Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nhắn mừng tuổi 60 của NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào tiết lộ tình bạn kéo dài từ thập niên 80

Thứ năm, 10:03 28/05/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSND Hồng Vân bước sang tuổi 60 nhưng vẫn giữ trọn tình yêu và sự nhiệt huyết dành cho sân khấu, điện ảnh. Ngoài gia đình, chị còn có tình bạn thân thiết với nghệ sĩ Hồng Đào, kéo dài từ thập niên 80.

Hồng Đào bất ngờ từ "mẹ chồng hụt" thành "mẹ ruột" của Phương Anh Đào trong phim của Vũ Ngọc ĐãngHồng Đào bất ngờ từ 'mẹ chồng hụt' thành 'mẹ ruột' của Phương Anh Đào trong phim của Vũ Ngọc Đãng

GĐXH - Nếu như trong “bom tấn” điện ảnh Mai của Trấn Thành, Hồng Đào là “mẹ chồng hụt” thì ở phim mới, chị trở thành “mẹ ruột” của Phương Anh Đào. Thông tin này khiến người hâm mộ rất tò mò về bộ phim.

Nhắn mừng tuổi 60 của NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào tiết lộ tình bạn kéo dài từ thập niên 80 - Ảnh 2.

Nhân tuổi tròn 60 của NSND Hồng Vân, trên trang cá nhân nghệ sĩ Hồng Đào đã viết: "Chúc mừng sinh nhật chị bạn Hồng Vân. Chúc chị bạn tuổi mới thật bình an hạnh phúc và luôn là cây tấu hề của nhóm. Nhóm bạn từ thập niên 80 cùng với mấy đứa con cháu, năm nào cũng ăn mừng sinh nhật cho từng thành viên. Mong cứ mãi tung tăng như thế". Qua những dòng viết này, khán giả hiểu được phần nào về tình bạn của họ đã vượt qua hơn 4 thập kỷ.

Nhắn mừng tuổi 60 của NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào tiết lộ tình bạn kéo dài từ thập niên 80 - Ảnh 3.

Thực tế, tình bạn trong showbiz vốn hiếm bền lâu bởi áp lực nổi tiếng, cạnh tranh nghề nghiệp và những khác biệt trong cuộc sống. Thế nhưng giữa làng sân khấu phía Nam, tình bạn giữa nghệ sĩ Hồng Đào và NSND Hồng Vân lại là một câu chuyện đẹp kéo dài suốt nhiều thập kỷ khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nhắn mừng tuổi 60 của NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào tiết lộ tình bạn kéo dài từ thập niên 80 - Ảnh 4.

Cả hai đều là những gương mặt nổi bật của sân khấu kịch TP.HCM từ những năm 1990. Họ từng cùng nhau trải qua thời kỳ hoàng kim của sân khấu, khi mỗi đêm diễn đều sáng đèn và nghệ sĩ sống trọn với đam mê. Trong ký ức của nhiều khán giả, Hồng Đào và NSND Hồng Vân không chỉ là đồng nghiệp mà còn giống như hai người bạn tri kỷ luôn xuất hiện bên nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Nhắn mừng tuổi 60 của NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào tiết lộ tình bạn kéo dài từ thập niên 80 - Ảnh 5.

Hồng Đào sở hữu lối diễn xuất duyên dáng, tinh tế và giàu cảm xúc, trong khi NSND Hồng Vân lại mạnh về những vai diễn sắc sảo, cá tính và khả năng quán xuyến sân khấu. Sự khác biệt ấy không tạo ra khoảng cách mà ngược lại còn giúp cả hai bổ trợ cho nhau. Nhiều tiểu phẩm, vở kịch có sự góp mặt của họ từng trở thành dấu ấn khó quên đối với khán giả truyền hình và sân khấu.

Nhắn mừng tuổi 60 của NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào tiết lộ tình bạn kéo dài từ thập niên 80 - Ảnh 6.

Điều đáng quý trong tình bạn của Hồng Đào và Hồng Vân là sự đồng hành bền bỉ qua nhiều biến cố. Khi Hồng Đào sang Mỹ định cư và phát triển cuộc sống riêng, khoảng cách địa lý không khiến tình cảm giữa hai người phai nhạt. Mỗi lần Hồng Đào trở về Việt Nam, chị thường dành thời gian hội ngộ bạn bè thân thiết, trong đó Hồng Vân luôn là người xuất hiện đầu tiên. Những bức ảnh đời thường của cả hai bên mâm cơm gia đình hay trong hậu trường sân khấu luôn mang đến cảm giác gần gũi, giản dị.

