Camera trong nhà vô tình phơi bày vụ ngoại tình gây sốc giữa con dâu và bố chồng

Phát hiện chuyện ngoại tình qua camera giám sát trẻ em

Một người đàn ông tại Xứ Wales (Anh) rơi vào cú sốc lớn khi phát hiện vợ ngoại tình với chính bố ruột của mình thông qua camera giám sát trẻ em trong nhà. Câu chuyện éo le nhanh chóng gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Theo đó, Declan Fuller (22 tuổi) sống cùng vợ là Stephanie và con gái nhỏ Willow tại Treherbert, Rhondda (Xứ Wales). Cuộc sống gia đình tưởng như bình yên cho đến khi Darren, bố ruột của Declan, chuyển đến sống chung từ tháng 9/2022.

Bi kịch bắt đầu khi Declan vô tình phát hiện dấu hiệu ngoại tình giữa vợ và bố mình thông qua camera giám sát đặt trong nhà để theo dõi con gái nhỏ.

Trong một ngày đang làm việc, anh mở camera kiểm tra tình hình của con thì bất ngờ nhìn thấy vợ bước vào phòng ngủ của bố chồng.

Theo lời kể của Declan, cả hai có những hành động thân mật khiến anh nghi ngờ họ đang có mối quan hệ ngoài luồng.

"Làm sao bố tôi có thể làm điều đó với chính con trai mình? Tôi thực sự không thể tin nổi", anh đau đớn chia sẻ.

Declan Fuller sốc nặng sau khi phát hiện vụ ngoại tình giữa bố đẻ và vợ mình.

Người chồng suy sụp vì bị phản bội bởi cả vợ và bố

Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng trên, Declan lập tức trở về nhà để đối chất. Anh đưa ra bằng chứng và yêu cầu vợ cùng bố giải thích rõ ràng.

Tuy nhiên, cả Stephanie và Darren đều phủ nhận chuyện ngoại tình. Hai người khẳng định họ chỉ ở trong phòng để xem phim cùng nhau và không làm điều gì sai trái.

Dẫu vậy, lời giải thích này không thể khiến Declan nguôi giận. Anh cho biết bản thân cảm thấy bị phản bội nghiêm trọng bởi cả người vợ đầu ấp tay gối lẫn chính cha ruột của mình.

Không chấp nhận tiếp tục cuộc hôn nhân trong hoàn cảnh đó, người đàn ông 22 tuổi nhanh chóng quyết định ly hôn.

"Tôi đau đớn vì bị phản bội bởi những người thân nhất. Nhưng có lẽ tôi sẽ tốt hơn khi không còn họ bên cạnh", anh tâm sự.

Người vợ phủ nhận chuyện ngoại tình sau khi ly hôn

Trong khi đó, Stephanie lại có cách giải thích khác về mối quan hệ với bố chồng cũ. Cô cho rằng bản thân không hề ngoại tình trong thời gian còn chung sống với Declan.

Theo Stephanie, cô và Darren chỉ bắt đầu thân thiết khoảng một tuần sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ. Tuy nhiên, lời thanh minh này vẫn khiến nhiều người nghi ngờ bởi thời điểm mọi chuyện diễn ra quá sát nhau.

Vụ việc nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng dù mối quan hệ bắt đầu trước hay sau ly hôn thì đây vẫn là câu chuyện khó chấp nhận về mặt đạo đức gia đình.

Stephanie mang thai đôi với bố chồng sau khi ly hôn chồng.

Mối quan hệ gia đình trở nên "oái oăm" sau vụ ngoại tình

Điều khiến Declan càng thêm đau lòng là việc anh mới biết tin vợ cũ đang mang thai đôi với chính bố ruột của mình.

Thông tin này khiến cấu trúc gia đình trở nên cực kỳ phức tạp. Hai đứa trẻ sắp chào đời vừa là em cùng cha khác mẹ của Declan, đồng thời cũng là em cùng mẹ khác cha của con gái anh.

Không dừng lại ở đó, Darren hiện vừa đóng vai trò là ông nội, vừa là cha dượng của cháu gái mình.

"Tôi cảm thấy thương cho những đứa trẻ vì chúng sẽ lớn lên trong một gia đình quá hỗn loạn", Declan chia sẻ.

Cộng đồng mạng phẫn nộ trước vụ ngoại tình gây sốc

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự ngỡ ngàng trước vụ ngoại tình hiếm gặp này.

Phần lớn ý kiến đều chỉ trích hành động của người vợ và bố chồng vì cho rằng họ đã phá vỡ những giới hạn đạo đức trong gia đình.

Nhiều người nhận định đây không chỉ là cú sốc đối với người chồng mà còn để lại tổn thương lâu dài cho các thành viên khác, đặc biệt là những đứa trẻ liên quan trong câu chuyện.

10 vấn đề trong hôn nhân dễ dẫn đến ngoại tình

Ngoại tình thường không xuất hiện đột ngột mà bắt nguồn từ những rạn nứt âm thầm trong hôn nhân. Theo các chuyên gia tâm lý, nếu mối quan hệ tồn tại những vấn đề dưới đây trong thời gian dài, nguy cơ xuất hiện người thứ ba sẽ cao hơn.

Đời sống tình dục không thỏa mãn là nguyên nhân phổ biến dẫn đến ngoại tình. Ảnh minh họa

Thiếu kết nối cảm xúc

Khi vợ chồng không còn chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu nhau, khoảng cách tình cảm sẽ ngày càng lớn. Nhiều người vì cô đơn nên tìm kiếm sự đồng cảm từ bên ngoài.

Không hòa hợp chuyện chăn gối

Đời sống tình dục không thỏa mãn là nguyên nhân phổ biến dẫn đến ngoại tình. Sự khác biệt về nhu cầu hoặc thiếu gần gũi lâu ngày dễ khiến mối quan hệ rạn nứt.

Cảm thấy không được trân trọng

Khi một người liên tục bị xem nhẹ, thiếu quan tâm hoặc không được ghi nhận, họ dễ tìm kiếm sự công nhận từ người khác.

Giao tiếp kém

Nhiều cặp đôi sống chung nhưng không còn trò chuyện thật lòng. Việc thiếu giao tiếp dễ gây hiểu lầm, lạnh nhạt và đẩy hôn nhân vào khủng hoảng.

Thường xuyên cãi vã

Xung đột kéo dài nhưng không được giải quyết khiến cả hai mệt mỏi, mất kết nối và dễ nảy sinh suy nghĩ tìm kiếm sự bình yên ở nơi khác.

Bạo hành tinh thần hoặc thể chất

Những mối quan hệ có kiểm soát, xúc phạm hay bạo lực thường khiến lòng tin bị phá vỡ, làm tăng nguy cơ ngoại tình hoặc đổ vỡ.

Sống xa nhau quá lâu

Khoảng cách địa lý cùng sự thiếu gắn bó thường xuyên có thể khiến nhiều người cảm thấy cô đơn và dễ rung động trước người khác.

Áp lực cuộc sống

Căng thẳng vì tài chính, công việc hoặc con cái khiến nhiều cặp đôi quên chăm sóc cảm xúc cho nhau, từ đó làm tình cảm nhạt dần.

Sự nhàm chán trong hôn nhân

Một số người ngoại tình vì muốn tìm cảm giác mới mẻ sau thời gian dài sống trong mối quan hệ đơn điệu.

Lòng tự trọng thấp

Những người thiếu tự tin thường muốn tìm kiếm sự chú ý và cảm giác được khao khát từ người khác để khẳng định giá trị bản thân.

Theo Nypost/Powerofpositivity