Sự thật về người phụ nữ Đồng Nai nhiều năm "không bước chân ra chợ", bí mật nằm ở tầng 3

Thắp nhang làm gãy chân nhang, đụng tàn nhang rơi, nhang tắt giữa chừng xử lý thế nào cho an tâmỞ -
GĐXH - Nhiều người trong lúc thắp nhang vô tình đụng phải bát hương khiến chân nhang bị gãy, hoặc làm tàn nhang rơi. Những lúc ấy họ đều giật mình lo lắng vì không biết là điềm gì, hay phạm lễ gì?
'Nàng dâu hào môn' Hương Liên khiến dân mạng xuýt xoa với mâm cỗ cúng Rằm tháng 7Ở -
GĐXH - Không cầu kỳ hay phô trương sự đủ đầy, Hương Liên ghi điểm khi tự tay chuẩn bị mâm cơm cúng và cắm hoa Rằm tháng 7. Sự chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ khiến nhiều người dành lời khen cho hình ảnh người phụ nữ biết vun vén tổ ấm.
Xử lý vật phẩm sau lễ cúng chúng sinh thế nàoỞ -
GĐXH - Có nhiều thắc mắc xung quanh việc xử lý lễ vật cúng chúng sinh. Người tiếc của, không muốn vứt đồ cúng đi vì rất lãng phí. Người thì loay hoay không biết làm sao với những món đồ cúng nhìn còn rất ngon mắt...
Lễ lớn, quà to và sự nhầm lẫn lễ Vu Lan với Rằm tháng 7Ở -
GĐXH - Mùa Vu Lan tháng 7 âm lịch đến là nhà nhà, người người chuẩn bị đi lễ chùa, sắm quà Vu Lan biếu cha mẹ... Nhưng Vu Lan có nhất thiết phải báo hiếu bằng lễ lớn, quà to và giá trị như một số người đang làm, và cha mẹ còn sống thì báo hiếu cách nào?
Căn hộ 27m² cũ nát lột xác khó tin: Nhét đủ giường đôi, bếp, bàn học trong 1 khối nội thấtỞ -
Từ một căn hộ cũ kỹ rộng vỏn vẹn 27m², cặp vợ chồng đã biến không gian nhỏ thành nơi ở đầy đủ bếp, giường, bàn học, tủ đồ và góc thư giãn. Bí quyết nằm ở cấu trúc nội thất tích hợp - một “khối chức năng” đa nhiệm giúp căn hộ nhỏ trở nên tiện nghi, gọn gàng và giàu cảm hứng sống.
8 điều nhiều nhà thường bỏ qua khi cúng Rằm tháng 7Ở -
GĐXH - Gia chủ nào cũng muốn chỉn chu lễ cúng Rằm tháng 7, tùy mỗi nhà, mỗi vùng việc chuẩn bị cúng bái có khác. Nhưng có những chi tiết trong phong tục Rằm tháng 7 từ vị trí đặt mâm lễ tới xử lý vật phẩm sau cúng chúng sinh thì có tới 8 điều nhiều nhà hay bỏ qua.
Chiến thắng ở lượt đi của Việt Nam với Thái Lan, làm hé lộ không gian yêu thích nhất trong biệt thự của Doãn Hải My và Đoàn Văn HậuỞ -
GĐXH - Từ góc sofa, màn hình tivi đến cầu thang, một căn phòng trong nhà Đoàn Văn Hậu liên tục xuất hiện trên trang cá nhân Doãn Hải My vì gắn với những khoảnh khắc rất riêng của gia đình.
Ly hôn ở tuổi 40, người phụ nữ mua gác mái 48m² giá rẻ rồi biến thành căn hộ 2 tầng: Không rộng nhưng sống cực “đã”Ở -
Không chọn căn hộ lớn hay nhà phố đắt đỏ, một phụ nữ 40 tuổi quyết định mua căn gác mái 48m² với giá “mềm” rồi cải tạo thành không gian sống 2 tầng đầy cá tính. Từ góc đọc sách ngập nắng đến bếp đen sang trọng, từng mét vuông đều được tận dụng thông minh - minh chứng rõ ràng rằng nhà nhỏ vẫn có thể sống rất thoải mái.
Đừng chỉ cúng hoa cúc, dâng những hoa may mắn này cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026 này để gia tăng tài lộc, nghe tên đã ‘giàu’Ở -
GĐXH - Trong phong thủy, những loại hoa này có ý nghĩa phong thủy tốt. Thay vì chỉ dâng hoa cúc lên bàn thờ cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2026, mọi người có thể tham khảo những loại hoa may mắn, nghe tên đã ‘giàu” này.
Tháng 7 âm tụng kinh Vu lan có chọn giờ tốt và ngày nào cần tụng kinh Địa Tạng?Ở -
GĐXH - Ngày nay nhiều người đã biết cầm cuốn kinh Vu Lan tụng ở chùa và cả ở nhà rồi hồi hướng công đức cho người thân. Nhưng khi tụng kinh Vu Lan báo hiếu có cần chọn giờ tốt hay không. Và vì sao cần tụng cả kinh Địa Tạng trong tháng 7 âm này.