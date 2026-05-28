Khán giả Việt Nam xem trực tiếp FIFA World Cup 2026 trên những kênh sóng nào?

FIFA World Cup 2026 với 48 đội tuyển và 104 trận đấu được chờ đón trên khắp thế giới. Khác với những kỳ World Cup trước đây, khi người hâm mộ chủ yếu theo dõi các trận đấu qua sóng truyền hình truyền thống, World Cup 2026 được xem là bước chuyển lớn về trải nghiệm xem bóng đá trong thời đại số.

Với việc sở hữu đầy đủ quyền truyền thông tại Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ đưa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến với khán giả trên nhiều nền tảng khác nhau, từ truyền hình, Internet cho tới thiết bị di động và mạng xã hội. Điều này đồng nghĩa người hâm mộ sẽ có nhiều lựa chọn tiếp cận World Cup.

Theo kế hoạch triển khai, toàn bộ các trận đấu của FIFA World Cup 2026 dự kiến sẽ được phát sóng quảng bá tới khán giả Việt Nam. Những trận cầu tâm điểm như khai mạc, bán kết hay chung kết sẽ xuất hiện trên các kênh quảng bá quen thuộc của VTV, giúp đông đảo khán giả cả nước có thể theo dõi miễn phí.

Nhiều chương trình hấp dẫn trên sóng truyền hình liên quan đến FIFA World Cup 2026. Ảnh VTV



Điểm khác biệt lớn nhất của World Cup 2026 nằm ở việc trải nghiệm xem bóng đá sẽ không còn giới hạn trên màn hình tivi. Ngoài sóng truyền hình trải dài từ VTV1, VTV2, VTV3, VTV7, VTV10, người hâm mộ có thể theo dõi các nội dung World Cup trên hệ sinh thái số của VTV như: Thời báo VTV, VTVgo, YouTube hay TikTok.

Không chỉ có các trận đấu trực tiếp, khán giả còn có cơ hội tiếp cận hàng loạt nội dung đồng hành như: highlights, recap mỗi ngày, talkshow, bình luận trước và sau trận, hậu trường tác nghiệp hay các video ngắn cập nhật khoảnh khắc đáng chú ý.



World Cup 2026 kéo dài suốt 2 tháng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" cùng các chương trình đồng hành, bản tin nhanh, chương trình tổng hợp mỗi ngày hay những câu chuyện bên lề về các đội tuyển, cầu thủ và thành phố chủ nhà sẽ góp phần tạo nên không khí lễ hội bóng đá xuyên suốt giải đấu.



Khán giả tìm kiếm sự sôi động, trẻ trung sẽ không thể bỏ qua "Nóng cùng FIFA World Cup 2026". Dải nội dung cuối giờ chiều và tối cũng được lấp đầy bằng các chương trình đa sắc màu như "Sân cỏ FIFA World Cup 2026", "Cảm hứng FIFA World Cup 2026" hay "Bản tin FANZONE FIFA World Cup 2026".

