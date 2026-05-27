Ca sĩ Hòa Minzy đón sinh nhật đặc biệt ở tuổi 31
GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy đã tài trợ 528 triệu đồng để xây dựng cầu dân sinh tặng bà con tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.
Ca sĩ Hòa Minzy xây cầu dân sinh tặng bà con Cà Mau
Theo TPO, Ban Thanh niên CAND phối hợp Công an tỉnh Cà Mau vừa tổ chức Lễ khởi công công trình cầu An Hòa số 6 tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau với sự đồng hành của Ca sĩ Hòa Minzy - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.
Lễ khởi công xây dựng cầu An Hòa số 6 tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau là một trong những hoạt động ý nghĩa hưởng ứng lễ ra quân Chiến dịch thanh niên Công an tình nguyện Hè năm 2026.
Trên trang cá nhân Hòa Minzy chia sẻ rằng cô luôn muốn làm điều ý nghĩa cho cộng đồng vào dịp sinh nhật. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Vài ngày nữa là sinh nhật tuổi 31 của em Hoà rồi ạ, quà thì em nhận được rất nhiều từ người thân, gia đình, bạn bè và fans hâm mộ nên em luôn muốn nhân dịp này gửi một món quà ý nghĩa của bản thân tới với cộng đồng.
Em xin gửi tặng bà con tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau 1 cây cầu mới nối giữa các ấp - trị giá là 528 triệu!
Em Hoà người nhỏ nên làm việc nhỏ, các cây cầu em nhận hỗ trợ cũng nhỏ thôi nhưng hỗ trợ được rất nhiều cho sinh hoạt của bà con. Mong từ nay bà con sẽ có 1 cây cầu rộng hơn, chắc chắn hơn và an toàn hơn ạ", nữ ca sĩ viết.
Được biết Cầu An Hòa được nối giữa ấp Đá Bạc B và ấp Sào Lưới thuộc xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau - địa bàn trước đây chưa có cầu bắc ngang. Đây là tuyến đường chính để bà con ấp Sào Lưới B di chuyển về Trung tâm của xã Đá Bạc. Tuy nhiên, việc đi lại của bà con nhân dân 2 ấp gặp rất nhiều khó khăn.
Cầu An Hòa 6 sau khi hoàn thành sẽ có chiều rộng 3,9m, lọt lòng 3m; dài 24m, độ thông thuyền 2,1m; tải trọng 3 tấn và sẽ phục vụ nhu cầu đi lại trực tiếp của 110 hộ dân với 340 khẩu trên địa bàn.
Trước đó vào tháng 5/2024, tại bản Két xã Tạ Bú, huyện Mường La, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Huyện đoàn Mường La và xã Tạ Bú tổ chức Lễ khởi công "Cầu An Hoà 02" do ca sĩ Hoà Minzy tài trợ.
Hằng năm vào mùa lũ, con đường đi học của hơn 150 em học sinh học tại điểm trường bản Két lại bị chia cắt do nước suối dâng lên, học sinh lội qua khu vực này tiềm ẩn nguy cơ bị lũ cuốn. Chia sẻ với khó khăn ở đây, ca sĩ Hòa Minzy đã tài trợ toàn bộ kinh phí để xây dựng cầu giúp các em học sinh và bà con đi lại thuận tiện và an toàn. Công trình "Cầu An Hòa 02" tại bản Két, xã Tạ Bú có tổng mức đầu tư 250 triệu đồng.
Hòa Minzy là ai?
Hòa Minzy (tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh). Cô là một nữ ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt Nam được công chúng biết đến khi giành ngôi vị Quán quân chương trình Học viện Ngôi sao mùa đầu tiên (2014) và ghi dấu ấn sâu đậm qua nhiều bản hit như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bật tình yêu lên hay Thị Mầu...
Sở hữu chất giọng nữ cao khỏe khoắn, giàu cảm xúc và cực kỳ có duyên với các ca khúc ballad tự sự. Hòa Minzy từng vinh dự nhận được giải thưởng Cống hiến danh giá cho hạng mục "Nữ ca sĩ của năm".
Đầu năm 2026, nữ ca sĩ cũng vinh dự được nhận danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.
Ngoài ca hát, Hòa Minzy còn là một gương mặt quen thuộc trong các gameshow truyền hình nhờ tính cách hài hước, hoạt ngôn. Cô từng thử sức ở vai trò người dẫn chương trình và tham gia nhiều chương trình thực tế được yêu thích.
