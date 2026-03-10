Mới nhất
Video nghẹt thở giây phút giải cứu người phụ nữ mang thai ngồi vắt vẻo tại Cống Lèn

Thứ ba, 15:43 10/03/2026 | Đời sống
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Hưng
GĐXH - Lực lượng chức năng Thanh Hóa tiếp cận, khống chế và giải cứu thành công một phụ nữ đang mang thai có tâm lý bất ổn tại Cống Lèn.

Khoảng 9h55’ ngày 10/3, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ Công an xã Vạn Lộc có một phụ nữ đang ngồi trên cầu Cống Lèn (nối giữa xã Vạn Lộc và xã Nga Sơn), có biểu hiện bất ổn về tâm lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng nhanh chóng điều động 1 xe bán tải cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường, triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho nạn nhân.

Giây phút nghẹt thở giải cứu người phụ nữ mang thai tại Cống Lèn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kịp thời giải cứu nữ nạn nhân trên cầu Cống Lèn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiếp cận, trò chuyện, trấn an tinh thần, đồng thời khéo léo đánh lạc hướng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải cứu nạn nhân.

Song song với đó, tại khu vực phía dưới cầu, lực lượng chức năng triển khai phương án sẵn sàng ứng cứu, bố trí áo phao và các thiết bị chuyên dụng phòng trường hợp xảy ra tình huống bất ngờ. Lợi dụng thời điểm nạn nhân mất tập trung, lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế, ôm giữ và đưa nạn nhân vào khu vực an toàn.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.C. (SN 1987, trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa), hiện đang mang thai. Sau khi được đưa vào nơi an toàn, lực lượng chức năng trấn an, động viên tinh thần nạn nhân, đồng thời bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương để tiếp tục quan tâm, chăm sóc, ổn định tâm lý.

Video giải cứu người phụ nữ mang thai tại Cống Lèn.

Giây phút nghẹt thở giải cứu người phụ nữ mang thai tại Cống Lèn - Ảnh 2.Hà Nội: Kịp thời giải cứu cô gái trẻ có ý định nhảy lầu ở phường Tây Hồ

GĐXH - Sáng ngày 5/3, lực lượng chức năng phường Tây Hồ (TP Hà Nội) đã phối hợp giải cứu thành công một cô gái sinh năm 2000 đang trong trạng thái khủng hoảng tâm lý, có ý định nhảy từ tầng cao của một căn nhà xuống đất.

Thái Nguyên: Nhiều dấu hiệu hư hỏng trên tuyến đường kết nối du lịch hồ Ba Bể

Thái Nguyên: Nhiều dấu hiệu hư hỏng trên tuyến đường kết nối du lịch hồ Ba Bể

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Dù mới được đầu tư xây dựng và kỳ vọng góp phần thúc đẩy kết nối giao thông, phục vụ phát triển du lịch khu vực hồ Ba Bể, tuyến đường tỉnh 255 nối xã Ba Bể – xã Đồng Phúc (tỉnh Thái Nguyên), đã xuất hiện một số điểm nứt mặt đường, sụt lún và sạt lở. Những dấu hiệu hư hỏng được phóng viên ghi nhận trước Tết Nguyên đán khiến người dân địa phương bày tỏ lo ngại về an toàn khi lưu thông trên tuyến đường này.

Ai được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?

Ai được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Lương cơ sở là mức lương nền tảng do Nhà nước quy định, dùng làm căn cứ tính lương, phụ cấp, các khoản đóng bảo hiểm và các chế độ đãi ngộ cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Dự kiến, từ 1/7, tăng lương cơ sở khoảng 8% mức hưởng sẽ thế nào?

Con giáp cuối tháng 3 đỏ vận tiền bạc, cơ hội kiếm tiền dồn dập 2026

Con giáp cuối tháng 3 đỏ vận tiền bạc, cơ hội kiếm tiền dồn dập 2026

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày cuối tháng 3 được xem là giai đoạn chuyển vận tài chính mạnh. Dưới đây là 3 con giáp càng về cuối tháng càng đỏ vận tiền bạc, cơ hội kiếm tiền dồn dập khi mở rộng nguồn thu và vận may tài chính.

Tử vi 2026: 5 con giáp tiền bạc “chỉ tiến không lùi”, càng làm càng giàu

Tử vi 2026: 5 con giáp tiền bạc “chỉ tiến không lùi”, càng làm càng giàu

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là thời điểm tốt nhiều cơ hội mở ra cho một số con giáp.

Công an Hà Nội sẵn sàng mọi phương án bảo vệ 'Ngày hội toàn dân'

Công an Hà Nội sẵn sàng mọi phương án bảo vệ 'Ngày hội toàn dân'

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị trọng đại, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân. Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn này.

Muốn làm hộ chiếu online (passport online) 2026 được trả tại nhà, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản này

Muốn làm hộ chiếu online (passport online) 2026 được trả tại nhà, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản này

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Để quy trình làm hộ chiếu online thuận lợi, người dân cần thực hiện những gì? Dưới đây là những thông tin hữu ích bạn đọc có thể tham khảo.

Tháng sinh Âm lịch của người có nghị lực mạnh mẽ, dễ giàu từ trung niên

Tháng sinh Âm lịch của người có nghị lực mạnh mẽ, dễ giàu từ trung niên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây thường được cho là sở hữu nội lực mạnh mẽ, không ngại thử thách và dễ gặt hái thành công khi bước sang giai đoạn trung niên.

Dự báo thay đổi trong vận khí của các con giáp Tý, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất từ 9/3/2026

Dự báo thay đổi trong vận khí của các con giáp Tý, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất từ 9/3/2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo về sự thay đổi vận khí của các con giáp Tý, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất.

Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ tiềm năng của một đứa trẻ: 4 con số dễ làm nên nghiệp lớn

Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ tiềm năng của một đứa trẻ: 4 con số dễ làm nên nghiệp lớn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi, số cuối của ngày sinh Âm lịch có thể phần nào phản ánh khí chất và tiềm năng của một con người.

Những con giáp có đầu óc làm ăn: Đi đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền

Những con giáp có đầu óc làm ăn: Đi đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, những con giáp dưới đây thường có lợi thế nổi bật trong việc làm ăn, khiến con đường làm giàu trở nên thuận lợi hơn so với nhiều người khác.

