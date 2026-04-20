Quỳnh Kool nói gì trước tranh cãi khóc quá nhiều trên phim?

Bộ phim "Bước chân vào đời" đã đi vào chặng cuối, nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả xem truyền hình. Bộ phim nói về hoàn cảnh gia đình của Thương (Quỳnh Kool), bố mẹ mất nên phải chăm lo cho các em, vừa vất vả mưu sinh, vừa là trụ cột gia đình. Sau các tập phim đã được phát sóng, vai diễn của Quỳnh Kool được chú ý bởi các diễn biến trong phim đều xoay quanh nhân vật chính này.

Đã có nhiều lời khen ngợi về sự thăng hạng trong diễn xuất, màn "lột xác" đáng ghi nhận của Quỳnh Kool. Nữ diễn viên đang thể hiện một phong độ diễn xuất ổn định và có chiều sâu trong "Bước chân vào đời". Những giọt nước mắt của Thương khiến khán giả cảm động bởi ẩn sâu trong đó là tình yêu thương của cô với các em của mình...

Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1995 cũng đối mặt với không ít ý kiến trái chiều từ khán giả khi cho rằng nhân vật của cô "khóc quá nhiều" trên màn ảnh. Kịch bản liên tục đẩy nhân vật chính vào vòng lặp quen thuộc là chịu đựng và chìm trong nước mắt. Chính sự lặp lại này khiến người xem cảm thấy câu chuyện rơi vào vòng luẩn quẩn, càng xem càng nặng nề.

Cảnh khóc của Quỳnh Kool trong "Bước chân vào đời" gây xúc động, nhưng cũng gặp ý kiến trái chiều vì xuất hiện quá nhiều. Ảnh VTV

Chia sẻ trên Thời báo VTV về vai chính - Thương trong "Bước chân vào đời", Quỳnh Kool cho biết, đã từ rất lâu rồi cô mới có một vai diễn tâm đắc từ khi tiếp cận kịch bản. Trước ý kiến nhiều khán giả cho rằng Thương khóc quá nhiều. Chia sẻ về điều này, Quỳnh Kool cho biết, trước khi bấm máy, cô và đạo diễn cùng ekip đã ngồi phân tích rất rõ: Thương là một nhân vật sống rất nội tâm và chịu tổn thương.

Quỳnh Kool giải thích, đó chính là cái nghèo và cái khổ đã khắc sâu, hằn sâu vào trong suy nghĩ của cô ấy, khiến cho cô ấy lúc nào cũng phải gồng mình lên thôi. Có thể quý vị khán giả cảm thấy nhân vật Thương đang khóc quá nhiều nhưng nó là diễn biến tâm lý của một cô gái chịu tổn thương ngay từ khi còn bé - mất cha mất mẹ, phải một mình cố gắng.

"Những giọt nước mắt của cô ấy không phải chỉ là khóc vì là nhà mình nghèo, nhà mình khổ mà cô ấy còn khóc vì những uất ức, tủi thân. Có quá nhiều thứ xung quanh bủa vây cô ấy và cô ấy lại là người hay suy nghĩ cho nên mới dẫn đến những giọt nước mắt rơi" - Quỳnh Kool chia sẻ thêm.

Theo Quỳnh Kool, nhân vật khóc là do thân phận nghèo khó, vì uất ức bủa vây. Ảnh VTV

Bên cạnh đó, Quỳnh Kool tin rằng cũng có những khán giả đã đồng cảm và luôn yêu mến nhân vật Thương. "Mình cũng đọc được những bình luận rất nhiều khán giả đã khóc theo nhân vật của mình, thậm chí còn có những khán giả bình luận rằng chưa thấy Thương khóc mà khán giả đã khóc rồi. Đó cũng đã là một thành công và một niềm hạnh phúc đối với mình", nữ diễn viên chia sẻ.

Quỳnh Kool tiết lộ nhận được nhiều tình cảm của khán giả với nhân vật Thương. Ảnh VTV

Tiết lộ về cảnh quay ấn tượng nhất, Quỳnh Kool khẳng định cô đã sống trong nhân vật chứ không phải là còn là Quỳnh Kool nữa nên phân đoạn nào cô cũng rất ấn tượng, bởi vì nó chính là cuộc sống của Thương, là những quãng thời gian mà cô ấy phải trải qua. Quỳnh Kool ấn tượng nhất với trường đoạn với Quân (Huỳnh Anh) đi chơi trước khi chính thức chia tay.

