4 con giáp nữ hay cáu nhưng chồng 'mê như điếu đổ', đi đâu cũng tự hào
GĐXH - Theo quan niệm tử vi, có những con giáp nữ tuy nóng tính, dễ bốc đồng khi yêu nhưng lại rất có phúc khí, luôn được nửa kia nâng niu, trân trọng.
Con giáp Dần: Cá tính mạnh nhưng cực kỳ vượng chồng
Phụ nữ con giáp Dần nổi tiếng là người thẳng thắn, mạnh mẽ và đầy năng lượng. Họ yêu hết mình, sống nhiệt tình nhưng cũng rất dễ nóng giận khi cảm xúc bị đẩy lên cao.
Dù vậy, nữ tuổi Dần lại là mẫu phụ nữ giỏi giang, độc lập và có trách nhiệm với gia đình.
Sau kết hôn, nhiều người sẵn sàng gác lại đam mê cá nhân để chăm lo cho tổ ấm, trở thành hậu phương vững chắc cho chồng.
Điểm đặc biệt của con giáp này là càng kết hôn lâu càng giúp sự nghiệp của chồng thăng tiến. Họ được xem là kiểu phụ nữ "vượng phu", mang lại may mắn và tài lộc cho gia đình.
Dù đôi lúc nóng nảy, nói năng thẳng như ruột ngựa nhưng sự chu đáo, hết lòng vì chồng con khiến đối phương càng thêm yêu thương và nể trọng.
Con giáp Dậu: Nóng tính nhưng sống tình cảm, biết hy sinh
Nữ tuổi Dậu thường không quá quyết đoán nhưng lại chăm chỉ, chịu khó và sống rất có trách nhiệm trong tình yêu lẫn hôn nhân.
Họ là kiểu phụ nữ tuy dễ nổi nóng nhưng không để bụng lâu, đặc biệt luôn đặt gia đình lên hàng đầu.
Người tuổi Dậu còn được đánh giá là khéo quán xuyến việc nhà, biết đối nhân xử thế và giữ gìn nền nếp gia phong.
Theo tử vi, đây là một trong những con giáp nữ có số vượng phu ích tử rõ rệt. Sau khi kết hôn, họ có thể hỗ trợ chồng rất nhiều trong công việc, giúp gia đình ngày càng ổn định về tài chính.
Tính tình thẳng thắn đôi khi khiến nữ tuổi Dậu dễ làm người khác chạnh lòng, nhưng chính sự chân thành, tốt bụng lại giúp họ được mọi người yêu quý. Cũng vì vậy mà chồng thường rất chiều chuộng và bao dung với những lúc nóng nảy của họ.
Con giáp Mùi: Bên ngoài mềm mỏng, bên trong mạnh mẽ
Phụ nữ con giáp Mùi thường tạo cảm giác hiền lành, nhẹ nhàng nhưng thực tế lại là người có cá tính riêng khá mạnh.
Họ sống tình cảm, biết trước biết sau nhưng khi tức giận cũng rất dễ bộc lộ cảm xúc.
Điểm đáng quý của nữ tuổi Mùi là sự chân thành và tinh thần trách nhiệm cao. Họ có khả năng cân bằng giữa công việc và gia đình, vừa độc lập tài chính vừa biết chăm lo cho tổ ấm.
Sau kết hôn, vận khí của người tuổi Mùi thường giúp chồng thuận lợi hơn trong sự nghiệp.
Đây cũng là con giáp được quý nhân hỗ trợ nhiều nên cuộc sống khá may mắn, dễ gặp cơ hội tốt về tiền bạc.
Dù nóng tính nhưng phụ nữ con giáp Mùi thường "giận nhanh quên nhanh", ít khi để bụng hay tính toán thiệt hơn.
Chính sự đơn giản, sống thật lòng khiến họ luôn được người bên cạnh yêu thương và nhường nhịn.
Con giáp Tý: Thông minh, cá tính nên càng khiến chồng mê mẩn
Nữ tuổi Tý là mẫu phụ nữ nhanh nhạy, thông minh và rất biết cách vun vén cho tương lai. Họ không thích dựa dẫm mà luôn cố gắng tự chủ về tài chính cũng như cuộc sống.
Trong chuyện tình cảm, phụ nữ con giáp Tý khá cảm tính, dễ nổi nóng khi không vừa ý. Nhiều lúc sự bốc đồng khiến họ nói ra những lời làm đối phương chạnh lòng.
Tuy nhiên, phía sau vẻ nóng nảy ấy lại là một người phụ nữ rất thương chồng, hết lòng vì gia đình.
Khi kết hôn, nữ tuổi Tý thường biết cách hỗ trợ và đồng hành cùng chồng trong cuộc sống. Họ sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Theo tử vi, đây là con giáp nữ có vận quý nhân khá mạnh, càng về hậu vận càng sung túc.
