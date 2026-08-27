Thắp nhang làm gãy chân nhang, đụng tàn nhang rơi, nhang tắt giữa chừng xử lý thế nào cho an tâm

Lo lắng vì sự cố khi thắp nhang

Đang thắp nhang ngày Rằm tháng 7, chị Hoài An (Hải Phòng) vô tình chạm tay vào bát hương khiến một chân nhang bị gãy. Chị giật mình lo lắng, rồi gọi điện hỏi, mẹ chị cười bảo: “Vô ý thì có gì mà sợ. Cần thì bao sái lại rồi tiếp tục thắp hương bình thường”.

8 điều nhiều nhà thường bỏ qua khi cúng Rằm tháng 7 GĐXH - Gia chủ nào cũng muốn chỉn chu lễ cúng Rằm tháng 7, tùy mỗi nhà, mỗi vùng việc chuẩn bị cúng bái có khác. Nhưng có những chi tiết trong phong tục Rằm tháng 7 từ vị trí đặt mâm lễ tới xử lý vật phẩm sau cúng chúng sinh thì có tới 8 điều nhiều nhà hay bỏ qua.

Đây cũng là nỗi lo phạm lễ, bất kính với tâm linh, hay điềm báo gì... khiến nhiều gia chủ lo lắng. Bởi vì, bát hương là nơi linh thiêng trên ban thờ, nơi kết nối con cháu với gia tiên, nên khi gãy chân nhang, rụng tàn nhang, nhang tắt giữa chừng... dễ khiến gia chủ bất an, nhất là trong những ngày lễ như Rằm tháng 7.

Theo các chuyên gia, quá trình thắp nhang, bao sái ban thờ có thể xảy ra việc vô tình làm gãy chân nhang, đụng tàn nhang rụng, nhang tắt giữa chừng... Đó có thể do nguyên nhân khách quan, không phải cố ý nên không bị coi là bất kính.

Điều người xưa coi trọng trong việc thờ cúng là sự thành kính của chủ lễ. Ảnh internet

Bình tĩnh xử lý khi gãy chân nhang, tàn nhang rụng, nhang tắt giữa chừng

Một nén nhang dâng lên với tâm ngay thẳng, thái độ nghiêm túc, tưởng nhớ chân thành có ý nghĩa hơn việc quá lo lắng khi xảy ra sự cố với chân nhang. Vì vậy, nếu chẳng may làm gãy một chân nhang, tàn nhang rụng, que nhang tắt thì gia chủ không nên quá lo sợ, càng không nên nghĩ ngay đó là điềm báo xấu mà mất vui trong ngày lễ.

Điều người xưa coi trọng trong việc thờ cúng vẫn là sự thành kính của chủ lễ.

Thắp nhang cần chọn nhang có chất lượng

Trường hợp chân nhang gãy rơi vào bát hương rất có thể do que nhang quá mảnh, quá giòn nên khi cắm vào bát hương với nhiều chân nhang cũ sẽ dễ bị gãy... Hoặc do thao tác mạnh tay, tro bát hương quá chặt... cũng có thể khiến chân nhang bị gãy.

Nếu chỉ gãy một chân nhang, gia chủ hãy bình tĩnh để hương cháy hết. Sau đó, nhẹ nhàng dọn phần chân nhang bị gãy đi bằng dụng cụ sạch. Không vì một sự cố nhỏ mà làm thêm lễ, thắp bù nén hương khác, hay tìm thầy giải hạn.

Một nguyên nhân khiến chân nhang dễ gãy chính là chất lượng que nhang - theo Chuyên gia phong thủy Tam Nguyên chia sẻ. Do đó, gia chủ nên chọn nhang có nguồn gốc rõ ràng, que chắc, khô, to đều, không bị ẩm mốc, hoặc quá giòn. Khi cắm hương, nên thao tác nhẹ nhàng, dứt khoát, không nên cắm đi cắm lại nhiều lần vào cùng một vị trí.

Một không gian thờ cúng sạch sẽ, gọn gàng sẽ tạo cảm giác nhẹ nhàng, trang nghiêm. Ảnh internet

Có nên rút chân nhang tắt ra để thắp lại?

