Sự thật về người phụ nữ Đồng Nai nhiều năm "không bước chân ra chợ", bí mật nằm ở tầng 3

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Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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Nhiều năm qua, căn bếp của gia đình chị Mỹ Liên tại Đồng Nai luôn tràn ngập các loại nông sản tươi ngon mà không cần phụ thuộc vào việc đi chợ mỗi ngày. Bí quyết nằm ở khu vườn "gì cũng có" được chị bền bỉ gây dựng trên sân thượng.

Bắt đầu hành trình làm nông dân phố từ năm 2018 khi trào lưu trồng cây trên cao nở rộ, chị Liên (sinh năm 1976) đã tận dụng tối đa diện tích 70m2 của ngôi nhà để phủ xanh không gian sống.

Chị khéo léo phân chia khu vực canh tác thành hai phần chính: sân thượng tầng 3 rộng 50m2 ưu tiên cho các loại cây leo giàn và cây ăn trái như bầu, bí, mướp, táo Thái, ổi Đài Loan, thanh long và các loại dưa; trong khi đó, ban công tầng 2 rộng 20m2 là nơi dành riêng cho các loại rau ăn lá và rau thơm.

Nhớ lại những ngày đầu, chị Liên không khỏi bồi hồi khi công đoạn vất vả nhất chính là vận chuyển đất và vật tư lên cao, cùng với đó là quá trình phơi ủ đất tỉ mỉ cho mỗi vụ mùa mới. Tuy nhiên, bằng niềm đam mê cháy bỏng và mong muốn mang lại nguồn thực phẩm an toàn cho người thân, người phụ nữ 50 tuổi này đã kiên trì thực hiện từng chút một để không bị quá sức.

Theo kinh nghiệm của chị, chìa khóa để vườn cây luôn xanh tốt nằm ở khâu xử lý giá thể sao cho tơi xốp, thoát nước tốt và giàu dinh dưỡng, kết hợp với việc lựa chọn hạt giống uy tín và trồng thuận theo mùa vụ.

Trong số các loại cây trồng, chị Liên nhận định các loại rau ăn lá như bắp cải, xà lách hay rau muống thường khá dễ tính và nhanh cho thu hoạch. Ngược lại, dưa hấu và dưa lưới lại là những thử thách lớn vì đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc kỳ công và dễ bị sâu bệnh.

Chị chú trọng vào việc chọn hạt giống chuẩn, xử lý mầm bệnh trong đất và bón phân đúng giai đoạn, đồng thời chỉ ưu tiên sử dụng các chế phẩm sinh học để đảm bảo tiêu chí rau sạch.

Mỗi ngày, chị Liên dành khoảng hai tiếng đồng hồ để tưới cây và thu hoạch, riêng những ngày cuối tuần chị sẽ tập trung cho các công việc nặng hơn như trộn đất hay gieo hạt. Dù thừa nhận chi phí đầu tư và công sức bỏ ra cho vườn rau sân thượng có phần tốn kém hơn so với việc mua rau ngoài chợ, nhưng chị khẳng định giá trị nhận lại là vô giá. Đó không chỉ là sự an tâm tuyệt đối về sức khỏe mà còn là niềm hạnh phúc khi được chia sẻ thành quả với bạn bè, người thân.

Đối với chị Liên, khu vườn trên cao này không chỉ đơn thuần là nơi cung cấp thực phẩm mà còn là "liều thuốc" tinh thần quý giá.

Từ khi gắn bó với công việc làm vườn, chứng bệnh đau đầu của chị đã thuyên giảm rõ rệt, thay vào đó là sự thư thái và nguồn năng lượng tích cực. Chị thường hóm hỉnh chia sẻ rằng nhà không cần quá lớn nhưng nhất định phải có một khoảng sân đủ rộng để "trồng cả thế giới", tạo nên một góc trú ẩn yên bình và gắn kết các thành viên sau những giờ làm việc căng thẳng.

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