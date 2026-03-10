Công an Hà Nội sẵn sàng mọi phương án bảo vệ 'Ngày hội toàn dân'

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân. Với hơn 6 triệu cử tri, 4.097 khu vực bỏ phiếu tại 126 đơn vị hành chính cấp xã, Thủ đô Hà Nội là địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước.

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày hội lớn của toàn dân, lực lượng Công an các cấp trong CATP Hà Nội đã vào cuộc từ rất sớm, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch cụ thể, chi tiết, sát thực với tình hình thực tế của mỗi địa bàn.

Theo đó, Công an Thành phố (CATP) Hà Nội đã sớm ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo và thành lập Ban Chỉ huy bảo vệ bầu cử để tập trung điều hành thống nhất. Lực lượng Công an các cấp không chỉ dừng lại ở việc triển khai kế hoạch mà còn chủ động tham mưu cho Thành ủy và Ủy ban bầu cử nhiều giải pháp quan trọng dựa trên việc nhận diện sớm các nguy cơ tiềm ẩn.

Nhờ tinh thần chủ động phòng ngừa, các cơ quan chức năng có thể xử lý kịp thời những tình huống phát sinh ngay từ cơ sở, đảm bảo không để xảy ra các điểm nóng gây ảnh hưởng đến tiến trình bầu cử.

Điểm sáng trong kỳ bầu cử lần này chính là việc ứng dụng triệt để chuyển đổi số vào công tác quản lý cử tri. Toàn bộ 126 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thủ đô đã đồng loạt sử dụng phần mềm quản lý cử tri thống nhất, kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lực lượng Cảnh sát khu vực đã bền bỉ thực hiện phương châm "rà từng trường hợp, chắc từng dữ liệu" để cập nhật danh sách cử tri chính xác nhất. Việc vận hành trên nền tảng số không chỉ giúp bảo đảm mỗi người dân chỉ bỏ phiếu duy nhất tại một địa bàn mà còn khẳng định sự minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mọi đối tượng, bao gồm cả những trường hợp đang tại các cơ sở giam giữ hay cai nghiện bắt buộc.

Từng cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, giữ vững kỷ luật, kỷ cương công tác.

Tại các điểm bỏ phiếu, các phương án bảo vệ an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy đã được khảo sát thực tế và phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ, chiến sĩ. Song song với việc tuần tra vũ trang và trấn áp tội phạm tại địa bàn, công tác an ninh mạng cũng được đẩy mạnh nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp tán phát tin giả, tin sai sự thật hoặc các nội dung xuyên tạc về cuộc bầu cử.

Với sự chuẩn bị bài bản từ sớm, CATP Hà Nội quyết tâm tạo dựng một môi trường an toàn, trật tự để cử tri Thủ đô yên tâm thực hiện quyền công dân trong không khí phấn khởi của ngày hội non sông.