Lo sợ ‘tháng cô hồn’, nhiều người kiêng đủ thứ đến tận sau Rằm tháng 7: Chuyên gia nói gì?

Đừng chỉ cúng hoa cúc, dâng những hoa may mắn này cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026 này để gia tăng tài lộc, nghe tên đã ‘giàu’ GĐXH - Trong phong thủy, những loại hoa này có ý nghĩa phong thủy tốt. Thay vì chỉ dâng hoa cúc lên bàn thờ cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026, mọi người có thể tham khảo những loại hoa may mắn, nghe tên đã ‘giàu” này.

Hiểu đúng về ăn chay tháng 7 âm lịch để “giải xui”, tránh vận hạn? GĐXH – Nhiều người chọn ăn chay nguyên tháng trong tháng 7 âm lịch như cách thể hiện lòng thành, hướng thiện với tổ tiên, người đã khuất. Nhưng cũng có quan niệm ăn chay tháng 7 âm lịch để “giải xui”, tránh vận hạn. Cách hiểu này cần được nhìn nhận thế nào?.

Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn? GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được gọi là “tháng cô hồn”, gắn với những quan niệm dân gian về vận hạn và điều không may. Vì lo lắng, không ít người tìm đến nghi lễ dâng sao, giải hạn như một cách để tránh xui rủi, cầu bình an. Liệu việc này có thực sự cần thiết?

Hiểu đúng về ăn chay tháng 7 âm lịch để “giải xui”, tránh vận hạn? GĐXH – Nhiều người chọn ăn chay nguyên tháng trong tháng 7 âm lịch như cách thể hiện lòng thành, hướng thiện với tổ tiên, người đã khuất. Nhưng cũng có quan niệm ăn chay tháng 7 âm lịch để “giải xui”, tránh vận hạn. Cách hiểu này cần được nhìn nhận thế nào?.