Nhờ sự tháo vát, đảm đang và chân thành, họ thường được chồng yêu chiều, coi trọng dù tính khí đôi khi thất thường.
Nóng tính không đáng sợ, quan trọng là biết yêu thương
Thực tế, không phải phụ nữ nóng tính đều khiến hôn nhân mệt mỏi. Nhiều người tuy dễ cáu giận nhưng sống chân thành, hết lòng vì gia đình nên vẫn được chồng yêu thương và trân trọng.
4 con giáp nữ trên thường có điểm chung là mạnh mẽ, thẳng thắn và giàu trách nhiệm. Chính sự chân thành cùng khả năng vun vén đã giúp họ trở thành "nóc nhà" đặc biệt trong mắt nửa kia.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Camera trong nhà vô tình phơi bày vụ ngoại tình gây sốc giữa con dâu và bố chồngGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Người chồng trẻ phát hiện vợ mình có quan hệ tình cảm với chính bố ruột của anh. Câu chuyện ngoại tình éo le khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.
Nhiều người về già mới hiểu: Con cái lấy đi 3 điều này, gia đình khó còn êm ấmGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Về già, nhiều người luôn nghĩ rằng chỉ cần hy sinh nhiều hơn cho con cháu thì gia đình sẽ yên ấm. Nhưng thực tế, có những điều khiến tình thân rạn nứt mà nhiều người chỉ nhận ra khi đã quá muộn.
Nhiều phụ nữ càng ghen càng thua vì không nhận ra 3 chiêu tâm lý của 'tiểu tam'Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước
GĐXH - Không ít phụ nữ rơi vào trạng thái mất kiểm soát khi phát hiện có người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, nhiều “tiểu tam” thường sử dụng những cách hành xử mang tính khiêu khích cảm xúc, khiến chính thất càng nóng giận càng dễ rơi vào thế bất lợi.
Những cung hoàng đạo sống tùy hứng, cẩu thả nhưng lại cực thảnh thơiGia đình - 6 giờ trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, mỗi chòm sao đều có cách sống và làm việc rất khác nhau. Có người kỹ tính, cẩn thận, nhưng cũng có người dễ mắc sai sót vì tính cách vô tư, bất cẩn.
Nghỉ hưu sớm để hưởng thụ khi đang kiếm hơn 115 triệu/tháng, người đàn ông nhanh chóng hối hậnGia đình - 9 giờ trước
GĐXH - Chỉ sau 1 năm nghỉ hưu sớm, anh phải thừa nhận thực tế khác xa tưởng tượng.
Phụ nữ sau tuổi 55 muốn gia đình êm ấm: Đừng bao giờ từ chối chồng 4 điều nàyChuyện vợ chồng - 9 giờ trước
GĐXH - Bước qua tuổi 55, nhiều phụ nữ tưởng rằng hôn nhân đã "an bài", tình cảm vợ chồng cũng bền vững. Thế nhưng, chính ở giai đoạn này, sự cô đơn, khoảng cách và cảm giác bị bỏ quên lại dễ len lỏi nhất.
Nhiều người yêu mãi vẫn khổ vì thiếu 3 'hạt giống' này trong tình yêuChuyện vợ chồng - 20 giờ trước
GĐXH - Không phải cứ yêu sâu đậm là sẽ đi cùng nhau thật lâu. Theo các chuyên gia tâm lý, nhiều mối quan hệ dần rạn nứt vì thiếu 3 điều tưởng nhỏ bé nhưng lại quyết định cảm giác hạnh phúc và sự bền vững trong tình yêu.
Đi ăn khuya cùng tiểu tam, người đàn ông ngoại tình không ngờ gặp bi kịch cuối đờiChuyện vợ chồng - 20 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông ngoại tình yêu cầu người tình chở mình đi ăn khuya rồi dẫn đến bi kịch.
4 dấu hiệu báo trước 'vận đen' đang tới gần, nhiều người nhận ra thì đã muộnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trên thực tế, trước khi "vận đen" kéo tới, nhiều người thường trải qua hàng loạt biến động xung quanh mà chính họ cũng không nhận ra.
Top con giáp nam dễ ngoại tình nhấtGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nam vốn mang tính cách thích tự do, mê cảm giác mới lạ hoặc dễ bị tác động bởi cảm xúc nên nguy cơ ngoại tình cũng cao hơn người khác.
Càng lớn tuổi càng thấm: 3 'át chủ bài' quyết định cuộc sống về giàChuyện vợ chồng
GĐXH - Tuổi già không chỉ là câu chuyện tiền bạc hay sức khỏe. Có những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại quyết định bạn sống an yên hay cô đơn – và nhiều người chỉ nhận ra khi đã quá muộn.