Xử lý vật phẩm sau lễ cúng chúng sinh thế nào

Thắc mắc hậu lễ cúng chúng sinh

Năm nào cũng vậy, chị Thu Lan (Ninh Bình) vừa rắc đồ cúng chúng sinh, vừa tiếc của nhìn những miếng ngô, khoai, sắn... ngon mắt được vãi xuống đất. Chị rất thắc mắc không hiểu vì sao nồi cháo hoa ngon, gạo trắng, muối, bỏng nẻ... đều phải rắc. Còn những gói bánh ngon, kẹo bột, chè lam... toàn những thứ cả người lớn và trẻ con đều thích ăn. Ấy vậy mà cúng chúng sinh xong là phải bỏ hết.

Thắc mắc của chị Lan tưởng nhỏ, nhưng khiến nhiều người lúng túng mỗi khi cúng chúng sinh Rằm tháng 7. Họ không biết nên xử lý vật phẩm cúng chúng sinh thế nào để vừa giữ được nét đẹp phong tục, vừa bớt lãng phí và bảo đảm an toàn thực phẩm cho cả nhà.

Tháng 7 âm tụng kinh Vu lan có chọn giờ tốt và ngày nào cần tụng kinh Địa Tạng? GĐXH - Ngày nay nhiều người đã biết cầm cuốn kinh Vu Lan tụng ở chùa và cả ở nhà rồi hồi hướng công đức cho người thân. Nhưng khi tụng kinh Vu Lan báo hiếu có cần chọn giờ tốt hay không. Và vì sao cần tụng cả kinh Địa Tạng trong tháng 7 âm này.

Sau đây là 4 điều gia chủ cần lưu ý khi cúng chúng sinh tại nhà:

1. Lễ cúng chúng sinh cần làm riêng và ở ngoài nhà

Với những nhà không có ban thờ Phật, theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin) thì Rằm tháng 7 có 2 mâm lễ: 1 mâm đặt trước bàn thờ cúng Gia tiên. Một mâm chuẩn bị riêng ở bên ngoài nhà cho lễ chúng sinh.

Lễ cúng gia tiên và lễ cúng chúng sinh là 2 nghi lễ khác nhau, không nên gộp chung một mâm. Việc tách lễ riêng giúp nơi ban thờ gia tiên giữ được sự gọn gàng, trang nghiêm. Theo đó:

- Mâm lễ cúng gia tiên bày trước ban thờ, với những món quen thuộc của gia đình.

- Mâm lễ cúng chúng sinh thường đặt ngoài nhà, hoặc tại những nơi phù hợp theo phong tục vùng miền.

- Nhà không có điều kiện thực hiện tại nhà, có thể làm lễ tại chùa.

2. Coi cúng Rằm tháng 7 nhiều vàng mã là lễ lớn

Vàng mã vẫn xuất hiện trong phong tục của nhiều gia đình vào dịp Rằm tháng 7. Nhưng gia chủ không nên cho việc đốt càng nhiều vàng mã là càng thể hiện lòng thành và lễ càng lớn vì rất lãng phí. Khi hóa mã còn ảnh hưởng tới môi trường sống xung quanh.

Một số ý kiến cho rằng, không dùng vàng mã cũng không lo làm lễ bị "thiếu". Cúng xong nên hóa mã theo phong tục địa phương, nhưng cần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Nhiều gia chủ không biết xử lý vật phẩm cúng chúng sinh thế nào để vừa giữ được nét đẹp phong tục, vừa bớt lãng phí. Ảnh internet

3. Cúng chúng sinh xong xử lý vật phẩm thế nào?

Vật phẩm cúng chúng sinh gồm hoa quả, bánh kẹo, bỏng nẻ, khoai ngô sắn cắt khúc, lạc luộc... Tất cả sau khi cúng đều còn rất ngon mắt. Nhưng những món đồ cúng chúng sinh đó nên ăn, hay bỏ. Ăn thì sợ, mà không ăn thì tiếc.

Theo hướng dẫn của Chuyên gia phong thủy Hà Thanh, sau khi hoàn tất lễ cúng chúng sinh, gia chủ có thể hạ lễ và xử lý các vật phẩm cúng chúng sinh theo phong tục. Tất cả những vật phẩm cúng ngoài nhà - trong đó có đồ cúng chúng sinh Rằm tháng 7 - gia chủ không nên mang vào nhà ăn uống. Lý do là đã nhiễm bẩn, không còn an toàn vệ sinh thực phẩm. Gia chủ không vì tiếc của mà cố ăn vì sẽ không tốt cho sức khỏe.

- Gạo, muối, bỏng nẻ nên rải quanh bàn lễ, ven tường, gốc cây ngoài đường - với ý nghĩa bố thí cho chúng sinh ăn mà không bị người qua lại giẫm phải.

Cách rải muối và gạo có sự khác biệt vùng miền, địa phương. Có nơi trộn gạo và muối rồi vãi. Có nơi rải riêng gạo, riêng muối. Thứ tự rải gạo muối cũng có khác tùy nhà, tùy nơi.

- Cháo loãng múc rải ở các gốc cây, ven đường cho chúng sinh.

- Bánh kẹo, đồ lễ có vỏ tốt (đảm bảo là thực phẩm vẫn sạch) thì cho người nghèo, trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, một số chuyên gia khuyên rằng nếu gia chủ không biết cúng lễ thì không nên cúng chúng sinh tại nhà, vì nhiều chúng sinh được tin rằng ăn xong luyến tiếc trần thế sẽ nán lại quậy phá gia chủ. Người biết cúng lễ thường có bài văn khấn, trong đó có lời khấn chúng sinh ăn xong thì trở về chốn cũ. Các phật tử khi rải gạo, muối, đồ cúng chúng sinh còn niệm Phật để đảm bảo chúng sinh nhận xong rồi sẽ rời đi, không gây phiền nhiễu đến gia chủ.

Cúng chúng sinh và chốn tâm linh không nên đọc rõ thông tin cá nhân. Ảnh internet

4. Cúng ngoài đường, lễ ở nghĩa trang hay chốn tâm linh không nên đọc rõ thông tin cá nhân

Theo một số tư liệu nghi lễ dân gian, khi làm lễ chúng sinh gia chủ không nên xướng đầy đủ tên tuổi, địa chỉ của mình và từng người thân.

Ý nghĩa của lễ chúng sinh là bố thí, chia sẻ nên gia chủ không cầu xin gì ở đó. Vì vậy, gia chủ không cần đọc thông tin cá nhân, tên tuổi người thân trong nhà - dân gian cho là làm thế khiến chúng sinh biết địa chỉ mà theo về.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Tháng 7 âm tụng kinh Vu lan có chọn giờ tốt và ngày nào cần tụng kinh Địa Tạng? GĐXH - Ngày nay nhiều người đã biết cầm cuốn kinh Vu Lan tụng ở chùa và cả ở nhà rồi hồi hướng công đức cho người thân. Nhưng khi tụng kinh Vu Lan báo hiếu có cần chọn giờ tốt hay không. Và vì sao cần tụng cả kinh Địa Tạng trong tháng 7 âm này.

Nghi thức cúng Rằm tháng 7: Những điều gia chủ cần biết Rằm tháng 7 là một trong nhiều ngày lễ quan trọng trong năm, và có 3 lễ không nhất thiết phải làm to, nhưng gia chủ cần phân biệt được từng nghi lễ để chuẩn bị, không đặt tất cả lễ vật lên cùng một mâm, hay thực hiện lẫn lộn các nghi thức.



