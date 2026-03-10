Video nghẹt thở giây phút giải cứu người phụ nữ mang thai ngồi vắt vẻo tại Cống Lèn

Khoảng 9h55’ ngày 10/3, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ Công an xã Vạn Lộc có một phụ nữ đang ngồi trên cầu Cống Lèn (nối giữa xã Vạn Lộc và xã Nga Sơn), có biểu hiện bất ổn về tâm lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng nhanh chóng điều động 1 xe bán tải cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường, triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho nạn nhân.

Lực lượng chức năng kịp thời giải cứu nữ nạn nhân trên cầu Cống Lèn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiếp cận, trò chuyện, trấn an tinh thần, đồng thời khéo léo đánh lạc hướng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải cứu nạn nhân.

Song song với đó, tại khu vực phía dưới cầu, lực lượng chức năng triển khai phương án sẵn sàng ứng cứu, bố trí áo phao và các thiết bị chuyên dụng phòng trường hợp xảy ra tình huống bất ngờ. Lợi dụng thời điểm nạn nhân mất tập trung, lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế, ôm giữ và đưa nạn nhân vào khu vực an toàn.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.C. (SN 1987, trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa), hiện đang mang thai. Sau khi được đưa vào nơi an toàn, lực lượng chức năng trấn an, động viên tinh thần nạn nhân, đồng thời bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương để tiếp tục quan tâm, chăm sóc, ổn định tâm lý.

Video giải cứu người phụ nữ mang thai tại Cống Lèn.