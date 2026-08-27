'Nàng dâu hào môn' Hương Liên khiến dân mạng xuýt xoa với mâm cỗ cúng Rằm tháng 7

Sau khi kết hôn và trở thành con dâu trong một gia đình có điều kiện, Hương Liên vẫn thường nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng mỗi khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Thay vì chỉ xuất hiện với hình ảnh thời trang hay những chuyến đi sang trọng, người đẹp nhiều lần khiến khán giả thích thú bởi những câu chuyện rất đỗi quen thuộc như nấu ăn, chăm sóc nhà cửa hay cắm hoa.

Mới đây, Hương Liên tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn clip ghi lại quá trình chuẩn bị mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 Âm lịch. Theo Phụ nữ Mới, không gian trong video không có quá nhiều chi tiết xa hoa. Người đẹp xuất hiện giản dị, tự tay sắp xếp các món ăn, chỉnh sửa từng chi tiết trên mâm cơm rồi dành thời gian cắm một bình hoa để dâng lên bàn thờ gia tiên.

Trong đoạn clip, mâm cơm cúng được Hương Liên chuẩn bị với nhiều món ăn truyền thống, bày biện gọn gàng và đẹp mắt. Tâm điểm của mâm cỗ là con gà luộc nguyên con được tạo dáng cánh tiên, sở hữu lớp da vàng óng, căng bóng và được đặt ở vị trí trang trọng.

Gà luộc nguyên con vốn là món ăn quen thuộc trong nhiều mâm cỗ truyền thống của người Việt, đặc biệt trong những dịp lễ, Tết hoặc ngày giỗ, cúng gia tiên. Không chỉ mang ý nghĩa về sự đủ đầy, món ăn còn thể hiện sự thành kính của gia chủ đối với ông bà, tổ tiên.

Điều đáng chú ý là Hương Liên không chỉ tập trung vào các món ăn mà còn dành nhiều thời gian chăm chút cho không gian bàn thờ. Cô tự tay lựa chọn hoa, cắt tỉa và sắp xếp từng cành để tạo nên một bình hoa hài hòa với tổng thể.

Trong dịp Rằm tháng 7 lần này, Hương Liên lựa chọn hoa sen làm chủ đạo. Loài hoa gắn với vẻ đẹp thanh khiết, nhẹ nhàng được kết hợp cùng cúc mẫu đơn màu tím nhạt và một số loại lá phụ.

Không sử dụng quá nhiều màu sắc hay cách cắm phức tạp, người đẹp lựa chọn cách phối màu tương đối tiết chế. Sắc sen nhẹ nhàng kết hợp với gam tím tạo nên tổng thể trang nhã, trong khi phần lá giúp bình hoa có thêm độ mềm mại và chiều sâu.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy Hương Liên dành khá nhiều thời gian để chỉnh từng cành hoa. Sau khi hoàn thiện, cô còn đứng ngắm lại thành quả trước khi đặt bình lên bàn thờ.

Chính sự tỉ mỉ này mới là điều khiến nhiều người chú ý. Một số khán giả nhận xét mâm cỗ không cần quá lớn hay được bày biện cầu kỳ nhưng vẫn tạo cảm giác trang trọng nhờ cách sắp xếp gọn gàng. Bình hoa cũng không cần sử dụng những loại hoa đắt tiền hay phối quá nhiều màu sắc nhưng vẫn đủ đẹp nhờ bố cục cân đối.

Nếu chỉ nhìn vào danh xưng “dâu hào môn”, nhiều người có thể hình dung cuộc sống của Hương Liên gắn với những bữa tiệc sang trọng, đồ hiệu hay những chuyến du lịch xa hoa. Thế nhưng, qua những hình ảnh được cô chia sẻ trên trang cá nhân, người đẹp lại thường xuất hiện trong những khoảnh khắc rất đời thường.

Đó có thể là lúc cô vào bếp, chăm chút không gian sống, cắm hoa hoặc chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình. Những công việc tưởng như nhỏ bé này lại góp phần tạo nên hình ảnh khá gần gũi của Hương Liên trong mắt người theo dõi.

Đoạn clip chuẩn bị mâm cỗ Rằm tháng 7 cũng vậy. Người đẹp không tập trung khoe những món ăn đắt tiền hay quy mô của mâm cỗ. Thay vào đó, camera ghi lại quá trình cô tự tay chuẩn bị, từ việc sắp xếp món ăn cho đến cắm hoa.

Với nhiều người, sự đảm đang của một người phụ nữ không nằm ở việc có thể chuẩn bị một mâm cỗ thật lớn, mà ở sự chu đáo với từng việc nhỏ trong gia đình. Một món ăn được nấu cẩn thận, một bình hoa được cắm bằng sự kiên nhẫn hay một góc bàn thờ được chăm chút sạch sẽ đều là những cách thể hiện sự quan tâm tới tổ ấm.

Thời gian qua, Hương Liên cũng nhiều lần chia sẻ những hình ảnh cho thấy cô yêu thích việc chăm sóc không gian sống. Từ nấu ăn, cắm hoa đến chuẩn bị những dịp lễ trong gia đình, người đẹp dường như dành nhiều sự quan tâm cho những công việc tạo nên không khí ấm cúng của tổ ấm.

Có lẽ vì thế, điều khiến cư dân mạng nhớ đến sau đoạn clip lần này không phải là một mâm cỗ thịnh soạn hay những món đồ đắt tiền, mà là hình ảnh một người phụ nữ kiên nhẫn chỉnh từng cành hoa, chăm chút từng món ăn và tự tay chuẩn bị cho một ngày lễ truyền thống.

Giữa cuộc sống hiện đại, những việc làm tưởng như rất nhỏ ấy lại trở thành cách để nhiều gia đình gìn giữ nếp nhà. Và với Hương Liên, hình ảnh một “dâu hào môn” có lẽ cũng trở nên gần gũi hơn qua chính những khoảnh khắc giản dị như thế.