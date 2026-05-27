Phản ứng của nữ diễn viên là mẹ đơn thân, ở tuổi trung niên bị yêu cầu test ma túy

Thứ tư, 19:00 27/05/2026 | Giải trí
GĐXH - Thân Thúy Hà là nghệ sĩ tiếp theo thẳng thắn lên tiếng phản hồi trước bình luận yêu cầu đi xét nghiệm chất cấm.

Phản ứng của thân thúy Hà trước yêu cầu test ma túy ở tuổi trung niên - Ảnh 1.Nữ diễn viên đình đám thập niên 90 bị yêu cầu test ma tuý nhưng quyết không làm

GĐXH - Diễn viên Việt Trinh phản ứng hài hước và thẳng thắn khi liên tục bị yêu cầu xét nghiệm ma túy.

Gần đây, nhiều nghệ sĩ như: Miu Lê, Long Nhật, Sơn Ngọc Minh đã bị bắt vì liên quan đến ma túy, khiến dư luận xôn xao. Trước tình hình này, nhiều nghệ sĩ chủ động xét nghiệm hoặc phủ nhận nghi vấn sử dụng chất cấm. Cư dân mạng cũng đã lên tiếng đề nghị nhiều nghệ sĩ đi xét nghiệm để đảm bảo tính minh bạch. 

Mới đây, trên trang cá nhân, Thân Thúy Hà đã có bài đăng chia sẻ quan điểm của mình khi bị "réo tên" test ma túy. Theo đó, trước những nhận định thiếu cơ sở liên quan đến đời tư cá nhân, nữ diễn viên cho rằng việc đánh đồng hay áp đặt định kiến đối với nghệ sĩ là điều không nên xảy ra: "Có phong trào hay định kiến với giới nghệ sĩ cũng được, nhưng phải nhìn người nào có dấu hiệu gì liên quan một chút để nghi ngờ". Cô nói bản thân hiện tại đang tất bật với công việc để kiếm kinh tế nuôi con ăn học và chăm sóc cho người thân nên "lo ăn còn không đủ".

Phản ứng của thân thúy Hà trước yêu cầu test ma túy ở tuổi trung niên - Ảnh 2.

Thân Thúy Hà có những chia sẻ gây chú ý khi bị dân mạng nhắc tên về việc xét nghiệm ma túy.

Bên cạnh đó, cô cũng hài hước nhắc đến ngoại hình hiện tại như một minh chứng cho thấy những lời đồn đoán là hoàn toàn vô lý. Theo Thân Thúy Hà, việc cô hay trợn ngược mắt là những hình ảnh trong các vai phản diện mà bản thân tham gia.

"Tôi già rồi, đi còn không nổi, đau nhức mỏi toàn thân, người toàn dầu nóng, Salonpas. Tôi có mỗi niềm vui sáng uống ly cà phê sữa, ăn kiêng toàn khoai đậu luộc mà nghĩ sao hỏi tôi đi xét nghiệm ma túy chưa? Tôi già mà cũng không tha, ác với tôi ghê", cô hài hước chia sẻ.

Ở tuổi 48, cô thừa nhận bản thân cũng gặp không ít vấn đề sức khỏe thường thấy như đau nhức xương khớp, phải sử dụng các sản phẩm hỗ trợ giảm đau. Cuộc sống thường ngày của nữ diễn viên khá giản dị, xoay quanh công việc, con cái và những thói quen quen thuộc.

Phản ứng của thân thúy Hà trước yêu cầu test ma túy ở tuổi trung niên - Ảnh 3.

Biểu cảm "phản diện" của Thân Thúy Hà.

Trước Thân Thúy Hà, "người đẹp Tây Đô" Việt Trinh cũng thẳng thắn khi bị cư dân mạng yêu cầu đi xét nghiệm ma túy. "Bây giờ tôi đi test thì chỉ tốn tiền, hoặc nó sẽ ra kết quả 1 ngày 5 loại rau hấp, cafe latte không đường, trà gạo lứt Nhật... Tôi không có 'chị mai chị thuý' đâu, mọi người chơi mạng xã hội phải văn minh xíu. Tôi đang phục vụ khối nghỉ hè, không có thời gian đôi co", Việt Trinh chia sẻ. Ngoài ra, nhiều sao Việt như: Ngọc Sơn, Duy Mạnh, Tuấn Hưng thực hiện việc kiểm tra sức khỏe để chứng minh. 

Thân Thúy Hà sinh năm 1978 tại Tiền Giang, là một trong những gương mặt thực lực gạo cội của màn ảnh Việt. Xuất thân là một người mẫu nổi tiếng và từng giành danh hiệu Hoa khôi Thời trang Thanh niên toàn quốc 1995, cô lấn sân sang nghệ thuật thứ bảy và nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách như: Scandal, Vòng eo 56, Vua bánh mì hay gần đây nhất là "Bên dòng Cổ Chiên".

Với gương mặt sắc sảo và lối diễn xuất có chiều sâu, nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả qua các tuyến nhân vật có cá tính mạnh mẽ, tâm lý phức tạp hoặc những vai phản diện sắc lạnh. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ, Thân Thúy Hà hiện là một người mẹ đơn thân kiên cường, một mình chăm lo cho gia đình và nuôi dạy hai con ngoan ngoãn.

PGS.TS, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn: Nghệ sĩ có sứ mệnh làm đẹp cho đời nhưng lại sử dụng ma túy là một nghịch lý đau lòng

Phi Thanh Vân trải lòng về góc khuất showbiz sau loạt scandal ma túy: 'Đừng nhìn hiện tượng bên ngoài để phán xét'