Nhắn mừng tuổi 60 của NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào tiết lộ tình bạn kéo dài từ thập niên 80 - Ảnh 7.

Sau biến cố hôn nhân của Hồng Đào, NSND Hồng Vân cũng là một trong những người bạn âm thầm động viên, chia sẻ cùng nữ nghệ sĩ. Không cần những lời nói hoa mỹ, sự hiện diện của một người bạn lâu năm đôi khi đã đủ để tiếp thêm sức mạnh. Khán giả nhiều lần xúc động khi thấy NSND Hồng Vân dành cho Hồng Đào ánh nhìn đầy thấu hiểu và yêu thương trong các buổi gặp gỡ.

Nhắn mừng tuổi 60 của NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào tiết lộ tình bạn kéo dài từ thập niên 80 - Ảnh 8.

Ở tuổi ngoài 60, cả Hồng Đào và Hồng Vân đều có chỗ đứng riêng trong nghề, song họ vẫn giữ được sự chân thành như thuở mới vào nghề. Giữa môi trường nghệ thuật nhiều thay đổi, tình bạn của hai nữ nghệ sĩ giống như minh chứng cho sự tử tế và gắn bó hiếm có. Không chỉ cùng nhau đi qua thời thanh xuân rực rỡ của sân khấu, họ còn trở thành điểm tựa tinh thần của nhau trong cuộc sống.

Nhắn mừng tuổi 60 của NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào tiết lộ tình bạn kéo dài từ thập niên 80 - Ảnh 9.

Khán giả yêu mến Hồng Đào và NSND Hồng Vân không chỉ bởi tài năng mà còn bởi cách họ gìn giữ tình cảm bạn bè suốt hàng chục năm. Đó là thứ tình cảm không ồn ào nhưng bền chặt, không phô trương nhưng đủ khiến người khác cảm nhận được sự chân thành.

NSND Hồng Vân sinh năm 1966 tại Bắc Ninh, chị là một trong những nghệ sĩ nổi bật của sân khấu kịch phía Nam, đồng thời thành công ở vai trò diễn viên hài, MC và đạo diễn sân khấu. Năm 1975, bà cùng gia đình vào TP.HCM sinh sống và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật – Sân khấu TP.HCM, Hồng Vân hoạt động tại sân khấu kịch Phú Nhuận và trở thành "bà bầu" nổi tiếng của sân khấu này.

Hồng Đào sinh năm 1962 tại Buôn Ma Thuột, chị là một trong những nghệ sĩ thuộc "thế hệ vàng" của sân khấu kịch TP.HCM vào cuối thập niên 1980 - 1990 cùng với Thành Lộc, Hồng Vân và Hữu Châu. Hồng Đào được đánh giá cao bởi lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và khả năng biến hóa trong cả vai hài lẫn vai tâm lý.

NSƯT Ốc Thanh Vân: "Nhiều người nói tôi là NSND Hồng Vân thứ 2"NSƯT Ốc Thanh Vân: 'Nhiều người nói tôi là NSND Hồng Vân thứ 2'

GĐXH - NSƯT Ốc Thanh Vân và NSND Hồng Vân không chỉ hoạt động chung sân khấu mà cả 2 còn là những người phụ nữ mạnh mẽ, thấu hiểu và thương nhau.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Á hậu Việt vừa nhận bằng thạc sĩ tại Mỹ: Học vấn nổi bật, từng làm BTV của VTV

Á hậu Việt vừa nhận bằng thạc sĩ tại Mỹ: Học vấn nổi bật, từng làm BTV của VTV

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

Sau 2 năm nỗ lực, Á hậu 2 Miss Charm 2024 Quỳnh Nga hoàn thành chương trình học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Mỹ.

Ca sĩ Hòa Minzy đón sinh nhật đặc biệt ở tuổi 31

Ca sĩ Hòa Minzy đón sinh nhật đặc biệt ở tuổi 31

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy đã tài trợ 528 triệu đồng để xây dựng cầu dân sinh tặng bà con tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

18 tuổi gây chú ý của con gái cựu người mẫu Thúy Hằng

18 tuổi gây chú ý của con gái cựu người mẫu Thúy Hằng

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Thanh Tuyền (Bông) - con gái cựu người mẫu Thúy Hằng gây ấn tượng với diện mạo ở tuổi 18 trong lễ tốt nghiệp cấp 3.

Phản ứng của nữ diễn viên là mẹ đơn thân, ở tuổi trung niên bị yêu cầu test ma túy

Phản ứng của nữ diễn viên là mẹ đơn thân, ở tuổi trung niên bị yêu cầu test ma túy

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Thân Thúy Hà là nghệ sĩ tiếp theo thẳng thắn lên tiếng phản hồi trước bình luận yêu cầu đi xét nghiệm chất cấm.

Robocon Việt Nam 2026: Cuộc đua 'Chiến binh võ thuật' đầy kịch tính

Robocon Việt Nam 2026: Cuộc đua 'Chiến binh võ thuật' đầy kịch tính

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam - Robocon 2026 đã chính thức khởi động với sự góp mặt của 36 đội tuyển, đại diện cho 21 trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên cả nước.

2 con trai Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân đáng yêu, lanh lợi, thừa hưởng gen trội của bố mẹ

2 con trai Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân đáng yêu, lanh lợi, thừa hưởng gen trội của bố mẹ

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - 2 con trai của Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của bố mẹ với nhiều hình ảnh đáng yêu, lanh lợi. Hai cậu bé đều được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp nổi bật từ bố mẹ.

NSƯT Hoài Linh trở thành 'Người được chọn'

NSƯT Hoài Linh trở thành 'Người được chọn'

Câu chuyện văn hóa - 19 giờ trước

GĐXH - Sau một thời gian im ắng để nghỉ ngơi, dưỡng bệnh, NSƯT Hoài Linh mới đây đã trở lại trong hình ảnh một thầy hầu đồng trước khán giả.

Con trai 5 tháng tuổi của Hoa hậu họ Nông và chồng Phó Giám đốc

Con trai 5 tháng tuổi của Hoa hậu họ Nông và chồng Phó Giám đốc

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Con trai 5 tháng tuổi của Nông Thúy Hằng gây chú ý khi lần đầu xuất hiện cùng bố mẹ tại Nghệ An.

Chồng của Diệu (Quỳnh Châu) quan tâm đặc biệt tới cô gái trẻ đẹp

Chồng của Diệu (Quỳnh Châu) quan tâm đặc biệt tới cô gái trẻ đẹp

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Dương mắng Diệu chuyện mang sổ đỏ đi thế chấp để cứu công ty, nhưng anh lại quan tâm và dịu dàng với cô gái mới quen.

Vingroup công bố chiến lược điện ảnh - khởi động dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam

Vingroup công bố chiến lược điện ảnh - khởi động dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam

Giải trí - 20 giờ trước

Ngày 27/05/2026, Tập đoàn Vingroup công bố chiến lược phát triển Công ty CP Phát triển Điện ảnh V-Film, với định hướng đầu tư dài hạn vào dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế.

Xem nhiều

Sau 4 năm được Ngọc Sơn nâng đỡ, Hồ Văn Cường giờ ra sao?

Sau 4 năm được Ngọc Sơn nâng đỡ, Hồ Văn Cường giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa

Từ khi rời nhà mẹ nuôi - cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường có nhiều thay đổi khi nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn.

Con trai 5 tháng tuổi của Hoa hậu họ Nông và chồng Phó Giám đốc

Con trai 5 tháng tuổi của Hoa hậu họ Nông và chồng Phó Giám đốc

Giải trí
Quốc Trường giãi bày về nụ hôn cuồng nhiệt với vợ diễn viên Anh Đức

Quốc Trường giãi bày về nụ hôn cuồng nhiệt với vợ diễn viên Anh Đức

Xem - nghe - đọc
Thầy giáo dạy văn nổi tiếng nhờ vai diễn Bí thư tỉnh ủy

Thầy giáo dạy văn nổi tiếng nhờ vai diễn Bí thư tỉnh ủy

Câu chuyện văn hóa
18 tuổi gây chú ý của con gái cựu người mẫu Thúy Hằng

18 tuổi gây chú ý của con gái cựu người mẫu Thúy Hằng

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top