nhiệm là Giám đốc quốc gia mới của cuộc thi tại Việt Nam.

 

GĐXH - Nữ diễn viên Lệ Hằng gây chú ý khi xác nhận ly hôn ở tuổi 52 sau 20 năm ly thân. Cô chia sẻ về cuộc sống sau biến cố và những bài học quý giá.

GĐXH - Toàn bộ các trận đấu của FIFA World Cup 2026 dự kiến sẽ được phát sóng quảng bá tới khán giả Việt Nam.

GĐXH - Bé Jenny - con gái Phương Oanh tiếp tục khiến khán giả yêu mến khi được mẹ chia sẻ hình ảnh với biểu cảm ngộ nghĩnh trên trang cá nhân.

GĐXH - NSND Hồng Vân bước sang tuổi 60 nhưng vẫn giữ trọn tình yêu và sự nhiệt huyết dành cho sân khấu, điện ảnh. Ngoài gia đình, chị còn có tình bạn thân thiết với nghệ sĩ Hồng Đào, kéo dài từ thập niên 80.

GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy đã tài trợ 528 triệu đồng để xây dựng cầu dân sinh tặng bà con tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

GĐXH - Thanh Tuyền (Bông) - con gái cựu người mẫu Thúy Hằng gây ấn tượng với diện mạo ở tuổi 18 trong lễ tốt nghiệp cấp 3.

GĐXH - Thân Thúy Hà là nghệ sĩ tiếp theo thẳng thắn lên tiếng phản hồi trước bình luận yêu cầu đi xét nghiệm chất cấm.

GĐXH - Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam - Robocon 2026 đã chính thức khởi động với sự góp mặt của 36 đội tuyển, đại diện cho 21 trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên cả nước.

GĐXH - 2 con trai của Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của bố mẹ với nhiều hình ảnh đáng yêu, lanh lợi. Hai cậu bé đều được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp nổi bật từ bố mẹ.

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

