Án tử cho nam thanh niên hạ sát 2 người trong cuộc hẹn với bạn gái cũ
GĐXH - Một cuộc hẹn với bạn gái cũ trong đêm cận Tết đã kết thúc bằng thảm kịch khiến 2 người tử vong. Nam thanh niên gây án bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình.
Ngày 28/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Văn Quyền (30 tuổi, trú xã Hải Châu, Nghệ An) về các tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào dịp cận Tết Nguyên đán 2025, khiến 2 người tử vong.
Theo cáo trạng, tối 26/1/2025, chị N.T.T.H. (19 tuổi, trú xã Hải Châu) đến khu vực đê ven biển để gặp Đinh Văn Quyền theo lời hẹn trước. Đi cùng chị H. có anh H.N.T. (19 tuổi) và một người bạn nữ.
Sau ít phút trò chuyện, chị H. cùng bạn ra về. Lúc này, Quyền điều khiển xe máy đuổi theo, yêu cầu chị H. quay lại nói chuyện, đồng thời có lời đe dọa đến người thân. Lo sợ, chị H. quay lại. Nhận thấy Quyền có dấu hiệu mang theo hung khí, anh T. yêu cầu cất dao, dẫn đến hai bên xảy ra xô xát.
Trong lúc mâu thuẫn, Quyền bất ngờ rút dao tấn công. Khi chị H. can ngăn, bị cáo đâm nhiều nhát vào nạn nhân. Thấy bạn gặp nguy hiểm, anh T. điều khiển xe máy lao vào Quyền để giải vây nhưng cũng bị đâm trọng thương. Anh T. bỏ chạy, song Quyền tiếp tục truy đuổi và điều khiển xe máy lao vào người. Gây án xong, bị cáo rời khỏi hiện trường và sau đó tự gây tai nạn.
Hậu quả, cả chị H. và anh T. tử vong do vết thương quá nặng, nhiều nhát dao trúng vào các vùng trọng yếu trên cơ thể.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Quyền khai từng có quan hệ tình cảm với chị H., sau khi chia tay phát sinh mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc nên hẹn gặp để nói chuyện, dẫn đến vụ việc.
Tham dự phiên tòa, bố của anh T. nghẹn ngào chia sẻ về nỗi mất mát mà gia đình phải gánh chịu suốt thời gian qua. Ông nói, con trai bị sát hại trong đau đớn, để lại nỗi đau không gì bù đắp. Về phần dân sự, gia đình không yêu cầu bồi thường thêm, chỉ mong HĐXX xét xử đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.
Người đại diện hợp pháp của chị H. đề nghị HĐXX xem xét, xét xử bị cáo đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật. Tại tòa, bà N.T.N., mẹ của chị H., cho biết, nạn nhân là con gái duy nhất trong gia đình. Bà N. cho biết, không biết về mối quan hệ tình cảm giữa bị cáo và con mình. "Hôm đó là ngày 27 Tết, khi cả gia đình đang chuẩn bị sum họp thì con gái tôi bị sát hại. Nỗi đau này không thể diễn tả bằng lời. Mong tòa xét xử bị cáo thật nghiêm khắc", bà N. nghẹn ngào nói.
Trước khi HĐXX vào nghị án, được nói lời sau cùng, bị cáo gửi lời xin lỗi tới gia đình hai bị hại, đồng thời bày tỏ mong muốn được khoan hồng để có cơ hội làm lại cuộc đời.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Quyền mức án tử hình về tội giết người và 1 năm 6 tháng tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chịu mức án tử hình.
