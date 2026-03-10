Thái Nguyên: Nhiều dấu hiệu hư hỏng trên tuyến đường kết nối du lịch hồ Ba Bể

Xuất hiện nứt, sạt lở trên tuyến đường nối Ba Bể – Đồng Phúc

Thời điểm cận Tết Nguyên đán vừa qua, khi nhu cầu đi lại, thăm thân và du xuân của người dân tăng cao, nhiều người dân sinh sống dọc tuyến đường tỉnh 255 (Quảng Khê – Khang Ninh), nay là tuyến nối xã Ba Bể – xã Đồng Phúc (tỉnh Thái Nguyên), bày tỏ lo ngại khi một số đoạn đường mới hoàn thiện đã xuất hiện tình trạng sụt lún, nứt vỡ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dự án đường Quảng Khế - Khang Ninh khởi công năm 2023, hoàn thành năm 2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc. Theo ghi nhận thực tế của phóng viên vào ngày 14/2, tại khu vực thôn Nà Cọ, xã Ba Bể, trên tuyến đường này xuất hiện một số vị trí có dấu hiệu lún nền, nứt và vỡ lớp bê tông nhựa asphalt.

Đáng chú ý, tại đoạn Km09, mặt đường có dấu hiệu sạt lở, lầy lội và nứt vỡ. Cách cột mốc Km09 khoảng 100m về phía xã Đồng Phúc, mặt đường xuất hiện vết nứt lớn chạy dọc theo tuyến, có đoạn tách thành khe khá rộng. Trong điều kiện thời tiết mưa ẩm đặc trưng của khu vực miền núi, tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.

Tại Km09 đường tỉnh 255 tan hoang dù mới hoàn thiện chưa được bao lâu - (ảnh Nhật Tân).

Không chỉ riêng vị trí trên, dọc tuyến còn ghi nhận một số điểm sụt lún, hư hỏng khác. Một số đoạn taluy dương có dấu hiệu đất đá sạt xuống lòng đường; hệ thống rãnh thoát nước và bó vỉa tại vài vị trí bị xô lệch, gãy vỡ.

Ghi nhận từ hiện trường cho thấy bức tranh xuống cấp không chỉ dừng ở hư hỏng bề mặt mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Sau các đợt mưa, mặt đường trở nên nhão nhoẹt, bùn đất phủ kín, bánh xe in hằn những vệt sâu loang lổ. Nhiều đoạn taluy dương bị khoét sâu, đất đỏ lộ thiên, chưa được gia cố chắc chắn; đất đá từ sườn đồi tràn xuống lòng đường tạo thành những đống bùn lớn chắn ngang lối đi.

Lớp bê tông nhựa tại nhiều vị trí bị bong tróc, nứt gãy thành từng mảng. Có đoạn mặt đường phồng rộp, trồi lên rồi nứt toác, tạo khe hở sâu lộ rõ nền đất bên dưới. Những vết nứt kéo dài ngoằn ngoèo như “vết thương hở”, có chỗ ăn sâu xuống tận móng đường. Quan sát mặt cắt cho thấy lớp kết cấu mỏng, vật liệu phía dưới rời rạc, thiếu liên kết, dễ bị nước xâm thực và cuốn trôi.

Nhiều hòn đá to để ven đường, phía bên dưới đường là nhà ở tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân - (ảnh Nhật Tân).

Hệ thống rãnh thoát nước dọc tuyến cũng xuống cấp: tấm đan bê tông vỡ vụn, xô lệch; nhiều đoạn sụp hẳn xuống tạo thành hố sâu sát mép đường. Cọc tiêu, mốc lộ giới nghiêng ngả, có vị trí bật gốc, cho thấy nền đường đã bị xô lệch đáng kể. Ở một số điểm, taluy âm sạt trượt, cả mảng lề đường trượt xuống phía dưới khiến mặt đường bị thu hẹp, gây nguy hiểm cho phương tiện, đặc biệt là xe máy và xe tải trọng lớn.

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng hư hỏng không chỉ xuất hiện cục bộ mà kéo dài trên nhiều đoạn tuyến, xen lẫn ổ gà, ổ voi và bùn đất, khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn, nhất là vào sáng sớm khi sương mù dày đặc bao phủ vùng núi.

Dù mới hoàn thiện và được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - du lịch khu vực, tuyến đường nối Ba Bể - Đồng Phúc (Thái Nguyên) đã xuất hiện nhiều điểm sụt lún, nứt gãy, sạt lở - (ảnh Nhật Tân).

Chia sẻ với phóng viên, ông Bàn Văn N (người dân thôn Nà Cọ) cho biết đoạn đường trước cửa nhà ông từng xuất hiện tình trạng lún và sạt sau những đợt mưa.

