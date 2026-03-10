Mới nhất
Công an Hà Nội sẵn sàng mọi phương án bảo vệ 'Ngày hội toàn dân'

Thứ ba, 10:08 10/03/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị trọng đại, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân. Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày hội lớn này.

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân. Với hơn 6 triệu cử tri, 4.097 khu vực bỏ phiếu tại 126 đơn vị hành chính cấp xã, Thủ đô Hà Nội là địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước.

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày hội lớn của toàn dân, lực lượng Công an các cấp trong CATP Hà Nội đã vào cuộc từ rất sớm, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch cụ thể, chi tiết, sát thực với tình hình thực tế của mỗi địa bàn.

Công an Hà Nội bảo đảm an ninh cho bầu cử Quốc hội 2026 - Ảnh 1.

Lực lượng Công an các cấp trong CATP Hà Nội đã vào cuộc từ rất sớm, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch cụ thể, chi tiết, sát thực với tình hình thực tế của mỗi địa bàn.

Theo đó, Công an Thành phố (CATP) Hà Nội đã sớm ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo và thành lập Ban Chỉ huy bảo vệ bầu cử để tập trung điều hành thống nhất. Lực lượng Công an các cấp không chỉ dừng lại ở việc triển khai kế hoạch mà còn chủ động tham mưu cho Thành ủy và Ủy ban bầu cử nhiều giải pháp quan trọng dựa trên việc nhận diện sớm các nguy cơ tiềm ẩn.

Nhờ tinh thần chủ động phòng ngừa, các cơ quan chức năng có thể xử lý kịp thời những tình huống phát sinh ngay từ cơ sở, đảm bảo không để xảy ra các điểm nóng gây ảnh hưởng đến tiến trình bầu cử.

Công an Hà Nội bảo đảm an ninh cho bầu cử Quốc hội 2026 - Ảnh 2.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, CATP chủ động tham mưu Thành ủy, Ủy ban bầu cử Thành phố nhiều giải pháp quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT.

Điểm sáng trong kỳ bầu cử lần này chính là việc ứng dụng triệt để chuyển đổi số vào công tác quản lý cử tri. Toàn bộ 126 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thủ đô đã đồng loạt sử dụng phần mềm quản lý cử tri thống nhất, kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lực lượng Cảnh sát khu vực đã bền bỉ thực hiện phương châm "rà từng trường hợp, chắc từng dữ liệu" để cập nhật danh sách cử tri chính xác nhất. Việc vận hành trên nền tảng số không chỉ giúp bảo đảm mỗi người dân chỉ bỏ phiếu duy nhất tại một địa bàn mà còn khẳng định sự minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mọi đối tượng, bao gồm cả những trường hợp đang tại các cơ sở giam giữ hay cai nghiện bắt buộc.

Công an Hà Nội bảo đảm an ninh cho bầu cử Quốc hội 2026 - Ảnh 3.

Từng cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, giữ vững kỷ luật, kỷ cương công tác.

Tại các điểm bỏ phiếu, các phương án bảo vệ an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy đã được khảo sát thực tế và phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ, chiến sĩ. Song song với việc tuần tra vũ trang và trấn áp tội phạm tại địa bàn, công tác an ninh mạng cũng được đẩy mạnh nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp tán phát tin giả, tin sai sự thật hoặc các nội dung xuyên tạc về cuộc bầu cử.

Với sự chuẩn bị bài bản từ sớm, CATP Hà Nội quyết tâm tạo dựng một môi trường an toàn, trật tự để cử tri Thủ đô yên tâm thực hiện quyền công dân trong không khí phấn khởi của ngày hội non sông.

Công an Hà Nội huy động tối đa lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025Công an Hà Nội huy động tối đa lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025

GĐXH - Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội 2025), trong hai ngày 25-26/10, Công an TP Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các phương án góp phần vào thành công của sự kiện ngoại giao mang tầm vóc quốc tế.

