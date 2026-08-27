Sự thật về người phụ nữ Đồng Nai nhiều năm "không bước chân ra chợ", bí mật nằm ở tầng 3

Mỗi ngày, chị Liên dành khoảng hai tiếng đồng hồ để tưới cây và thu hoạch, riêng những ngày cuối tuần chị sẽ tập trung cho các công việc nặng hơn như trộn đất hay gieo hạt. Dù thừa nhận chi phí đầu tư và công sức bỏ ra cho vườn rau sân thượng có phần tốn kém hơn so với việc mua rau ngoài chợ, nhưng chị khẳng định giá trị nhận lại là vô giá. Đó không chỉ là sự an tâm tuyệt đối về sức khỏe mà còn là niềm hạnh phúc khi được chia sẻ thành quả với bạn bè, người thân.