"Sau khi tuyến đường hoàn thành, người dân rất phấn khởi vì việc đi lại thuận tiện hơn so với tuyến bê tông cũ. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian đưa vào sử dụng, một số đoạn bắt đầu xuất hiện tình trạng lầy lội, sạt lở, đặc biệt là vào mùa mưa" - ông N nói.

Theo ông N, vào những ngày mưa lớn, đất đá từ taluy tràn xuống lòng đường, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Có thời điểm người dân phải quay lại đi theo tuyến đường cũ để đảm bảo an toàn.

Mặt đường có biểu hiện nứt - (ảnh Nhật Tân).

Tương tự, anh Lường Văn H, người dân sinh sống gần khu vực này cho biết: "Lúc đầu đường đi rất thuận lợi, nhưng chỉ sau vài tháng đã xảy ra tình trạng sạt lở ở một số đoạn. Xe máy còn đi được, nhưng ô tô gầm thấp đi lại khá khó khăn. Người dân cũng lo ngại nguy cơ mất an toàn giao thông".

Cần xử lý để thúc đẩy du lịch hồ Ba Bể

Liên quan đến vấn đề này, ngày 10/3, trao đổi với phóng viên, một đại diện UBND xã Ba Bể cho biết, thời gian gần đây tình trạng sạt lở trên tuyến đường tỉnh 255 vẫn đang được các đơn vị liên quan khắc phục.

Theo vị đại diện này, hiện nay một số đoạn đường đã cơ bản đảm bảo cho xe con lưu thông, tuy nhiên việc xử lý vẫn chưa triệt để. "Hiện dự án vẫn nằm trong phạm vi thi công, khắc phục sạt lở của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc. Các đơn vị liên quan vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý" - vị này cho biết.

Cũng theo thông tin từ phía địa phương, trước đây các cơ quan chuyên môn từng tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường và ghi nhận khối lượng sạt lở khá lớn. Đoàn công tác khi đó đã mời đơn vị khảo sát để đánh giá và đề xuất phương án xử lý. Tuy nhiên, phương án khắc phục tổng thể được cho là có kinh phí rất lớn, thậm chí có thể vượt quá tổng mức đầu tư của dự án. Vì vậy, trước mắt các đơn vị liên quan đang áp dụng giải pháp xử lý tạm thời theo từng vị trí sạt trượt phát sinh.

Đường tỉnh 255 mới hoàn thiện và đưa vào sử dụng chưa lâu - (ảnh Nhật Tân).

Đối với tình trạng nứt mặt đường được phản ánh, đại diện UBND xã Ba Bể cho biết thêm, do công trình vẫn đang trong giai đoạn thi công nên trách nhiệm xử lý, khắc phục thuộc về chủ đầu tư và các đơn vị thi công theo quy định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tuyến đường Quảng Khê – Khang Ninh (nay là tuyến nối xã Ba Bể – Đồng Phúc) có chiều dài gần 17,8km, tổng mức đầu tư khoảng 439 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc làm chủ đầu tư.

Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, quy mô hai làn xe, mặt đường rộng khoảng 5,5m, phục vụ xe khách, xe tải nhỏ và các phương tiện du lịch.

Dự án gồm 3 gói thầu xây dựng (gói thầu số 21, 22 và 23). Khu vực phóng viên ghi nhận các dấu hiệu hư hỏng nằm trong phạm vi gói thầu số 22 và 23, với sự tham gia của một số nhà thầu như: Công ty TNHH Tân Thịnh, Công ty CP Xây dựng Công trình 399, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hoàng Hải, Công ty TNHH Thành Quý, Công ty CP Sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3, Công ty CP Xây dựng Hạ tầng thủy lợi Hà Nội,...

Dù mới được đầu tư xây dựng và kỳ vọng góp phần thúc đẩy kết nối giao thông, phục vụ phát triển du lịch khu vực hồ Ba Bể, tuyến đường tỉnh 255 nối xã Ba Bể – xã Đồng Phúc (tỉnh Thái Nguyên), đã xuất hiện một số điểm nứt mặt đường, sụt lún và sạt lở - (ảnh Nhật Tân).

Theo thông tin trên bảng công trình, dự án được khởi công từ năm 2023 và dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Với vai trò kết nối giao thông, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và du lịch khu vực Ba Bể, tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy giao thương và thu hút du khách.

Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn cũ (nay là Thái Nguyên), khu vực hồ Ba Bể được xác định là một trong những điểm đến du lịch sinh thái trọng điểm, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước. Tuyến đường nối Ba Bể – Đồng Phúc được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho người dân và du khách đến với hồ Ba Bể.

Tuy nhiên, việc một số vị trí trên tuyến xuất hiện dấu hiệu sụt lún, nứt vỡ sau thời gian đưa vào khai thác bước đầu khiến người dân địa phương bày tỏ sự lo ngại. Nhiều ý kiến mong muốn các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông, cũng như phát huy hiệu quả của dự án giao thông có tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng.