Nhiều người vì quá lo sợ khi nhang tắt, nên đã xử lý bằng cách rút chân nhang ra thắp lại. Nhưng theo quan niệm dân gian, nghi lễ đang thực hiện nên giữ trọn vẹn, không nên tự ý rút hương giữa chừng.

Chân nhang bị tắt giữa chừng có thể do hương ẩm, chất lượng hương kém, hoặc do gió, điều hòa hoặc cách cắm hương... gây nên. Chuyên gia phong thủy Phùng Phương hướng dẫn, nếu nén nhang đang thắp bị tắt giữa chừng, gia chủ có thể để nguyên nén hương tại vị trí cũ rồi châm lửa lại (nếu que nhang vẫn thắp được).

Gia chủ không nên lo sợ mà vội vã thắp nhang bù, hay mời thầy về làm lễ giải hạn. Cũng không quá suy diễn khiến một sơ suất rất nhỏ trong lúc hành lễ thành nỗi lo điềm báo không lành.

Ông khuyên, trước khi thắp nên kiểm tra nhang. Nên tránh nơi có gió mạnh, bảo quản nhang nơi khô ráo để khi thắp sẽ cháy ổn định. Gặp sự cố khi thắp hương gia chủ nên bình tĩnh xử lý, giữ sự sạch sẽ, trang nghiêm và thành kính, không nên suy diễn thành điềm xấu mà bất an.

Xử lý khi thắp nhang đụng tàn

Đụng rụng ít tàn nhang cũng nên bình tĩnh xử lý nhẹ nhàng, giữ sự sạch sẽ và thành kính, thay vì hoang mang, lo sợ. Gia chủ bình tĩnh tiếp tục nghi lễ, giữ bàn thờ trang nghiêm. Khi hương cháy hết thì nhẹ nhàng thu dọn phần tàn nhang rụng bằng dụng cụ sạch theo nếp thờ cúng của gia đình.

Bát hương có quá nhiều chân nhang cũng dễ bị vướng mỗi khi thắp hương, bao sái ban thờ. Master Phùng Phương lưu ý, không nên để chân nhang quá nhiều, tàn nhang rơi vãi lâu ngày làm bàn thờ kém mỹ quan, còn tiềm ẩn nguy cơ cháy. Gia chủ nên tỉa chân hương vào cuối tháng để tránh cháy. Nên bao sái ban thờ định kỳ để không gian thờ tự luôn gọn gàng, an toàn.

Nếu thấy bát hương bị xê dịch thì đặt lại ngay ngắn, tránh tự ý đảo làm xáo trộn tro.

Gia chủ luôn giữ phong thủy nơi thờ cúng sạch thoáng, trang nghiêm. Ảnh internet

Phong thủy ban thờ cần gọn gàng trang nghiêm

Thờ cúng là một nét đẹp văn hóa của người Việt. Một không gian thờ cúng sạch sẽ, gọn gàng sẽ tạo cảm giác nhẹ nhàng, trang nghiêm hơn rất nhiều. Quan trọng là gia chủ cần giữ phong thủy nơi thờ cúng sạch sẽ, thông thoáng và nghiêm túc. Ban thờ không nên để quá nhiều đồ vật không liên quan. Hoa héo, quả hỏng, chén nước cũ... cần được thay mới thường xuyên. Khi thắp hương, gia chủ cũng nên có đủ khoảng trống để thao tác, tránh việc tay áo, tóc hoặc các vật dụng xung quanh vô tình va chạm vào bát hương.

Ông bà vẫn dạy “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, nhưng cái “thiêng” trước hết nằm ở sự tôn kính. Cái “kiêng” cũng là để giữ cho nghi lễ được trang nghiêm, chứ không phải để con cháu lúc nào cũng sống trong tâm trạng thấp thỏm vì những sự cố rất nhỏ như nén nhang gãy vì một cái chạm tay, tàn hương rụng do vô tình đụng phải bát hương, hoặc nén nhang kém chất lượng bị tắt giữa chừng.

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