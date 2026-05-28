Con gái Phương Oanh gây chú ý
GĐXH - Bé Jenny - con gái Phương Oanh tiếp tục khiến khán giả yêu mến khi được mẹ chia sẻ hình ảnh với biểu cảm ngộ nghĩnh trên trang cá nhân.
Phương Oanh đã nhắn đến con gái vừa tròn 2 tuổi cùng dòng tâm sự nhẹ nhàng: "Cô nàng ngộ nghĩnh và ngọt ngào của tui". Đi kèm dòng tâm sự này là khoảnh khắc đáng yêu của cô bé Jenny.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của diễn viên Phương Oanh luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp diễn xuất thành công, nữ diễn viên còn khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, đặc biệt là cô con gái nhỏ đáng yêu của mình.
Từ khi chào đời, ái nữ nhà Phương Oanh đã nhanh chóng trở thành "gương mặt nhí" được cư dân mạng yêu mến. Dù nữ diễn viên không thường xuyên khoe con quá nhiều trên mạng xã hội, nhưng mỗi lần xuất hiện, bé đều khiến mọi người chú ý bởi vẻ ngoài bụ bẫm, dễ thương cùng những biểu cảm vô cùng đáng yêu. Nhiều khán giả nhận xét cô bé thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, đặc biệt là đôi mắt to tròn và nụ cười tươi sáng.
Trong những hình ảnh được chia sẻ, Phương Oanh luôn thể hiện sự chăm sóc chu đáo dành cho con gái. Từ việc tự tay chuẩn bị đồ dùng cho con đến những khoảnh khắc ôm ấp, trò chuyện cùng bé đều cho thấy tình mẫu tử đầy ấm áp. Sau khi làm mẹ, nữ diễn viên cũng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và ưu tiên việc nuôi dạy con cái.
Phương Oanh từng chia sẻ rằng cô cảm thấy cuộc sống thay đổi rất nhiều kể từ khi có con. Nếu trước đây nữ diễn viên tập trung chủ yếu vào công việc và nghệ thuật thì hiện tại gia đình đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Với cô, được nhìn thấy các con lớn lên từng ngày là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Bên cạnh sự quan tâm dành cho con gái, Phương Oanh cũng được khen ngợi bởi cách nuôi dạy con hiện đại nhưng vẫn gần gũi. Nữ diễn viên luôn cố gắng tạo môi trường yêu thương, thoải mái để các con phát triển tự nhiên. Những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng hạnh phúc của gia đình cô thường nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ người hâm mộ.
Không chỉ là một diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh Việt, Phương Oanh giờ đây còn được nhắc đến như hình mẫu người mẹ trẻ năng động và hết lòng vì con cái. Hình ảnh cô bế con, chăm con hay vui đùa cùng các bé mang lại cảm giác gần gũi, chân thật và đầy tình cảm.
Có thể thấy rằng, dù còn rất nhỏ, con gái của Phương Oanh đã nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng. Với sự chăm sóc tận tình từ gia đình, cô bé hứa hẹn sẽ lớn lên trong môi trường đầy đủ tình yêu thương và sự quan tâm. Người hâm mộ cũng hy vọng sẽ tiếp tục được nhìn thấy thêm nhiều khoảnh khắc đáng yêu của "tiểu công chúa" nhà Phương Oanh trong thời gian tới.
Phương Oanh sinh năm 1989, ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình ăn khách như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân hay Lặng yên dưới vực sâu. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô từng tham gia lĩnh vực người mẫu và sở hữu ngoại hình nổi bật cùng chiều cao ấn tượng. Nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên cùng gương mặt sắc sảo, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Bắc.
Khán giả Việt Nam xem trực tiếp FIFA World Cup 2026 trên những kênh sóng nào?Giải trí - 12 phút trước
GĐXH - Toàn bộ các trận đấu của FIFA World Cup 2026 dự kiến sẽ được phát sóng quảng bá tới khán giả Việt Nam.
Nhắn mừng tuổi 60 của NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào tiết lộ tình bạn kéo dài từ thập niên 80Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - NSND Hồng Vân bước sang tuổi 60 nhưng vẫn giữ trọn tình yêu và sự nhiệt huyết dành cho sân khấu, điện ảnh. Ngoài gia đình, chị còn có tình bạn thân thiết với nghệ sĩ Hồng Đào, kéo dài từ thập niên 80.
Á hậu Việt vừa nhận bằng thạc sĩ tại Mỹ: Học vấn nổi bật, từng làm BTV của VTVCâu chuyện văn hóa - 6 giờ trước
Sau 2 năm nỗ lực, Á hậu 2 Miss Charm 2024 Quỳnh Nga hoàn thành chương trình học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Mỹ.
Ca sĩ Hòa Minzy đón sinh nhật đặc biệt ở tuổi 31Giải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy đã tài trợ 528 triệu đồng để xây dựng cầu dân sinh tặng bà con tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.
18 tuổi gây chú ý của con gái cựu người mẫu Thúy HằngGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Thanh Tuyền (Bông) - con gái cựu người mẫu Thúy Hằng gây ấn tượng với diện mạo ở tuổi 18 trong lễ tốt nghiệp cấp 3.
Phản ứng của nữ diễn viên là mẹ đơn thân, ở tuổi trung niên bị yêu cầu test ma túyGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Thân Thúy Hà là nghệ sĩ tiếp theo thẳng thắn lên tiếng phản hồi trước bình luận yêu cầu đi xét nghiệm chất cấm.
Robocon Việt Nam 2026: Cuộc đua 'Chiến binh võ thuật' đầy kịch tínhXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam - Robocon 2026 đã chính thức khởi động với sự góp mặt của 36 đội tuyển, đại diện cho 21 trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên cả nước.
2 con trai Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân đáng yêu, lanh lợi, thừa hưởng gen trội của bố mẹGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - 2 con trai của Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của bố mẹ với nhiều hình ảnh đáng yêu, lanh lợi. Hai cậu bé đều được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp nổi bật từ bố mẹ.
NSƯT Hoài Linh trở thành 'Người được chọn'Câu chuyện văn hóa - 20 giờ trước
GĐXH - Sau một thời gian im ắng để nghỉ ngơi, dưỡng bệnh, NSƯT Hoài Linh mới đây đã trở lại trong hình ảnh một thầy hầu đồng trước khán giả.
Con trai 5 tháng tuổi của Hoa hậu họ Nông và chồng Phó Giám đốcGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Con trai 5 tháng tuổi của Nông Thúy Hằng gây chú ý khi lần đầu xuất hiện cùng bố mẹ tại Nghệ An.
Sau 4 năm được Ngọc Sơn nâng đỡ, Hồ Văn Cường giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa
Từ khi rời nhà mẹ nuôi - cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường có nhiều thay đổi khi nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn.