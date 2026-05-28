Nhắn mừng tuổi 60 của NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào tiết lộ tình bạn kéo dài từ thập niên 80

NSND Hồng Vân sinh năm 1966 tại Bắc Ninh, chị là một trong những nghệ sĩ nổi bật của sân khấu kịch phía Nam, đồng thời thành công ở vai trò diễn viên hài, MC và đạo diễn sân khấu. Năm 1975, bà cùng gia đình vào TP.HCM sinh sống và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật – Sân khấu TP.HCM, Hồng Vân hoạt động tại sân khấu kịch Phú Nhuận và trở thành "bà bầu" nổi tiếng của sân khấu này.

Hồng Đào sinh năm 1962 tại Buôn Ma Thuột, chị là một trong những nghệ sĩ thuộc "thế hệ vàng" của sân khấu kịch TP.HCM vào cuối thập niên 1980 - 1990 cùng với Thành Lộc, Hồng Vân và Hữu Châu. Hồng Đào được đánh giá cao bởi lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và khả năng biến hóa trong cả vai hài lẫn vai tâm lý.