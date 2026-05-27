Robocon Việt Nam 2026: Cuộc đua 'Chiến binh võ thuật' đầy kịch tính

Năm 2026, Robocon Việt Nam sẽ diễn ra với chủ đề "Chiến binh võ thuật", đây cũng là chủ đề được sử dụng tại cuộc thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương 2026, dự kiến diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào tháng 8 tới.

Robocon là sân chơi công nghệ do Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU) khởi xướng từ năm 2002 và được duy trì liên tục cho đến nay. Mỗi năm, quốc gia đăng cai sẽ công bố chủ đề và luật thi đấu riêng, tạo nên những thử thách mới mẻ, đòi hỏi khả năng sáng tạo, kĩ thuật và tư duy chiến thuật của các đội tuyển.

Nếu như trước đây robot thường gắn với hình ảnh khô khan của máy móc kĩ thuật, thì đề thi năm nay lại mang màu sắc đầy sinh động và giàu tính trình diễn. Toàn bộ sân thi đấu rộng 12m x 12m được thiết kế như một "võ đường" thực thụ, nơi các robot hóa thân thành những "chiến binh kung fu" thực hiện hàng loạt nhiệm vụ phức tạp.

Mỗi đội sẽ điều khiển hai robot, trong đó có một robot bắt buộc vận hành hoàn toàn tự động. Các robot phải thể hiện sự chính xác, linh hoạt và khả năng phối hợp nhịp nhàng để nhặt, lắp ráp binh khí, đồng thời vượt qua khu vực "Quần thể rừng tre" nhằm thu thập các "Bí kíp võ công".

Điểm nhấn hấp dẫn nhất của cuộc thi nằm ở khu vực "Đấu trường". Tại đây, các robot sẽ phải khéo léo đặt những bí kíp thu thập được lên giá cờ ca-rô (tic-tac-toe) cao 2m. Đội tuyển nào sắp xếp thành công ba bí kíp theo hàng dọc hoặc đường chéo sẽ lập tức giành chiến thắng tuyệt đối (Absolute Win) và được phong danh hiệu "Bậc thầy Kung Fu".

Theo Ban Tổ chức, đề thi năm nay có độ khó cao, yêu cầu các đội không chỉ giỏi cơ khí mà còn phải làm chủ nhiều kĩ năng lập trình phức tạp, đặc biệt là khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và xây dựng chiến thuật thi đấu linh hoạt theo từng tình huống trên sân.

Sức nóng của Robocon 2026 còn được thể hiện qua sự góp mặt của nhiều đội tuyển giàu truyền thống bên cạnh những "tân binh" lần đầu bước ra sân chơi lớn. Với các đội mới, Robocon không chỉ là cuộc thi công nghệ mà còn là cơ hội để thử sức, khẳng định năng lực và vượt qua giới hạn của chính mình.

Hiện tại, các đội tuyển đang bước vào giai đoạn thi vòng loại, tiếp tục miệt mài trong xưởng máy để hoàn thiện những cỗ robot của mình. Tất cả 36 đội sẽ hội tụ tại Trường quay S1, Đài Truyền hình Việt Nam (Hà Nội) để tham gia vòng Sơ loại diễn ra trong hai ngày 26 và 27.5. Ở vòng đấu này, các đội sẽ trình diễn robot và thi đấu tính điểm nhằm đánh giá độ ổn định cũng như khả năng vận hành thực tế.

Vòng Chung kết diễn ra từ ngày 29 - 31/5. Đây là giai đoạn thi đấu đối kháng trực tiếp hứa hẹn nhiều kịch tính, nơi tốc độ xử lý, chiến thuật và độ chính xác của robot sẽ quyết định thắng bại.

Đội vô địch quốc gia sẽ giành quyền đại diện Việt Nam tham dự Robocon châu Á - Thái Bình Dương 2026 tại Hồng Kông vào tháng 8 tới.

Robocon 2026 cũng cho thấy tầm nhìn dài hạn khi hướng đến việc kết nối giữa sân chơi học thuật và thực tiễn sản xuất. Để khán giả trên cả nước có thể theo dõi trọn vẹn hành trình của các đội tuyển, VTV2 sẽ dành thời lượng lớn phát sóng các chương trình đồng hành cùng Robocon 2026. Trong đó, loạt phóng sự Hành trình tới Robocon 2026 gồm 12 tập, sẽ lên sóng lúc 20h30 hằng ngày từ 17- 28/5, ghi lại hậu trường chế tạo robot, những áp lực trong xưởng máy và hành trình biến ý tưởng thành hiện thực của các đội tuyển.

Đặc biệt, toàn bộ không khí sôi động của Vòng Chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h các ngày 29, 30 và 31/5 trên kênh VTV2.