Hòa Minzy còn chiếm được tình cảm của khán giả khi là người mẹ khéo léo, giàu tình cảm. Những khoảnh khắc tương tác ngọt ngào của nữ ca sĩ và bé Bo (con trai của Hòa Minzy) được nhiều người quan tâm, khen ngợi.
Ngoài ra, Hòa Minzy cũng là một trong những nghệ sĩ Việt sở hữu lượng người theo dõi khủng trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Facebook.
Mới đây, Hòa Minzy chính thức công khai nửa kia của mình là Thăng Văn Cương (SN 1995, quê Bắc Giang cũ nay thuộc Bắc Ninh). Hiện anh mang hàm đại úy, công tác trong quân đội.
Văn Cương và Hòa Minzy bén duyên từ chương trình Sao nhập ngũ 2022. Sau đó, ca sĩ từng nhiều lần trở lại doanh trại quân đội ở để thăm hỏi và giao lưu với các quân nhân, từng đăng ảnh chung với Văn Cương nhưng không ai nhận ra hai người hẹn hò.
Sau những đổ vỡ trong chuyện tình cảm, đây là lần hiếm hoi Hòa Minzy công khai danh tính "nửa kia" trên mạng xã hội. Cô cũng cho biết bản thân đã mở lòng và gửi lời cảm ơn đến Văn Cương vì những điều mà anh đã làm.
18 tuổi gây chú ý của con gái cựu người mẫu Thúy HằngGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Thanh Tuyền (Bông) - con gái cựu người mẫu Thúy Hằng gây ấn tượng với diện mạo ở tuổi 18 trong lễ tốt nghiệp cấp 3.
Phản ứng của nữ diễn viên là mẹ đơn thân, ở tuổi trung niên bị yêu cầu test ma túyGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Thân Thúy Hà là nghệ sĩ tiếp theo thẳng thắn lên tiếng phản hồi trước bình luận yêu cầu đi xét nghiệm chất cấm.
Robocon Việt Nam 2026: Cuộc đua 'Chiến binh võ thuật' đầy kịch tínhXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam - Robocon 2026 đã chính thức khởi động với sự góp mặt của 36 đội tuyển, đại diện cho 21 trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên cả nước.
2 con trai Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân đáng yêu, lanh lợi, thừa hưởng gen trội của bố mẹGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - 2 con trai của Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của bố mẹ với nhiều hình ảnh đáng yêu, lanh lợi. Hai cậu bé đều được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp nổi bật từ bố mẹ.
NSƯT Hoài Linh trở thành 'Người được chọn'Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước
GĐXH - Sau một thời gian im ắng để nghỉ ngơi, dưỡng bệnh, NSƯT Hoài Linh mới đây đã trở lại trong hình ảnh một thầy hầu đồng trước khán giả.
Con trai 5 tháng tuổi của Hoa hậu họ Nông và chồng Phó Giám đốcGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Con trai 5 tháng tuổi của Nông Thúy Hằng gây chú ý khi lần đầu xuất hiện cùng bố mẹ tại Nghệ An.
Chồng của Diệu (Quỳnh Châu) quan tâm đặc biệt tới cô gái trẻ đẹpXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Dương mắng Diệu chuyện mang sổ đỏ đi thế chấp để cứu công ty, nhưng anh lại quan tâm và dịu dàng với cô gái mới quen.
Vingroup công bố chiến lược điện ảnh - khởi động dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt NamGiải trí - 8 giờ trước
Ngày 27/05/2026, Tập đoàn Vingroup công bố chiến lược phát triển Công ty CP Phát triển Điện ảnh V-Film, với định hướng đầu tư dài hạn vào dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế.
Tập 1 phim 'Phía bên kia thành phố' lên sóng VTV1 tối nay có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Khuê và Cương là đôi bạn thân học cùng lớp, cả hai có hoàn cảnh giống nhau đều không có bố.
Quốc Trường giãi bày về nụ hôn cuồng nhiệt với vợ diễn viên Anh ĐứcXem - nghe - đọc - 11 giờ trước
GĐXH - Sau khi chính thức hoàn tất quá trình ghi hình bộ phim điện ảnh Ốc mượn hồn, diễn viên Quốc Trường đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh hành trình tham gia dự án, đặc biệt là phân đoạn tình cảm với Anh Phạm (vợ diễn viên Anh Đức) đang nhận được sự quan tâm từ khán giả.
Sau 4 năm được Ngọc Sơn nâng đỡ, Hồ Văn Cường giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa
Từ khi rời nhà mẹ nuôi - cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường có nhiều thay đổi khi nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn.