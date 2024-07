Ăn rau muống xào tái có tốt?

Nhiều gia đình có thói quen ăn rau muống xào tái với mục đích để rau đỡ nát và ăn giòn hơn. Nhiều người còn thích món rau muống chẻ ăn sống, nộm rau muống hoặc xào tái rau, điều này đều tiềm ẩn nguy cơ bởi khi ăn thực phẩm tái sống, chưa đủ chín sẽ không tiêu diệt được hết ký sinh trùng, vi khuẩn, nguy cơ nhiễm bệnh, ngộ độc, tiêu chảy.

Thực tế, các loại rau trồng dưới đất, dưới nước như rau muống dễ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng, chưa kể nhiều nơi nước thải ô nhiễm hoặc được tưới bằng phân tươi. Ký sinh trùng này vào thành ruột và gây ra các chứng khó tiêu, dị ứng, đau bụng.

Ngoài ra, rau muống đứng đầu trong nhóm rau ăn lá có nguy cơ cao ngộ độc thực phẩm do thói quen nhiều người sử dụng hóa chất trong quá trình trồng trọt. Do đó khi ăn rau muống cần rửa sạch, nấu chín kỹ, nên lựa chọn mua rau muống có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo rau an toàn cho gia đình.

Để có một đĩa rau muống xào xanh mướt giữ được vitamin, thân giòn, chút lá non mềm mượt, vị ngon đậm đà, cần lưu ý các bí quyết sau đây.

Tuy có cách chế biến dễ dàng nhưng để xào được đĩa rau muống tỏi giòn ngon, xanh mướt thì không phải ai cũng làm được.

Bí quyết làm hỗn hợp nước sốt xào rao muống

Nước sốt phổ biến cho tất cả các món rau xào, có thể chuẩn bị sẵn rồi bảo quản ngăn mát tủ lạnh, dùng dần cho cả tháng, rất tiện lợi: Trộn dầu hào, đường, nước mắm, hạt nêm cùng chút nước. Sau đó, quấy đều cho tới khi tan hẳn và trở thành hỗn hợp sền sệt. Nếu thích ăn cay, có thể thêm tương ớt. Riêng với rau muống, rau khoai lang có thể thay thế dầu hào bằng mắm ruốc. Khuấy tan cùng các thành phần khác, để sẵn.



Rau muống là thực phẩm cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Bí quyết để rau xanh: Trụng sơ rau muống trước khi xào

Đổ nước vào nồi đun sôi cùng chút muối và dầu ăn (muối giữ màu xanh cho rau, còn dầu ăn làm cho bề mặt lá trở nên mềm mượt hơn). Khi nước sôi, nhanh tay cho rau muống (lần lượt từng mẻ nhỏ) vào chần/trụng sơ tầm 15 – 20 giây. Gắp chuyển ngay sang thau nước lạnh có đá vài phút. Nếu không có nước đá, có thể xả dưới vòi nước lạnh. Đừng nghĩ bước này mất thời gian, thực chất tiết kiệm thời gian xào rất nhiều, đặc biệt nước đá hãm nhiệt độ giúp rau tươi xanh, lại giòn cực kỳ hấp dẫn.



Cách xào rau muống để rau giòn, ngon

- Cho dầu ăn vào chảo nóng, thêm tỏi băm phi thơm. Sau đó, vặn lửa lớn, cho rau muống vào chảo đảo nhanh tay, thêm phần nước sốt đã chuẩn bị ở trên. Đảo đều rau cho thấm gia vị, chín đều trong 1-2 phút tùy lượng rau nhiều ít, nếm thử và điều chỉnh gia vị nếu thích.

- Tắt bếp, gắp rau muống xào ra đĩa, rắc phần tỏi đã chiên lên trên, thêm ớt nếu ăn được cay. Một số vùng miền rắc thêm đậu phộng (lạc) rang giã sơ, tóp mỡ giúp món ăn thêm chút bùi bùi, giòn rụm rất ngon.

Bí quyết vỗ dưa hấu biết được quả nào ngon ngọt GĐXH - Vỗ vào quả dưa hấu là một trong các mẹo chọn dưa hấu ngon mà nhiều người truyền tai nhau áp dụng, tại sao phương pháp này có hiệu quả?