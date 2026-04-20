'Alo đây là…', cuộc gọi bất ngờ đưa nghệ sĩ lên sóng VTV3

Một cuộc gọi bất ngờ, một chiếc điện thoại đầy “bí mật” và những câu chuyện chưa từng được kể, đó là cách "Alo đây là…" định vị mình giữa các chương trình giải trí đang ngày càng quen thuộc với khán giả. Không đi theo chương trình talk show truyền thống, "Alo đây là…" chọn chiếc điện thoại làm “chìa khóa” mở ra thế giới của mỗi nghệ sĩ.

Từ những cuộc gọi, tin nhắn, ứng dụng quen thuộc, khán giả sẽ khám phá hành trình, cảm xúc và cả những góc khuất phía sau ánh đèn sân khấu. Mỗi tập là một cuộc trò chuyện không kịch bản có sẵn, các nghệ sĩ xuất hiện đúng như họ ngoài đời: gần gũi, tự nhiên và nhiều khi đầy bất ngờ.

MC Khánh Vy dẫn Chương trình "Alo đây là…" lên sóng vào tháng 5 trên VTV3. Ảnh VTV

Theo BTV Đặng Hương, chương trình tập trung vào những gương mặt trẻ, tài năng, như một “điểm chạm” để công chúng khám phá những cái tên mới trước khi họ thực sự bùng nổ. Format của chương trình được chia thành nhiều lớp nội dung linh hoạt. Mở đầu là một cuộc gọi trực tiếp tạo tình huống bất ngờ, kéo nghệ sĩ vào câu chuyện ngay lập tức. Tiếp đó là phần khai thác những cuộc gọi nơi trạng thái cảm xúc được cụ thể hóa bằng những tình huống quen thuộc như vui, buồn, áp lực hay xúc động.

Là format thuần Việt, "Alo đây là…" có tiêu chí nhanh, vui, khai thác nghệ sĩ trực diện và với những câu chuyện rất độc lạ bên trong chiếc điện thoại của nghệ sĩ. Ngoài ra, khán giả còn được tiếp cận những công nghệ mới nhất và cách dùng công nghệ an toàn và có ích.

Chương trình sẽ là cuộc gặp gỡ với các nghệ sĩ trong không khí vui vẻ, năng động. Ảnh VTV

Bên cạnh cuộc trò chuyện, chương trình còn đan xen các phần giao lưu với khán giả tại trường quay, tạo nên nhịp điệu trẻ trung và giàu tương tác. Những câu hỏi trực diện, phản hồi tức thời giúp không khí luôn giữ được sự tươi mới, đúng tinh thần của một thế hệ nghệ sĩ năng động.

Sau tất cả những cuộc gọi, âm nhạc trở thành sự kết nối cuối cùng, đưa nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả bằng chính điều họ làm tốt nhất. Dẫn dắt chương trình là MC Khánh Vy với phong cách trẻ trung, thông minh và giàu cảm xúc. MC Khánh Vy giữ vai trò như một người bạn đồng hành, khéo léo gợi mở để nghệ sĩ thoải mái bộc lộ bản thân, từ khoảnh khắc hài hước đến những chia sẻ sâu lắng.

Trong tập đầu tiên, chương trình mở màn bằng một cuộc gọi bất ngờ với nghệ sĩ Vy Vy, tạo nên tình huống tự nhiên và giàu năng lượng, hé lộ rõ nét tinh thần mà "Alo đây là…" theo đuổi: chân thật, gần gũi và không khoảng cách.

