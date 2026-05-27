Con trai 5 tháng tuổi của Hoa hậu họ Nông và chồng Phó Giám đốc

Sau 5 tháng tổ chức đám cưới với chồng là Phó Giám đốc hơn 8 tuổi, Hoa hậu Nông Thúy Hằng thông báo tin vui. Và đến cuối tháng 1/2026, cô thông báo đã sinh con trai đầu lòng.

Mới đây nhất, nàng hậu chia sẻ hình ảnh hạnh phúc cùng chồng và con trai khi đi đám cưới một người bạn: "Lần đầu em Bon được ba mẹ đưa đi ăn cưới". Đây là lần hiếm hoi nàng hậu sinh năm 1999 công khai hình ảnh gia đình nhỏ.

Điều khiến fan chú ý là diện mạo đáng yêu của nhóc tỳ nhà Nông Thúy Hằng. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận Nông Thúy Hằng "đẻ thuê" vì con trai sở hữu nhiều nét giống bố. Nàng hậu vui vẻ thừa nhận: "Cái gì không biết chứ mặt quạu là y hệt ạ".

Gia đình nhỏ của Nông Thúy Hằng.

"Thực tế, sau sinh, tôi cũng có những khoảng thời gian tự ti. Vì từng hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, áp lực về ngoại hình luôn hiện hữu. Có lúc nhìn mình trong gương, tôi thấy khác đi và không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Nhưng chính những khi ấy, chồng là người ở bên động viên. Dù công việc bận rộn, anh vẫn chủ động nghỉ hẳn một tháng để chăm sóc vợ con. Anh không chỉ san sẻ việc chăm em bé mà còn luôn lắng nghe, động viên tôi về mặt tinh thần. Những lúc mệt mỏi hay áp lực, chỉ cần có anh bên cạnh, mọi thứ dường như nhẹ đi rất nhiều.

Với tôi, hành trình làm mẹ sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu thiếu đi sự đồng hành ấy. Chính sự hỗ trợ từ gia đình giúp tôi yên tâm hơn, có thêm thời gian chăm sóc bản thân và giữ được sự cân bằng trong cuộc sống", nàng hậu cho biết.

Chồng của Nông Thuý Hằng tên Đình Hiếu, hơn cô 8 tuổi. Anh không hoạt động nghệ thuật, hiện giữ vị trí Phó Giám đốc tại một công ty khoáng sản.

Biểu cảm "nổi quạu" đáng yêu của con trai Nông Thúy Hằng.

Nông Thúy Hằng sinh năm 1999, tại Hà Giang. Người đẹp đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022. Sau đó, Nông Thúy Hằng tham gia Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023 và giành giải Á hậu 2. Thời gian qua, Nông Thúy Hằng thử sức với lĩnh vực thời trang, viết sách và hoạt động tích cực trong các dự án xã hội, quảng bá du lịch, show giải trí.

Hồi tháng 4/2025, cô ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2025 nhưng sau đó thông báo rút khỏi cuộc thi sắc đẹp này.