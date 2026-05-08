Cụ ông 80 tuổi khoe bạn gái kém 40 tuổi, nói một câu gây chú ý về tuổi già

Nỗi lo tuổi già của những người không có con

Ngày càng nhiều người lựa chọn không sinh con hoặc sinh con muộn, nhưng khi bước vào tuổi già, không ít người bắt đầu đối mặt với nỗi lo thiếu người chăm sóc, bầu bạn.

Tại Thụy Sĩ, tỷ lệ sinh liên tục giảm khi nhiều phụ nữ ưu tiên học vấn, sự nghiệp hoặc chưa tìm được bạn đời phù hợp. Ngoài ra, chi phí nuôi con quá cao cũng khiến nhiều gia đình e ngại chuyện sinh nở.

Trung bình, việc nuôi một đứa trẻ ở đây tiêu tốn khoảng 2.005 USD/tháng, tương đương gần 49 triệu đồng. Các khoản chi còn phụ thuộc vào thu nhập, nơi ở, lối sống và sự hỗ trợ từ gia đình.

Tuy nhiên, việc không có con cũng kéo theo nhiều áp lực khi bước vào tuổi già, đặc biệt là nguy cơ không có người thân bên cạnh chăm sóc lúc đau ốm.

Cụ ông 80 tuổi chọn cách riêng để bớt cô đơn tuổi già

Ông Walter Schütz từng mong muốn có con nhưng vợ ông lại không đồng ý. Sau khi vợ qua đời cách đây 5 năm, ông sống một mình ở tuổi 80.

"Tôi có nhiều người bạn không có con. Họ chỉ ở nhà và chờ người khác đến giúp đỡ. Nhưng tôi thì khác", ông chia sẻ.

Ông tiết lộ suốt một năm qua, mình thường xuyên gặp gỡ một phụ nữ trẻ dưới 40 tuổi. Chính mối quan hệ này giúp ông cảm thấy cuộc sống tuổi già bớt cô đơn.

Theo ước tính, hiện có khoảng 150.000 người cao tuổi tại Thụy Sĩ không có người thân chăm sóc và con số này dự kiến còn tăng mạnh trong tương lai.

Tuổi già không chỉ cần tiền mà còn cần người đồng hành

Tại Thụy Sĩ, hệ thống chăm sóc người già từ lâu dựa trên quan niệm con cái sẽ chăm sóc cha mẹ khi về già. Bảo hiểm có thể hỗ trợ chi phí y tế, nhưng những việc thường ngày như mua sắm, đi lại, quản lý tài chính hay chăm sóc tinh thần vẫn chủ yếu cần người thân.

Một người cao tuổi từng đặt câu hỏi: "Ai sẽ đi mua đồ giúp tôi, đưa tôi đến các cuộc hẹn hay chăm sóc thú cưng khi tôi nhập viện?".

Bà Patricia Schnyder, 71 tuổi, cũng không có con và mất chồng đã 10 năm. Sau cú ngã cầu thang khiến bà phải ngồi xe lăn suốt thời gian dài, bà mới cảm nhận rõ sự khó khăn của tuổi già khi thiếu người thân bên cạnh.

May mắn là mạng lưới bạn bè đã giúp bà mua sắm, làm vườn và thường xuyên đến trò chuyện.

"Tôi rất biết ơn họ. Khi mình chủ động nói ra nhu cầu, mọi người cũng dễ hỗ trợ hơn", bà chia sẻ.

Biến cố khiến cụ ông suy nghĩ nhiều hơn về tuổi già

Ông Walter Schütz từng có quãng thời gian chăm sóc người vợ mắc u não gần như 24/24 giờ trước khi bà qua đời.

Biến cố này khiến ông suy nghĩ nhiều hơn về tuổi già của chính mình. Ông từng cân nhắc chuyển sang căn hộ nhỏ phù hợp hơn nhưng vẫn lo lắng trước sự thay đổi.

Hiện nay, Thụy Sĩ đang xem xét các chính sách hỗ trợ tốt hơn cho người cao tuổi cần chăm sóc đặc biệt, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Carlo Knöpfel cho biết người già không có người thân thường gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt khi phải thuê dịch vụ hỗ trợ bên ngoài với chi phí đắt đỏ.

Dù vậy, ông Walter Schütz vẫn giữ tinh thần lạc quan. Ông cho biết mình có nhiều bạn bè và cả "bạn gái trẻ" đồng hành trong cuộc sống tuổi già.

Khi được hỏi đó là bạn gái hay con gái nuôi, ông mỉm cười đáp: "Có lẽ là cả hai".