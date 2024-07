Bí quyết vỗ dưa hấu biết được quả nào ngon ngọt

Bạn chỉ cần nhìn vào cuống dưa sẽ biết được độ chín của dưa. Nếu cuống dưa có màu xanh, nguyên nhân có thể là do dưa bị hái quá sớm khi còn chưa chín. Bạn dùng mắt nhìn thấy cuống dưa nhỏ và héo khô, càng xoăn lại càng tốt. Điều này thể hiện trái dưa đã chín rồi, quả dưa già nên sẽ rất ngon và ngọt. Tuy nhiên cần lưu ý quan sát kỹ vì có những quả dưa bị héo cuống do chết dây, nên đó có thể là quả dưa non chưa chín già, ăn sẽ rất nhạt.