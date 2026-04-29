Án tử cho nam thanh niên hạ sát 2 người trong cuộc hẹn với bạn gái cũ

Thứ tư, 11:30 29/04/2026 | Pháp luật
GĐXH - Một cuộc hẹn với bạn gái cũ trong đêm cận Tết đã kết thúc bằng thảm kịch khiến 2 người tử vong. Nam thanh niên gây án bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình.

Ngày 28/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Văn Quyền (30 tuổi, trú xã Hải Châu, Nghệ An) về các tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào dịp cận Tết Nguyên đán 2025, khiến 2 người tử vong.

Theo cáo trạng, tối 26/1/2025, chị N.T.T.H. (19 tuổi, trú xã Hải Châu) đến khu vực đê ven biển để gặp Đinh Văn Quyền theo lời hẹn trước. Đi cùng chị H. có anh H.N.T. (19 tuổi) và một người bạn nữ.

Bị cáo Đinh Văn Quyền bị tuyên án tử hình.

Sau ít phút trò chuyện, chị H. cùng bạn ra về. Lúc này, Quyền điều khiển xe máy đuổi theo, yêu cầu chị H. quay lại nói chuyện, đồng thời có lời đe dọa đến người thân. Lo sợ, chị H. quay lại. Nhận thấy Quyền có dấu hiệu mang theo hung khí, anh T. yêu cầu cất dao, dẫn đến hai bên xảy ra xô xát.

Trong lúc mâu thuẫn, Quyền bất ngờ rút dao tấn công. Khi chị H. can ngăn, bị cáo đâm nhiều nhát vào nạn nhân. Thấy bạn gặp nguy hiểm, anh T. điều khiển xe máy lao vào Quyền để giải vây nhưng cũng bị đâm trọng thương. Anh T. bỏ chạy, song Quyền tiếp tục truy đuổi và điều khiển xe máy lao vào người. Gây án xong, bị cáo rời khỏi hiện trường và sau đó tự gây tai nạn.

Hậu quả, cả chị H. và anh T. tử vong do vết thương quá nặng, nhiều nhát dao trúng vào các vùng trọng yếu trên cơ thể.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Quyền khai từng có quan hệ tình cảm với chị H., sau khi chia tay phát sinh mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc nên hẹn gặp để nói chuyện, dẫn đến vụ việc.

Tham dự phiên tòa, bố của anh T. nghẹn ngào chia sẻ về nỗi mất mát mà gia đình phải gánh chịu suốt thời gian qua. Ông nói, con trai bị sát hại trong đau đớn, để lại nỗi đau không gì bù đắp. Về phần dân sự, gia đình không yêu cầu bồi thường thêm, chỉ mong HĐXX xét xử đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Người đại diện hợp pháp của chị H. đề nghị HĐXX xem xét, xét xử bị cáo đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật. Tại tòa, bà N.T.N., mẹ của chị H., cho biết, nạn nhân là con gái duy nhất trong gia đình. Bà N. cho biết, không biết về mối quan hệ tình cảm giữa bị cáo và con mình. "Hôm đó là ngày 27 Tết, khi cả gia đình đang chuẩn bị sum họp thì con gái tôi bị sát hại. Nỗi đau này không thể diễn tả bằng lời. Mong tòa xét xử bị cáo thật nghiêm khắc", bà N. nghẹn ngào nói.

Trước khi HĐXX vào nghị án, được nói lời sau cùng, bị cáo gửi lời xin lỗi tới gia đình hai bị hại, đồng thời bày tỏ mong muốn được khoan hồng để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Quyền mức án tử hình về tội giết người và 1 năm 6 tháng tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chịu mức án tử hình.

Lai Châu: Một phạm nhân bị tuyên án tử hình được ân giảm xuống tù chung thân

GĐXH - Mới đây, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chúc công bố quyết định một người bị kết án tử hình tại Trại tạm giam Công an tỉnh được ân giảm xuống hình phạt tù “chung thân”.

GĐXH - Một cá nhân tại Sầm Sơn bị xử phạt 15 triệu đồng và buộc trả lại tiền chênh lệch do thu phí gửi xe ô tô 200.000 đồng/lượt.

GĐXH - Nhận tin báo, Công an TP Hà Nội đã kịp thời có mặt, giải cứu một người phụ nữ bị chồng bạo hành tại phường Bạch Mai (Hà Nội).

GĐXH - Dù gác chắn đang bắt đầu hạ nhưng một tài xế ở Quảng Trị vẫn điều khiển phương tiện vượt qua đường sắt.

GĐXH - Lợi dụng vị trí công tác tại công ty tài chính, nắm rõ quy trình ký hợp đồng trực tuyến và thông tin của nhiều khách hàng, một đối tượng đã sử dụng thủ đoạn gian dối để tự ý lập hồ sơ vay tiền, phát hành thẻ tín dụng đứng tên người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang làm rõ vụ lập khống chứng từ đào tạo nghề xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam. Kế toán của trung tâm bị cáo buộc trực tiếp thực hiện hành vi gian dối nhằm quyết toán sai, gây thiệt hại ngân sách khoảng 300 triệu đồng.

GĐXH - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ lượng lớn ma túy các loại.

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 8 đối tượng liên quan đến hành vi "rửa tiền" cho một công ty lừa đảo hoạt động tại Campuchia. Nhóm này mở hàng loạt tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, trung chuyển dòng tiền chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng, giao dịch dày đặc cả ngày lẫn đêm.

GĐXH - Bán, cầm cố tổng cộng 12 chiếc kiềng đeo cổ, 22 chiếc lắc tay vàng (tổng trọng lượng là 112 chỉ vàng) với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, Đinh Văn Cường (SN 1994, trú tại tỉnh Ninh Bình) bị Công an khởi tố, điều tra.

GĐXH - Sau 16 truy xét, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an các địa phương đã bắt giữ đối tượng có hành vi giết người Cù Văn An khi y đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

GĐXH - Một thiếu niên 17 tuổi ở Thái Nguyên xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, trao trả và xử phạt hành chính.

GĐXH - Mặc dù chỉ là nhân viên ngân hàng với nhiệm vụ tìm kiếm, lập hồ sơ vay, làm thẻ tín dụng, không có chức năng quản lý tiền gửi tiết kiệm, nhưng Hằng vẫn lợi dụng sự quen biết để tạo dựng lòng tin, bịa đặt, từ đó lừa nhiều khách hàng...

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