Ai được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?

Ai được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?

Đời sống - 32 phút trước

GĐXH - Lương cơ sở là mức lương nền tảng do Nhà nước quy định, dùng làm căn cứ tính lương, phụ cấp, các khoản đóng bảo hiểm và các chế độ đãi ngộ cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Dự kiến, từ 1/7, tăng lương cơ sở khoảng 8% mức hưởng sẽ thế nào?

Con giáp cuối tháng 3 đỏ vận tiền bạc, cơ hội kiếm tiền dồn dập 2026

Con giáp cuối tháng 3 đỏ vận tiền bạc, cơ hội kiếm tiền dồn dập 2026

Đời sống - 33 phút trước

GĐXH - Những ngày cuối tháng 3 được xem là giai đoạn chuyển vận tài chính mạnh. Dưới đây là 3 con giáp càng về cuối tháng càng đỏ vận tiền bạc, cơ hội kiếm tiền dồn dập khi mở rộng nguồn thu và vận may tài chính.

Tử vi 2026: 5 con giáp tiền bạc “chỉ tiến không lùi”, càng làm càng giàu

Tử vi 2026: 5 con giáp tiền bạc “chỉ tiến không lùi”, càng làm càng giàu

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là thời điểm tốt nhiều cơ hội mở ra cho một số con giáp.

Muốn làm hộ chiếu online (passport online) 2026 được trả tại nhà, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản này

Muốn làm hộ chiếu online (passport online) 2026 được trả tại nhà, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản này

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Để quy trình làm hộ chiếu online thuận lợi, người dân cần thực hiện những gì? Dưới đây là những thông tin hữu ích bạn đọc có thể tham khảo.

Tháng sinh Âm lịch của người có nghị lực mạnh mẽ, dễ giàu từ trung niên

Tháng sinh Âm lịch của người có nghị lực mạnh mẽ, dễ giàu từ trung niên

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây thường được cho là sở hữu nội lực mạnh mẽ, không ngại thử thách và dễ gặt hái thành công khi bước sang giai đoạn trung niên.

Dự báo thay đổi trong vận khí của các con giáp Tý, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất từ 9/3/2026

Dự báo thay đổi trong vận khí của các con giáp Tý, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất từ 9/3/2026

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo về sự thay đổi vận khí của các con giáp Tý, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất.

Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ tiềm năng của một đứa trẻ: 4 con số dễ làm nên nghiệp lớn

Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ tiềm năng của một đứa trẻ: 4 con số dễ làm nên nghiệp lớn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi, số cuối của ngày sinh Âm lịch có thể phần nào phản ánh khí chất và tiềm năng của một con người.

Những con giáp có đầu óc làm ăn: Đi đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền

Những con giáp có đầu óc làm ăn: Đi đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, những con giáp dưới đây thường có lợi thế nổi bật trong việc làm ăn, khiến con đường làm giàu trở nên thuận lợi hơn so với nhiều người khác.

Hộ chiếu gắn chip điện tử và hộ chiếu không gắn chip có gì khác nhau?

Hộ chiếu gắn chip điện tử và hộ chiếu không gắn chip có gì khác nhau?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Hộ chiếu (passport) là giấy tờ cá nhân không thể thiếu với những ai có nhu cầu xuất nhập cảnh. Vậy hộ chiếu gắn chip điện tử (e-passport) và hộ chiếu không gắn chip điện tử có gì khác nhau?

3 con giáp vận may tươi sáng, tiền bạc rủng rỉnh, gặt hái thành công bất ngờ từ ngày 9/3

3 con giáp vận may tươi sáng, tiền bạc rủng rỉnh, gặt hái thành công bất ngờ từ ngày 9/3

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, dưới đây là 3 con giáp vận may tươi sáng, tiền bạc rủng rỉnh, gặt hái thành công bất ngờ sau ngày lễ 8/3.

