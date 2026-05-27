Ca sĩ Hòa Minzy đón sinh nhật đặc biệt ở tuổi 31

Ca sĩ Hòa Minzy xây cầu dân sinh tặng bà con Cà Mau

Theo TPO, Ban Thanh niên CAND phối hợp Công an tỉnh Cà Mau vừa tổ chức Lễ khởi công công trình cầu An Hòa số 6 tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau với sự đồng hành của Ca sĩ Hòa Minzy - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Lễ khởi công xây dựng cầu An Hòa số 6 tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau là một trong những hoạt động ý nghĩa hưởng ứng lễ ra quân Chiến dịch thanh niên Công an tình nguyện Hè năm 2026.

Hòa Minzy gửi tặng bà con tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau 1 cây cầu mới nối giữa các ấp trị giá là 528 triệu đồng.

Trên trang cá nhân Hòa Minzy chia sẻ rằng cô luôn muốn làm điều ý nghĩa cho cộng đồng vào dịp sinh nhật. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Vài ngày nữa là sinh nhật tuổi 31 của em Hoà rồi ạ, quà thì em nhận được rất nhiều từ người thân, gia đình, bạn bè và fans hâm mộ nên em luôn muốn nhân dịp này gửi một món quà ý nghĩa của bản thân tới với cộng đồng.

Em xin gửi tặng bà con tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau 1 cây cầu mới nối giữa các ấp - trị giá là 528 triệu!

Em Hoà người nhỏ nên làm việc nhỏ, các cây cầu em nhận hỗ trợ cũng nhỏ thôi nhưng hỗ trợ được rất nhiều cho sinh hoạt của bà con. Mong từ nay bà con sẽ có 1 cây cầu rộng hơn, chắc chắn hơn và an toàn hơn ạ", nữ ca sĩ viết.

Được biết Cầu An Hòa được nối giữa ấp Đá Bạc B và ấp Sào Lưới thuộc xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau - địa bàn trước đây chưa có cầu bắc ngang. Đây là tuyến đường chính để bà con ấp Sào Lưới B di chuyển về Trung tâm của xã Đá Bạc. Tuy nhiên, việc đi lại của bà con nhân dân 2 ấp gặp rất nhiều khó khăn.

Cầu An Hòa 6 sau khi hoàn thành sẽ có chiều rộng 3,9m, lọt lòng 3m; dài 24m, độ thông thuyền 2,1m; tải trọng 3 tấn và sẽ phục vụ nhu cầu đi lại trực tiếp của 110 hộ dân với 340 khẩu trên địa bàn.

Trước đó vào tháng 5/2024, tại bản Két xã Tạ Bú, huyện Mường La, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Huyện đoàn Mường La và xã Tạ Bú tổ chức Lễ khởi công "Cầu An Hoà 02" do ca sĩ Hoà Minzy tài trợ.

Hằng năm vào mùa lũ, con đường đi học của hơn 150 em học sinh học tại điểm trường bản Két lại bị chia cắt do nước suối dâng lên, học sinh lội qua khu vực này tiềm ẩn nguy cơ bị lũ cuốn. Chia sẻ với khó khăn ở đây, ca sĩ Hòa Minzy đã tài trợ toàn bộ kinh phí để xây dựng cầu giúp các em học sinh và bà con đi lại thuận tiện và an toàn. Công trình "Cầu An Hòa 02" tại bản Két, xã Tạ Bú có tổng mức đầu tư 250 triệu đồng.

Ca sĩ Hòa Minzy. Ảnh: FBNV

Hòa Minzy là ai?

Hòa Minzy (tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh). Cô là một nữ ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt Nam được công chúng biết đến khi giành ngôi vị Quán quân chương trình Học viện Ngôi sao mùa đầu tiên (2014) và ghi dấu ấn sâu đậm qua nhiều bản hit như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bật tình yêu lên hay Thị Mầu...

Sở hữu chất giọng nữ cao khỏe khoắn, giàu cảm xúc và cực kỳ có duyên với các ca khúc ballad tự sự. Hòa Minzy từng vinh dự nhận được giải thưởng Cống hiến danh giá cho hạng mục "Nữ ca sĩ của năm".

Đầu năm 2026, nữ ca sĩ cũng vinh dự được nhận danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Ngoài ca hát, Hòa Minzy còn là một gương mặt quen thuộc trong các gameshow truyền hình nhờ tính cách hài hước, hoạt ngôn. Cô từng thử sức ở vai trò người dẫn chương trình và tham gia nhiều chương trình thực tế được yêu thích.

Hòa Minzy còn chiếm được tình cảm của khán giả khi là người mẹ khéo léo, giàu tình cảm. Những khoảnh khắc tương tác ngọt ngào của nữ ca sĩ và bé Bo (con trai của Hòa Minzy) được nhiều người quan tâm, khen ngợi.

Ngoài ra, Hòa Minzy cũng là một trong những nghệ sĩ Việt sở hữu lượng người theo dõi khủng trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Facebook.

Mới đây, Hòa Minzy chính thức công khai nửa kia của mình là Thăng Văn Cương (SN 1995, quê Bắc Giang cũ nay thuộc Bắc Ninh). Hiện anh mang hàm đại úy, công tác trong quân đội.

Văn Cương và Hòa Minzy bén duyên từ chương trình Sao nhập ngũ 2022. Sau đó, ca sĩ từng nhiều lần trở lại doanh trại quân đội ở để thăm hỏi và giao lưu với các quân nhân, từng đăng ảnh chung với Văn Cương nhưng không ai nhận ra hai người hẹn hò.

Sau những đổ vỡ trong chuyện tình cảm, đây là lần hiếm hoi Hòa Minzy công khai danh tính "nửa kia" trên mạng xã hội. Cô cũng cho biết bản thân đã mở lòng và gửi lời cảm ơn đến Văn Cương vì những điều mà anh đã làm.

