Muốn làm hộ chiếu online (passport online) 2026 được trả tại nhà, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản này

Cấp hộ chiếu online (passport online) là gì?

Cấp hộ chiếu online (passport online) là thủ tục hành chính khi công dân có nhu cầu đăng ký cấp mới hoặc cấp lại hộ chiếu phổ thông trực tuyến. Thủ tục làm hộ chiếu online đăng ký qua website của Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Để làm hộ chiếu online (passport online) 2026 cần đáp ứng điều kiện gì?

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, để làm hộ chiếu online công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau:

- Có căn cước công dân loại 12 số (có hoặc không có chip điện tử) còn giá trị;

- Có tài khoản định danh VNeID mức độ 2.

- Sử dụng sim chính chủ và được đăng ký bằng căn cước công dân gắn chíp để khai thành công mẫu đơn xin cấp hộ chiếu online.

- Có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến.

Theo quy định mới nhất, trẻ em dưới 14 tuổi có thể xin hộ chiếu online bằng cách sử dụng tài khoản VNeID của bố/mẹ/người giám hộ hợp pháp.

Để quy trình làm hộ chiếu online thuận lợi, người dân cần thực hiện đúng các bước theo quy định.

Quy định mới về thủ tục làm hộ chiếu online (passport online)

Theo quy định mới, công dân đã có tài khoản VNeID mức độ 2 sẽ được làm hộ chiếu trực tuyến. Quy trình được thực hiện như sau:

- Đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

- Chọn thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông.

- Điền thông tin, tải ảnh chân dung, ký tên điện tử.

- Nộp lệ phí trực tuyến.

- Nhận kết quả qua đường bưu điện hoặc tại cơ quan xử lý.

Lưu ý quan trọng khi thực hiện thủ tục làm hộ chiếu

Người đang ở nước ngoài: Có thể làm hộ chiếu tại cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Khi đó, cần huẩn bị giấy tờ tùy thân, giấy khai sinh hoặc hồ sơ lưu trú tại nước sở tại.

Trẻ em dưới 14 tuổi: Phải có người giám hộ đi cùng khi nộp hồ sơ.

Các giấy tờ cần chuẩn bị khi làm hộ chiếu online (passport online) 2026

Chi tiết các giấy tờ cần chuẩn bị (File ảnh/tài liệu điện tử):

- Tài khoản VNeID mức độ 2: Dùng để đăng nhập Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Ảnh chụp CCCD gắn chip: Ảnh chụp rõ nét hai mặt của CCCD gắn chip.

- Ảnh thẻ 4x6cm: Ảnh mới chụp trong 6 tháng, nền trắng, mắt nhìn thẳng, đầu trần, rõ hai tai, không đeo kính màu, trang phục lịch sự. Định dạng file .jpg, độ phân giải tối thiểu 300 DPI.

- Hộ chiếu phổ thông cũ (nếu có): Trường hợp đổi hoặc gia hạn, cần cung cấp ảnh chụp trang thông tin của hộ chiếu được cấp lần gần nhất.

- Trường hợp mất hộ chiếu cũ: Làm đơn theo mẫu quy định.

- Đối với người dưới 14 tuổi, cần bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh.

Làm hộ chiếu online người dân cần truy cập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Hướng dẫn cách làm hộ chiếu online (passport online) 2026

Làm hộ chiếu online cần nắm rõ các bước thực hiện trong quy trình như sau:

Bước 1: Truy cập vào Đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an từ điện thoại hoặc thiết bị điện tử.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản đã đăng ký tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an. Chọn mục đăng nhập bên góc phải màn hình, tiếp tục chọn đăng nhập tài khoản cấp bởi dịch vụ công của Bộ Công an.

Bước 3: Điền các thông tin vào mục đăng nhập VNeID bao gồm số định danh cá nhân và Mật khẩu, hoặc đăng nhập tài khoản bằng cách mở ứng dụng VNeID trên điện thoại để quét mã QR.

Bước 4: Chọn mục Nộp hồ sơ trực tuyến. Đối với những người có địa chỉ thường trú là các thành phố trực thuộc Trung ương, chọn Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước (thực hiện tại Trung ương). Nếu thuộc các trường hợp còn lại, chọn Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước (thực hiện tại cấp tỉnh). Sau đó chọn mục Nộp hồ sơ.

Chọn Cơ quan giải quyết hồ sơ. Trong mục Trường hợp giải quyết chọn 8 ngày – Cấp hộ chiếu phổ thông cho người đủ từ 14 tuổi. Cuối cùng, chọn Đồng ý.

Bước 5: Khai báo các thông tin theo các yêu cầu để làm hộ chiếu online. Đầu tiên tải ảnh thẻ làm hộ chiếu online có kích thước 4×6, 01 ảnh mặt trước và sau thẻ CCCD có gắn chíp theo hướng dẫn. Sau đó, điền lần lượt các nội dung từ mục 1 - 13 như sau:

Họ tên: Viết in hoa, đủ dấu.

Giới tính.

Ngày sinh.

Số CCCD/Số định danh, ngày cấp, nơi cấp.

Dân tộc.

Tôn giáo.

Số điện thoại, email.

Địa chỉ thường trú.

Địa chỉ tạm trú (nếu có).

Nghề nghiệp (nếu có).

Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có).

Họ tên, ngày sinh Cha, mẹ, vợ/chồng (nếu có).

Số hộ chiếu cũ, ngày cấp và ngày hết hạn (nếu có).

Bước 6: Sau khi điền đầy đủ các thông tin, chọn Nội dung đề nghị cấp hộ chiếu theo trường hợp của bản thân. Cuối cùng, chọn nơi nhận hộ chiếu phù hợp.

Bước 7: Thanh toán lệ phí trực tuyến.

Lợi ích của hộ chiếu online

Làm hộ chiếu online mang lại nhiều lợi ích đáng kể dành cho công dân trong các thủ tục liên quan đến hành chính. Cụ thể là:

- Tiết kiệm thời gian di chuyển và chờ đợi: Khi làm hộ chiếu online, bạn không cần phải đến trực tiếp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh để nộp hồ sơ; không cần tốn thời gian xếp hàng chờ đợi.

- Thực hiện mọi lúc, mọi nơi có kết nối mạng: Khi làm hồ sơ bạn không cần phải sắp xếp thời gian. Tất cả các quy trình từ lúc điền thông tin cá nhân cho đến bước nộp hồ sơ đều được thực hiện trực tuyến qua điện thoại hoặc các thiết bị điện tử cá nhân.

- Thanh toán hồ sơ dễ dàng và đơn giản: Trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia có đa dạng các phương thức thanh toán trực tuyến, giúp bạn dễ dàng lựa chọn phương thức thanh toán thuận tiện với bản thân.

- Tra cứu thông tin hộ chiếu online: Khi làm hộ chiếu online, thông tin hộ chiếu và kết quả sẽ được Cục quản lý xuất nhập cảnh cập nhật trên hệ thống điện tử. Bạn có thể dễ dàng tra hộ chiếu online hoặc tra chỉ với vài thao tác đơn giản.

