Con gái Phương Oanh gây chú ý

Phương Oanh cười rạng rỡ và bình yên bên cặp song sinh GĐXH - Phương Oanh lại có động thái mới khiến người hâm mộ phần nào yên tâm về cuộc sống hiện tại của cô.

Phương Oanh đã nhắn đến con gái vừa tròn 2 tuổi cùng dòng tâm sự nhẹ nhàng: "Cô nàng ngộ nghĩnh và ngọt ngào của tui". Đi kèm dòng tâm sự này là khoảnh khắc đáng yêu của cô bé Jenny.

Vẻ ngoài đáng yêu, ngộ nghĩnh của con gái Phương Oanh.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của diễn viên Phương Oanh luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp diễn xuất thành công, nữ diễn viên còn khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, đặc biệt là cô con gái nhỏ đáng yêu của mình.

Từ khi chào đời, ái nữ nhà Phương Oanh đã nhanh chóng trở thành "gương mặt nhí" được cư dân mạng yêu mến. Dù nữ diễn viên không thường xuyên khoe con quá nhiều trên mạng xã hội, nhưng mỗi lần xuất hiện, bé đều khiến mọi người chú ý bởi vẻ ngoài bụ bẫm, dễ thương cùng những biểu cảm vô cùng đáng yêu. Nhiều khán giả nhận xét cô bé thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, đặc biệt là đôi mắt to tròn và nụ cười tươi sáng.

Phương Oanh luôn dành thời gian cho con gái.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Phương Oanh luôn thể hiện sự chăm sóc chu đáo dành cho con gái. Từ việc tự tay chuẩn bị đồ dùng cho con đến những khoảnh khắc ôm ấp, trò chuyện cùng bé đều cho thấy tình mẫu tử đầy ấm áp. Sau khi làm mẹ, nữ diễn viên cũng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và ưu tiên việc nuôi dạy con cái.

Phương Oanh từng chia sẻ rằng cô cảm thấy cuộc sống thay đổi rất nhiều kể từ khi có con. Nếu trước đây nữ diễn viên tập trung chủ yếu vào công việc và nghệ thuật thì hiện tại gia đình đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Với cô, được nhìn thấy các con lớn lên từng ngày là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Bên cạnh sự quan tâm dành cho con gái, Phương Oanh cũng được khen ngợi bởi cách nuôi dạy con hiện đại nhưng vẫn gần gũi. Nữ diễn viên luôn cố gắng tạo môi trường yêu thương, thoải mái để các con phát triển tự nhiên. Những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng hạnh phúc của gia đình cô thường nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ người hâm mộ.

Không chỉ là một diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh Việt, Phương Oanh giờ đây còn được nhắc đến như hình mẫu người mẹ trẻ năng động và hết lòng vì con cái. Hình ảnh cô bế con, chăm con hay vui đùa cùng các bé mang lại cảm giác gần gũi, chân thật và đầy tình cảm.

Phương Oanh bên 2 cặp song sinh đáng yêu.

Có thể thấy rằng, dù còn rất nhỏ, con gái của Phương Oanh đã nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng. Với sự chăm sóc tận tình từ gia đình, cô bé hứa hẹn sẽ lớn lên trong môi trường đầy đủ tình yêu thương và sự quan tâm. Người hâm mộ cũng hy vọng sẽ tiếp tục được nhìn thấy thêm nhiều khoảnh khắc đáng yêu của "tiểu công chúa" nhà Phương Oanh trong thời gian tới.

Phương Oanh sinh năm 1989, ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình ăn khách như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân hay Lặng yên dưới vực sâu. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô từng tham gia lĩnh vực người mẫu và sở hữu ngoại hình nổi bật cùng chiều cao ấn tượng. Nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên cùng gương mặt sắc sảo, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Bắc.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh được mẹ tổ chức sinh nhật tròn 2 tuổi GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh đã tròn 2 tuổi. Trong dịp sinh nhật này, các bé được mẹ đưa đi biển vui chơi. Nữ diễn viên cũng chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên hai con đáng yêu.



