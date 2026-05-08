Nghỉ hưu sớm để hưởng thụ khi đang kiếm hơn 115 triệu/tháng, người đàn ông nhanh chóng hối hận

Quyết định nghỉ hưu sớm khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp

Ở thời điểm nhiều người vẫn miệt mài tìm kiếm cơ hội thăng tiến, Trương Vĩ, quản lý cấp cao tại một công ty công nghệ có vốn nước ngoài ở Thượng Hải (Trung Quốc), lại lựa chọn nghỉ hưu sớm.

Suốt gần 20 năm làm việc, anh tích lũy được khoản tài chính đáng kể, sở hữu nhà cửa ổn định và cho rằng mình đã đủ điều kiện để rời khỏi guồng quay công việc áp lực.

Với Trương Vĩ, nghỉ hưu sớm đồng nghĩa với việc được sống chậm, tận hưởng những điều bản thân từng bỏ lỡ.

Trước khi nghỉ việc, anh có thu nhập khoảng 30.000 NDT/tháng, tương đương hơn 115 triệu đồng. Công việc mang lại địa vị xã hội, mức sống tốt và tương lai ổn định, nhưng đổi lại là áp lực kéo dài nhiều năm.

Những buổi họp xuyên đêm, các dự án liên tục và cường độ làm việc cao khiến sức khỏe của anh suy giảm đáng kể.

Khi phong trào "tự do tài chính" và "nghỉ hưu sớm" lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc, Trương Vĩ bắt đầu bị thuyết phục bởi ý tưởng rời bỏ công việc từ sớm.

Anh cho rằng mình đã có đủ tiền tiết kiệm để sống thoải mái phần đời còn lại nên quyết định nghỉ việc để "sống cho bản thân".

Chỉ vài tháng sau khi nghỉ hưu sớm, Trương Vĩ bắt đầu nhận ra những thay đổi lớn trong cách chi tiêu.

Những tháng đầu nghỉ hưu sớm đầy hào hứng

Khoảng thời gian đầu sau khi nghỉ hưu sớm thực sự khiến Trương Vĩ cảm thấy nhẹ nhõm.

Không còn thức dậy từ sáng sớm để xử lý email hay lao vào các cuộc họp căng thẳng, anh dành nhiều thời gian hơn cho sức khỏe và sở thích cá nhân.

Người đàn ông trung niên bắt đầu tập thể dục đều đặn, đọc sách, đi du lịch ngắn ngày cùng vợ và thử học những điều mới như pha cà phê hay chụp ảnh.

Anh thậm chí còn dự định mở blog chia sẻ về lối sống chậm và hành trình nghỉ hưu sớm của mình.

Trong suy nghĩ của Trương Vĩ lúc ấy, đây chính là cuộc sống lý tưởng mà anh đã đánh đổi nhiều năm làm việc vất vả để có được.

Nghỉ hưu sớm nhưng chi tiêu lại tăng nhanh ngoài dự tính

Niềm vui ban đầu không kéo dài quá lâu. Chỉ vài tháng sau khi nghỉ hưu sớm, Trương Vĩ bắt đầu nhận ra những thay đổi lớn trong cách chi tiêu.

Khi còn đi làm, phần lớn thời gian của anh gắn với văn phòng nên sinh hoạt khá đơn giản và ổn định. Nhưng khi ở nhà toàn thời gian, anh có xu hướng ra ngoài nhiều hơn, tham gia nhiều hoạt động hơn và cũng tiêu tiền nhiều hơn trước.

Từ các khoản ăn uống, mua sắm, du lịch cho đến chi phí học các lớp kỹ năng mới đều tăng lên đáng kể. Theo lời Trương Vĩ, anh không ngờ tốc độ "đốt tiền" lại nhanh đến như vậy.

Sau khoảng nửa năm nghỉ hưu sớm, anh bắt đầu cảm thấy áp lực tài chính rõ rệt hơn dù trước đó từng tin rằng khoản tiết kiệm của mình là hoàn toàn đủ sống.

Cú sốc lớn nhất của nghỉ hưu sớm không phải tiền bạc

Điều khiến Trương Vĩ khó thích nghi nhất sau khi nghỉ hưu sớm lại không nằm ở tài chính mà là tâm lý.

Khi không còn công việc, anh dần đánh mất cảm giác về vai trò xã hội của bản thân. Trước đây, anh là quản lý cấp cao, mỗi ngày đều bận rộn trao đổi công việc với đồng nghiệp và đối tác. Nhưng sau khi nghỉ việc, những mối quan hệ ấy dần thưa thớt.

Bạn bè cùng tuổi vẫn tất bật với công việc trong khi anh lại trở nên rảnh rỗi. Những cuộc trò chuyện cũng ít dần vì không còn nhiều điểm chung.

Ở nhà nhiều hơn còn khiến các khác biệt trong sinh hoạt gia đình lộ rõ. Từ chuyện chi tiêu, giờ giấc cho tới những vấn đề nhỏ nhặt thường ngày cũng dễ phát sinh mâu thuẫn.

Trương Vĩ thừa nhận anh đã đánh giá quá thấp việc thích nghi với cuộc sống nghỉ hưu sớm.

Thừa nhận bài học đắt giá sau khi nghỉ hưu sớm

Sau 1 năm rời bỏ công việc, Trương Vĩ nhìn lại quyết định nghỉ hưu sớm với tâm thế thực tế hơn nhiều.

Anh cho rằng nghỉ hưu sớm không đơn thuần là có đủ tiền tiết kiệm mà còn liên quan đến tâm lý, mục tiêu sống, các mối quan hệ xã hội và khả năng duy trì kỷ luật cá nhân.

Theo anh, nhiều người thường lý tưởng hóa cuộc sống tự do mà quên mất rằng công việc không chỉ mang lại thu nhập, mà còn tạo ra cảm giác giá trị và sự kết nối xã hội.

Hiện tại, Trương Vĩ đang cân nhắc quay lại thị trường lao động theo hình thức bán thời gian hoặc tham gia các dự án tư vấn ngắn hạn để duy trì nhịp sống ổn định hơn.

Câu chuyện của người đàn ông này cũng phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến tại Trung Quốc, nơi nhiều người trẻ và trung niên theo đuổi mục tiêu nghỉ hưu sớm để thoát khỏi áp lực công việc.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nếu không có sự chuẩn bị toàn diện về tài chính lẫn tinh thần, cuộc sống sau khi nghỉ hưu sớm có thể khắc nghiệt hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

"Nếu được quay lại thời điểm đó, có lẽ tôi sẽ chậm lại một chút và tính toán kỹ hơn", Trương Vĩ chia sẻ. "Tôi từng nghĩ chỉ cần có đủ tiền thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết, nhưng hóa ra không đơn giản như vậy."

Theo Sohu