Lo sợ ‘tháng cô hồn’, nhiều người kiêng đủ thứ đến tận sau Rằm tháng 7: Chuyên gia nói gì?

Thiết kế tủ kiểu mới của giới trẻ: Chỉ vài cm cũng biến thành không gian lưu trữ cực kỳ hiệu quảỞ -
Không phải cứ đóng thật nhiều tủ là nhà sẽ gọn. Thế hệ trẻ đang thay đổi hoàn toàn cách thiết kế tủ bếp, tủ giày, tủ quần áo… chỉ cần tận dụng thêm vài centimet cũng có thể tăng đáng kể sức chứa. Những ý tưởng tưởng nhỏ nhưng lại giúp không gian sống gọn gàng, tiện lợi và khoa học hơn mỗi ngày.
Cây chanh vàng mang phong thủy tốt cho gia đạo và cách trồng ở ban công luôn xanh tốt, ra nhiều quả chín vàngỞ -
GĐXH – Cây chanh vàng được nhiều gia đình lựa chọn trồng ở ban công, sân vườn nhờ dáng cây xanh quanh năm, hoa thơm và có thể cho quả để sử dụng. Theo phong thủy, cây còn có ý nghĩa tốt lành cho gia đạo, liên tưởng đến tài lộc, sự sung túc.
Thắp nhang làm gãy chân nhang, đụng tàn nhang rơi, nhang tắt giữa chừng xử lý thế nào cho an tâmỞ -
GĐXH - Nhiều người trong lúc thắp nhang vô tình đụng phải bát hương khiến chân nhang bị gãy, hoặc làm tàn nhang rơi. Những lúc ấy họ đều giật mình lo lắng vì không biết là điềm gì, hay phạm lễ gì?
Sự thật về người phụ nữ Đồng Nai nhiều năm "không bước chân ra chợ", bí mật nằm ở tầng 3Ở -
Nhiều năm qua, căn bếp của gia đình chị Mỹ Liên tại Đồng Nai luôn tràn ngập các loại nông sản tươi ngon mà không cần phụ thuộc vào việc đi chợ mỗi ngày. Bí quyết nằm ở khu vườn "gì cũng có" được chị bền bỉ gây dựng trên sân thượng.
'Nàng dâu hào môn' Hương Liên khiến dân mạng xuýt xoa với mâm cỗ cúng Rằm tháng 7Ở -
GĐXH - Không cầu kỳ hay phô trương sự đủ đầy, Hương Liên ghi điểm khi tự tay chuẩn bị mâm cơm cúng và cắm hoa Rằm tháng 7. Sự chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ khiến nhiều người dành lời khen cho hình ảnh người phụ nữ biết vun vén tổ ấm.
Xử lý vật phẩm sau lễ cúng chúng sinh thế nàoỞ -
GĐXH - Có nhiều thắc mắc xung quanh việc xử lý lễ vật cúng chúng sinh. Người tiếc của, không muốn vứt đồ cúng đi vì rất lãng phí. Người thì loay hoay không biết làm sao với những món đồ cúng nhìn còn rất ngon mắt...
Lễ lớn, quà to và sự nhầm lẫn lễ Vu Lan với Rằm tháng 7Ở -
GĐXH - Mùa Vu Lan tháng 7 âm lịch đến là nhà nhà, người người chuẩn bị đi lễ chùa, sắm quà Vu Lan biếu cha mẹ... Nhưng Vu Lan có nhất thiết phải báo hiếu bằng lễ lớn, quà to và giá trị như một số người đang làm, và cha mẹ còn sống thì báo hiếu cách nào?
Căn hộ 27m² cũ nát lột xác khó tin: Nhét đủ giường đôi, bếp, bàn học trong 1 khối nội thấtỞ -
Từ một căn hộ cũ kỹ rộng vỏn vẹn 27m², cặp vợ chồng đã biến không gian nhỏ thành nơi ở đầy đủ bếp, giường, bàn học, tủ đồ và góc thư giãn. Bí quyết nằm ở cấu trúc nội thất tích hợp - một “khối chức năng” đa nhiệm giúp căn hộ nhỏ trở nên tiện nghi, gọn gàng và giàu cảm hứng sống.
8 điều nhiều nhà thường bỏ qua khi cúng Rằm tháng 7Ở -
GĐXH - Gia chủ nào cũng muốn chỉn chu lễ cúng Rằm tháng 7, tùy mỗi nhà, mỗi vùng việc chuẩn bị cúng bái có khác. Nhưng có những chi tiết trong phong tục Rằm tháng 7 từ vị trí đặt mâm lễ tới xử lý vật phẩm sau cúng chúng sinh thì có tới 8 điều nhiều nhà hay bỏ qua.
Chiến thắng ở lượt đi của Việt Nam với Thái Lan, làm hé lộ không gian yêu thích nhất trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn HậuỞ -
GĐXH - Từ góc sofa, màn hình tivi đến cầu thang, một căn phòng trong nhà Đoàn Văn Hậu liên tục xuất hiện trên trang cá nhân Doãn Hải My vì gắn với những khoảnh khắc rất riêng của gia đình.