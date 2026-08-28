Choáng ngợp với nội thất dinh thự 5 tầng, hơn 1.200m2 của Hải SaPa tại vị trí đắc địa ở Lào Cai

Vợ chồng Vũ Hoàng Hải, hay gọi là Hải Sapa TV, cùng giám đốc một doanh nghiệp bị bắt tạm giam, ngày 24/8. Trong đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai điều tra Hải về tội Lừa dối khách hàng; Bùi Thị Kim Tuyên (38 tuổi, vợ Hải) và Phạm Văn Hà (Giám đốc Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam) bị cáo buộc Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tiền Phong đưa tin. Trong số những tài sản từng được chia sẻ trên mạng xã hội, căn nhà tại quê nhà Lào Cai là một trong những công trình khiến Hải SaPa nhận được nhiều sự quan tâm. Không chỉ có diện tích lớn, ngôi nhà còn được thiết kế với hàng loạt không gian phục vụ những nhu cầu khác nhau, từ tiếp khách, nghỉ ngơi đến tập luyện, giải trí và tổ chức những bữa ăn đông người. VTC News đưa tin.

Công trình tại Lào Cai bắt đầu được hé lộ từ tháng 2/2023, khi Hải SaPa chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về căn nhà và gửi lời chúc Valentine tới bà xã. Đến tháng 10 cùng năm, Hải Sapa tổ chức tiệc tân gia với sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội và gọi đây là "căn nhà mơ ước".

Điểm khiến công trình đặc biệt nổi bật chính là quy mô. Theo thông tin từng được chính chủ chia sẻ, căn nhà gồm 5 tầng, mỗi tầng rộng khoảng 250m², tương đương tổng diện tích sử dụng khoảng 1.250m².

Với diện tích này, căn nhà không chỉ đơn thuần là nơi ở mà được tổ chức thành một hệ thống không gian tương đối hoàn chỉnh. Các khu vực tiếp khách, nghỉ ngơi, vui chơi, tập luyện và ăn uống được phân chia theo từng tầng, tạo cảm giác giống một dinh thự gia đình hơn là một căn nhà phố thông thường.

Nhìn từ bên ngoài, công trình mang phong cách tân cổ điển. Tông màu trắng chủ đạo giúp tổng thể trở nên sáng và thanh thoát, trong khi những chi tiết màu vàng được sử dụng để tạo điểm nhấn.

Hệ thống cửa sổ dạng vòm, lan can hoa văn cùng phần mái được xử lý theo phong cách cổ điển góp phần tạo nên vẻ bề thế. Tuy nhiên, mặt tiền không sử dụng quá nhiều chi tiết trang trí dày đặc mà tập trung vào tỷ lệ, đường nét và màu sắc để tạo ấn tượng.

Nếu bên ngoài gây chú ý bởi dáng vẻ sang trọng thì bên trong lại cho thấy rõ hơn mức độ đầu tư cũng như cách chủ nhân tổ chức cuộc sống.

Không gian bên trong phòng khách của căn biệt thự. Nguồn: SaPa TV

Tầng 1 được dành chủ yếu cho các hoạt động chung của gia đình và tiếp khách. Phòng khách có diện tích lớn, được bố trí nhiều bộ sofa, bàn trà cùng những món đồ trang trí mang phong cách sang trọng.

Đáng chú ý, không gian này không chỉ có chức năng tiếp khách. Một cây đàn piano, bàn bi-a và nhiều khu vực phục vụ thư giãn được bố trí trong cùng hệ thống không gian, biến tầng dưới thành nơi sinh hoạt chung của gia đình.

Cách thiết kế này khá phù hợp với một căn nhà thường xuyên có người thân, bạn bè hoặc khách tới thăm. Thay vì chia nhỏ thành nhiều phòng chức năng, một số khu vực được kết nối với nhau để tạo cảm giác rộng rãi và thuận tiện khi sử dụng.

