Ai cũng khuyên xây kín ban công, tôi vẫn để mở: Sau 1 năm, căn nhà sáng và dễ chịu hơn hẳn

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Khi ai cũng khuyên nên xây kín ban công

Thời điểm mua căn hộ và bắt đầu cải tạo, tôi nhận được rất nhiều lời khuyên giống nhau: nên lắp kính hoặc xây kín ban công để đảm bảo an toàn, hạn chế bụi và tận dụng thêm diện tích sử dụng.

Đó cũng là lựa chọn phổ biến hiện nay, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM - nơi nhiều gia đình muốn biến ban công thành nơi giặt phơi, đặt máy giặt, thậm chí làm thêm phòng nhỏ.

Nhưng tôi lại nghĩ khác.

Điều tôi mong muốn ở căn nhà không phải là thêm vài mét vuông sử dụng, mà là một không gian có ánh sáng tự nhiên, có gió, có cảm giác gần với thiên nhiên – điều khá hiếm trong nhịp sống đô thị.

Vì vậy, tôi quyết định giữ ban công mở, dù biết sẽ phải chấp nhận thêm việc dọn dẹp và chăm sóc.

Sau một năm sống tại đây, tôi nhận ra: quyết định này đáng giá hơn mình tưởng.

Ánh sáng tự nhiên khiến căn nhà dễ chịu hơn rất nhiều

Điều thay đổi rõ nhất là ánh sáng.

Mỗi buổi sáng, ánh nắng chiếu trực tiếp vào ban công, lan dần vào phòng khách. Không gian trở nên sáng hơn mà không cần bật đèn, cảm giác căn nhà rộng rãi hơn hẳn.

Ánh sáng tự nhiên cũng giúp cây cối phát triển tốt. Tôi đặt vài chậu cây nhỏ, thêm một ít hoa theo mùa, và chỉ sau vài tháng, ban công đã trở thành góc thư giãn quen thuộc.

Một không gian nhỏ nhưng mang lại cảm giác dễ thở – điều đôi khi còn quan trọng hơn diện tích.

Một góc nghỉ ngơi đơn giản nhưng dùng gần như mỗi ngày

Cuối tuần, tôi thường đặt một chiếc ghế dài hoặc ghế gấp nhỏ ở ban công, đọc sách hoặc đơn giản là ngồi yên vài phút.

Không cần trang trí cầu kỳ, chỉ cần một chiếc bàn nhỏ, một ấm trà hoặc cốc cà phê, ban công đã trở thành nơi thư giãn hiệu quả.

Đặc biệt sau những ngày làm việc nhiều áp lực, việc có một góc nhỏ để nhìn ra ngoài trời giúp tâm trí bớt căng thẳng hơn.

Nhiều người nghĩ ban công chỉ để phơi đồ, nhưng thực tế đây có thể là không gian nghỉ ngơi rất tiết kiệm chi phí.

Không gian mở giúp kết nối với hàng xóm tự nhiên hơn

Một lợi ích khá thú vị là cảm giác kết nối cộng đồng.

Vì ban công không bị che kín hoàn toàn, thỉnh thoảng tôi vẫn có thể chào hỏi hàng xóm khi họ ra ban công hoặc đi ngang qua.

Những cuộc trò chuyện ngắn, vài câu hỏi thăm đơn giản cũng đủ khiến cuộc sống bớt cảm giác "đóng hộp" trong căn hộ.

Trong các khu chung cư hiện đại, việc giữ được cảm giác thân thiện với hàng xóm không phải lúc nào cũng dễ, và một ban công mở vô tình giúp tạo ra sự kết nối tự nhiên hơn.

Tất nhiên vẫn có những bất tiện cần chấp nhận

Ban công mở không phải lúc nào cũng hoàn hảo.

Những ngày mưa lớn hoặc gió mạnh, cần đóng cửa sớm để tránh nước tạt vào trong nhà. Bụi cũng có thể nhiều hơn so với ban công kín, vì vậy việc lau dọn cần thực hiện thường xuyên.

Ngoài ra, cần lưu ý chọn vật liệu ngoài trời phù hợp như bàn ghế chống nước, chậu cây có lỗ thoát nước và sắp xếp đồ gọn gàng để tránh ảnh hưởng khi thời tiết thay đổi.

Tuy nhiên, so với lợi ích về ánh sáng, không khí và cảm giác dễ chịu, những việc này không quá khó để duy trì.

Ban công mở: Không chỉ là thiết kế, mà là lựa chọn lối sống

Sau một năm sinh hoạt, tôi nhận ra ban công không chỉ là một phần của căn hộ, mà còn ảnh hưởng đến cách mình sống mỗi ngày.

Một không gian nhỏ có thể giúp:

- căn nhà sáng hơn

- không khí lưu thông tốt hơn

- có thêm góc thư giãn tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên

- giảm cảm giác bí bách khi sống ở chung cư

Với nhiều người, thêm vài mét vuông diện tích có thể hữu ích. Nhưng với những ai ưu tiên sự thoáng đãng và cảm giác dễ chịu lâu dài, ban công mở có thể là lựa chọn đáng cân nhắc.

Đôi khi, không cần thêm đồ đạc hay chi phí lớn - chỉ cần giữ lại một khoảng không cho ánh sáng và gió, chất lượng sống đã khác đi khá nhiều.