Thiết kế tủ kiểu mới của giới trẻ: Chỉ vài cm cũng biến thành không gian lưu trữ cực kỳ hiệu quả

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Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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Không phải cứ đóng thật nhiều tủ là nhà sẽ gọn. Thế hệ trẻ đang thay đổi hoàn toàn cách thiết kế tủ bếp, tủ giày, tủ quần áo… chỉ cần tận dụng thêm vài centimet cũng có thể tăng đáng kể sức chứa. Những ý tưởng tưởng nhỏ nhưng lại giúp không gian sống gọn gàng, tiện lợi và khoa học hơn mỗi ngày.

1. Tủ giày sâu 40–45cm: tận dụng luôn mặt trong cánh tủ

Tủ giày có độ sâu 40cm thường rơi vào tình huống khá "lỡ cỡ": để một hàng giày thì dư, để hai hàng lại chật, việc lấy giày cũng không thuận tiện.

Thiết kế tủ kiểu mới của giới trẻ: Chỉ vài cm cũng biến thành không gian lưu trữ cực kỳ hiệu quả - Ảnh 1.

Giải pháp được nhiều người áp dụng là làm kệ bên trong lùi vào 5–8cm, tạo ra khoảng trống ở mặt trong cánh tủ. Khoảng trống này có thể gắn thêm giá treo nhỏ hoặc hộp chứa đồ.

Nhờ đó, phần cánh tủ có thể dùng để cất dép dự phòng, dung dịch vệ sinh giày, túi nilon, khăn lau… mà không chiếm diện tích bên trong.

Chỉ một thay đổi nhỏ nhưng giúp tăng thêm một khu vực lưu trữ cực kỳ tiện lợi.

2. Tủ mỏng sâu 9–10cm: Biến khe hẹp thành nơi cất đồ thông minh

Trong nhiều căn hộ, khu vực cạnh ống khói hoặc cột thường tạo ra khoảng trống hẹp. Cách làm phổ biến trước đây là che kín bằng cánh giả để đảm bảo thẩm mỹ.

Thiết kế tủ kiểu mới của giới trẻ: Chỉ vài cm cũng biến thành không gian lưu trữ cực kỳ hiệu quả - Ảnh 2.

Tuy nhiên, nhiều người trẻ lại tận dụng phần này để làm tủ mỏng sâu khoảng 9–10cm.

Dù rất nhỏ, khu vực này vẫn đủ để cất:

- thớt

- chai gia vị

- dụng cụ nấu ăn nhỏ

- đồ vệ sinh bếp

- khăn lau

Chỉ cần vài chiếc móc hoặc kệ nhỏ là khoảng trống tưởng như vô dụng đã trở thành nơi lưu trữ tiện lợi.

3. Tủ giặt kết hợp khu phơi đồ: Tăng công năng mà không chắn sáng

Ban công có nhiều ánh sáng thường được giữ thông thoáng để phơi quần áo. Vì vậy nhiều gia đình hạn chế làm tủ để tránh cản sáng.

Nhưng một số thiết kế mới cho thấy hoàn toàn có thể kết hợp tủ và khu phơi đồ.

Thiết kế tủ kiểu mới của giới trẻ: Chỉ vài cm cũng biến thành không gian lưu trữ cực kỳ hiệu quả - Ảnh 3.
Thiết kế tủ kiểu mới của giới trẻ: Chỉ vài cm cũng biến thành không gian lưu trữ cực kỳ hiệu quả - Ảnh 4.

Ví dụ:

- phần trên bố trí thanh treo quần áo

- hai bên lắp kệ nhỏ để cất nước giặt, móc phơi

- cửa tủ có thể đóng lại để giữ không gian gọn gàng

Cách làm này giúp tận dụng chiều cao mà không làm ban công trở nên chật chội.

4. Tủ sâu 70–80cm: Tận dụng cánh tủ để tăng thêm không gian

Một số căn hộ có hốc tường sâu tới 70–80cm, sâu hơn tiêu chuẩn tủ thông thường (60cm). Nếu không xử lý tốt, phần sâu bên trong sẽ rất khó lấy đồ.

Một giải pháp thông minh là tận dụng cánh tủ để thiết kế thêm ngăn chứa đồ mỏng.

Thiết kế tủ kiểu mới của giới trẻ: Chỉ vài cm cũng biến thành không gian lưu trữ cực kỳ hiệu quả - Ảnh 5.

Ví dụ:

- bên trong dùng để treo quần áo

- mặt trong cánh tủ dùng để cất túi xách, đồ lót, tất

- lắp thêm bánh xe để cửa tủ chịu lực tốt hơn

Nhờ đó, phần tủ sâu không còn bị lãng phí.

5. Tủ không có đáy: Tăng không gian để đồ cồng kềnh

Thông thường, tủ sẽ có chân đế để chống ẩm và tăng độ chắc chắn. Tuy nhiên trong một số trường hợp, việc bỏ phần đáy lại mang đến nhiều tiện ích hơn.

Thiết kế tủ kiểu mới của giới trẻ: Chỉ vài cm cũng biến thành không gian lưu trữ cực kỳ hiệu quả - Ảnh 6.

Khoảng trống phía dưới có thể dùng để:

- cất ghế dự phòng

- đặt robot hút bụi

- để xe đẩy nhỏ chứa quạt hoặc máy lau sàn

- cất thang gia dụng

Thiết kế tủ kiểu mới của giới trẻ: Chỉ vài cm cũng biến thành không gian lưu trữ cực kỳ hiệu quả - Ảnh 7.

Những món đồ thường xuyên sử dụng nhưng kích thước lớn sẽ có chỗ riêng mà không làm nhà bừa bộn.

6. Bàn trang điểm "ẩn" trong tủ: Gọn gàng mà vẫn đầy đủ công năng

Nhiều gia đình đặt bàn trang điểm ở cuối giường, nhưng cách bố trí này khiến gương dễ hướng vào giường ngủ, gây bất tiện.

Một số thiết kế mới biến bàn trang điểm thành một phần của tủ quần áo.

Thiết kế tủ kiểu mới của giới trẻ: Chỉ vài cm cũng biến thành không gian lưu trữ cực kỳ hiệu quả - Ảnh 8.

Khi đóng lại, khu vực này trông như một chiếc tủ bình thường. Khi mở ra, bên trong có:

- gương

- đèn

- ngăn đựng mỹ phẩm

- kệ phụ kiện

Cách thiết kế này giúp phòng ngủ trông gọn gàng hơn mà vẫn đảm bảo tiện dụng.

Không phải cứ nhiều tủ là tốt

Điểm chung của các thiết kế trên là thay đổi cách nhìn về lưu trữ: không tập trung vào số lượng tủ mà chú trọng cách tận dụng từng khoảng trống.

Chỉ cần thêm 5–10cm đúng chỗ, hiệu quả sử dụng có thể tăng đáng kể.

So với thế hệ trước, người trẻ có xu hướng linh hoạt hơn trong cách thiết kế nhà ở. Họ sẵn sàng thử những phương án mới để tối ưu không gian sống, thay vì chỉ làm theo các bố cục truyền thống.

Và thực tế cho thấy: khi từng centimet được tính toán hợp lý, ngôi nhà sẽ luôn gọn gàng mà không cần thêm quá nhiều đồ nội thất.

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