Các chi tiết được dát vàng trong căn biệt thự. Nguồn: SaPa TV

Quy mô căn nhà còn thể hiện qua hệ thống giao thông bên trong. Ngoài cầu thang bộ, chủ nhân còn bố trí thang máy để kết nối các tầng. Với tổng diện tích khoảng 1.250m² và công trình cao 5 tầng, chi tiết này giúp việc di chuyển giữa các khu vực trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt đối với gia đình có nhiều thế hệ hoặc thường xuyên sử dụng những không gian khác nhau trong nhà.

Các tầng phía trên được dành nhiều hơn cho không gian riêng tư. Trong đó, phòng ngủ master của vợ chồng Hải SaPa được thiết kế theo hướng sang trọng, sử dụng những gam màu trắng, kem kết hợp các chi tiết ánh kim.

Chiếc giường lớn đặt ở vị trí trung tâm, phía sau là phần đầu giường được trang trí cầu kỳ. Sofa, bàn trang điểm, đèn chùm và rèm cửa tiếp tục tạo nên tổng thể đồng nhất với phong cách tân cổ điển của ngôi nhà.

Không gian nghỉ ngơi vì thế không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn được chăm chút về mặt thẩm mỹ. Những chi tiết ánh kim xuất hiện vừa phải, tạo điểm nhấn thay vì phủ kín toàn bộ căn phòng.

Bên cạnh phòng ngủ chính, căn biệt thự còn có nhiều phòng ngủ và phòng tắm được bố trí ở các tầng khác nhau. Cách phân chia này giúp các thành viên trong gia đình có không gian riêng nhưng vẫn dễ dàng kết nối với khu vực sinh hoạt chung.

Không dừng lại ở những chức năng cơ bản của một ngôi nhà, căn biệt thự còn được bố trí nhiều không gian phục vụ sở thích cá nhân và giải trí.

Phòng tập gym là một trong những khu vực đáng chú ý. Việc có không gian tập luyện ngay tại nhà giúp các thành viên chủ động duy trì thói quen vận động mà không cần di chuyển ra ngoài.

Bên cạnh đó là phòng hát và những khu vực giải trí được thiết kế riêng. Với diện tích lớn, căn nhà có đủ khoảng không để tách những hoạt động có tính chất khác nhau, hạn chế ảnh hưởng đến khu vực nghỉ ngơi của các thành viên.

Căn biệt thự có phòng tập gym, phòng hát và phòng ăn riêng vô cùng rộng rãi. Nguồn ảnh: SaPa TV

Một điểm đặc biệt khác nằm ở khu vực bếp và phòng ăn.

Thay vì chỉ bố trí một bàn ăn nhỏ phục vụ gia đình, tầng trên cùng được dành cho khu bếp cùng phòng ăn rộng rãi, có nhiều bàn kích thước lớn. Cách sắp xếp này cho thấy căn nhà được thiết kế để có thể phục vụ những dịp gia đình đông người hoặc các buổi gặp gỡ, giao lưu.

Đây cũng là một trong những khác biệt giữa một căn nhà có diện tích lớn và một không gian sống thông thường. Khi diện tích cho phép, chủ nhân có thể dành riêng từng khu vực cho những nhu cầu vốn thường được tích hợp vào cùng một không gian.

Nhìn tổng thể, biệt thự của Hải SaPa không gây chú ý đơn thuần bởi diện tích 1.250m². Điều đáng nói hơn nằm ở cách diện tích này được chuyển hóa thành một hệ thống không gian phục vụ nhiều nhu cầu trong đời sống.

Từ phòng khách, phòng ngủ master, phòng tập gym, phòng hát đến bếp và phòng ăn lớn, mỗi khu vực đều có chức năng tương đối rõ ràng. Cầu thang bộ kết hợp thang máy giúp kết nối các tầng, trong khi những khu vực sinh hoạt chung được đặt ở vị trí phù hợp để gia đình có thể quây quần.

Công trình cũng cho thấy lựa chọn của Hải SaPa khi xây dựng tổ ấm tại quê nhà. Thay vì tập trung quá nhiều vào việc tạo ra một mặt tiền cầu kỳ, căn nhà được đầu tư mạnh vào diện tích và trải nghiệm bên trong.

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